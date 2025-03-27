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Ekrem İmamoğlu'nun Annesi, Oğlunu İlk Ziyaretinin Ardından Açıklamada Bulundu

Ekrem İmamoğlu'nun Annesi, Oğlunu İlk Ziyaretinin Ardından Açıklamada Bulundu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.03.2025 - 15:10

Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, tutuklanmasının ardından ilk kez oğlunu ziyaret etti. Silivri ziyaretinin ardından görüşmelerine dair detayları anlatan Hava İmamoğlu, 'Evladımın içeride durmasına dayanamıyorum.' dedi.

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Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, oğlunu tutuklanmasının ardından ilk kez ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, oğlunu tutuklanmasının ardından ilk kez ziyaret etti.

Silivri'deki ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Hava İmamoğlu şu sözleri sarfetti:

'Oğlumu gördüm. Oğlumun hiç suçu yok, içi dışı bir. Bütün alem, millet biliyor evladımı. Gördüm evladımı. Evladımın görevi devlete hizmet etmek. Halkını seviyor, halk onu seviyor. Benim gördüğüm o ama bir an evvel evladımın çıkmasını istiyorum. İçerde durmasına dayanamıyorum. İstiyorum çıkmasını. Morali iyi, güzeldi. Tabii bana göstermez, beni üzmeyi hiç istemez evladım.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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