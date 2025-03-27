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Devlet Bahçeli'nin Nazlı Çelik ve Didem Arslan'dan Sonra Özlem Gürses'i de Aradığı Ortaya Çıktı!

Devlet Bahçeli'nin Nazlı Çelik ve Didem Arslan'dan Sonra Özlem Gürses'i de Aradığı Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.03.2025 - 11:20

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği iddiaları geçtiğimiz günlerde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve siyasi isimler tarafından yalanlanmıştı. Sağlık problemleri yaşadığına dair iddialar gündemden düşmezken Devlet Bahçeli'nin dün Nazlı Çelik ve Didem Arslan Yılmaz'ı telefonla aradığı öğrenilmişti. 

Gazeteci Özlem Gürses, Bahçeli'nin kendisini de aradığını açıklayarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği iddiaları gündem olmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği iddiaları gündem olmuştu.

İddialar kısa sürede yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve siyasi isimlerden konuyla ilgili yalanlama geldi. Haberlerden kısa bir süre sonra Bahçeli'nin sağlık durumunun yolunda olduğuna dair de açıklamalar yapıldı.

Bahçeli'nin dün Nazlı Çelik ve Didem Arslan Yılmaz'ı telefonla aradığı öğrenilmişti. Bahçeli, gazeteci Özlem Gürses'i de aramış.

Bahçeli'nin dün Nazlı Çelik ve Didem Arslan Yılmaz'ı telefonla aradığı öğrenilmişti. Bahçeli, gazeteci Özlem Gürses'i de aramış.

Sözcü TV sunucusu Özlem Gürses, dünkü Para Politika yayınının ardından Bahçeli'nin kendisini de aradığını açıkladı. Gürses, 'MHP'nin Özel Kalem Müdürü arıyordu. Ben de bir şaşırdım, uzun zamandır iletişimim yoktu. Telefonu açtım, Devlet Bahçeli'ydi karşımdaki. Devlet Bahçeli beni kandil vesilesiyle aradığını ifade etti. Sesi son derece sağlıklı hatta espriler yaptı. 'Sayın Genel Başkan hakkınızda pek çok tevakül var, pek çok veri paylaşımı var.' dedim. 'Yok yok ben gayet iyiyim. Bayram sonrasında hızla mesaiye dönmeye de hazırım.' dedi. 'Anneniz yanınızdaysa onunla da görüşmek isterim.' dedi. Annem tam yanımdaydı. Hoparlöre aldım telefonu, annemle de görüştü. Teşekkür ettik karşılıklı, medeni bir çizgide telefonu kapattık.' dedi. 

Gürses, kendisiyle en son ev hapsi sürecindeyken konuştuğunu dile getirdi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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