Alev Olgay "Buhran Zamanlarında Tarafsızlık" Vurgusu Yaparak KRT'den İstifa Etti
Alev Olgay "Buhran Zamanlarında Tarafsızlık" Vurgusu Yaparak KRT'den İstifa Etti
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının yankısı büyümeye devam ediyor. İmamoğlu'na destek protestolarında görev gazeteciler de tutuklandığı bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting ve protestolara ait görüntülerin yayınlanmaması sebebiyle televizyon kanalları sık sık eleştirdi. RTÜK'ün müdahaleleri için de sert açıklamalarda bulunan Özgür Özel'e aynı şekilde RTÜK'ten cevap gecikmemişti.
Ancak İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine dair kanalların tutumu kimileri tarafından eleştirilirken, gazeteci Alev Olgay KRT'den 'tarafsızlık' vurgusuyla ayrıldığını açıkladı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından markaların ve kanalların tutumları doğrultusunda boykot listesi açıkladı.
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TV kanalların tutumuna yönelik ilk istifa gazeteci Alev Olgay'dan geldi.
Gazeteci Alev Olgay, Dante'nin bir sözünü paylaşarak KRT'den ayrıldığını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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