Devlet Bahçeli'nin Nazlı Çelik ve Didem Arslan'dan Sonra Özlem Gürses'i de Aradığı Ortaya Çıktı!
Devlet Bahçeli'nin Nazlı Çelik ve Didem Arslan'dan Sonra Özlem Gürses'i de Aradığı Ortaya Çıktı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği iddiaları geçtiğimiz günlerde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve siyasi isimler tarafından yalanlanmıştı. Sağlık problemleri yaşadığına dair iddialar gündemden düşmezken Devlet Bahçeli'nin dün Nazlı Çelik ve Didem Arslan Yılmaz'ı telefonla aradığı öğrenilmişti.
Gazeteci Özlem Gürses, Bahçeli'nin kendisini de aradığını açıklayarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği iddiaları gündem olmuştu.
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Bahçeli'nin dün Nazlı Çelik ve Didem Arslan Yılmaz'ı telefonla aradığı öğrenilmişti. Bahçeli, gazeteci Özlem Gürses'i de aramış.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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