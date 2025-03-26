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Sağlık Durumu Merak Ediliyordu: Didem Arslan, Devlet Bahçeli'yle Görüştüğünü Açıkladı

Sağlık Durumu Merak Ediliyordu: Didem Arslan, Devlet Bahçeli'yle Görüştüğünü Açıkladı

Devlet Bahçeli Didem Arslan'la Vazgeçme
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.03.2025 - 17:46

Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'yi sunan Didem Arslan, yayın sırasında sağlık durumu merak edilen MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında açıklama yaptı. Arslan, Devlet Bahçeli'yle telefonda görüştüğünü belirtti.

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Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bu defa bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.

Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bu defa bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.

Didem Arslan'ın 2020'den beri sunduğu programın bugün yayınlanan bölümünde Arslan, canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Açıklamanın ana konusu ise sağlık durumu uzun süredir merak edilen MHP lideri Devlet Bahçeli!

Programda Devlet Bahçeli'yle telefonda görüştüğünü açıklayan Arslan, MHP liderinin sesinin gayet iyi geldiğini belirtti.

Programda Devlet Bahçeli'yle telefonda görüştüğünü açıklayan Arslan, MHP liderinin sesinin gayet iyi geldiğini belirtti.

Yılmaz, 'Sağlığı çok iyiydi sesi gayet iyi geliyordu. Kadir Gecesi'ni kutladı' dedi.

Yılmaz ayrıca, Bahçeli'nin programını izlediğini ve çok beğendiğini söylediğini de belirtti.

Söz konusu gelişme hakkında gazeteci Bahadır Özgür'den de paylaşım geldi:

Söz konusu gelişme hakkında gazeteci Bahadır Özgür'den de paylaşım geldi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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