Devlet Bahçeli'nin Nazlı Çelik ve Didem Arslan'dan Sonra Özlem Gürses'i de Aradığı Ortaya Çıktı!

Sözcü TV sunucusu Özlem Gürses, dünkü Para Politika yayınının ardından Bahçeli'nin kendisini de aradığını açıkladı. Gürses, 'MHP'nin Özel Kalem Müdürü arıyordu. Ben de bir şaşırdım, uzun zamandır iletişimim yoktu. Telefonu açtım, Devlet Bahçeli'ydi karşımdaki. Devlet Bahçeli beni kandil vesilesiyle aradığını ifade etti. Sesi son derece sağlıklı hatta espriler yaptı. 'Sayın Genel Başkan hakkınızda pek çok tevakül var, pek çok veri paylaşımı var.' dedim. 'Yok yok ben gayet iyiyim. Bayram sonrasında hızla mesaiye dönmeye de hazırım.' dedi. 'Anneniz yanınızdaysa onunla da görüşmek isterim.' dedi. Annem tam yanımdaydı. Hoparlöre aldım telefonu, annemle de görüştü. Teşekkür ettik karşılıklı, medeni bir çizgide telefonu kapattık.' dedi.

Gürses, kendisiyle en son ev hapsi sürecindeyken konuştuğunu dile getirdi.