Sağlık Durumu Merak Ediliyordu: Didem Arslan, Devlet Bahçeli'yle Görüştüğünü Açıkladı
Sağlık Durumu Merak Ediliyordu: Didem Arslan, Devlet Bahçeli'yle Görüştüğünü Açıkladı
Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'yi sunan Didem Arslan, yayın sırasında sağlık durumu merak edilen MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında açıklama yaptı. Arslan, Devlet Bahçeli'yle telefonda görüştüğünü belirtti.
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Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bu defa bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.
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Programda Devlet Bahçeli'yle telefonda görüştüğünü açıklayan Arslan, MHP liderinin sesinin gayet iyi geldiğini belirtti.
Söz konusu gelişme hakkında gazeteci Bahadır Özgür'den de paylaşım geldi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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