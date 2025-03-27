Ekrem İmamoğlu'nun Annesi, Oğlunu İlk Ziyaretinin Ardından Açıklamada Bulundu
Ekrem İmamoğlu'nun Annesi, Oğlunu İlk Ziyaretinin Ardından Açıklamada Bulundu
Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, tutuklanmasının ardından ilk kez oğlunu ziyaret etti. Silivri ziyaretinin ardından görüşmelerine dair detayları anlatan Hava İmamoğlu, 'Evladımın içeride durmasına dayanamıyorum.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, oğlunu tutuklanmasının ardından ilk kez ziyaret etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Detaylar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın