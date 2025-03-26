Bir Gece Masalı'na Veda Eden Eren Vurdem, Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı
Bir Gece Masalı'na Veda Eden Eren Vurdem, Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı
atv'nin iddialı dizisi Bir Gece Masalı'nın kadrosunda arka arkaya ayrılıklar yaşanıyor. İlk olarak Eren Vurdem'in canlandırdığı Selim karakteri diziye veda ederken hemen arkasından İrem Altuğ'un canlandırdığı Sevde karakterinin gideceği duyuruldu. Söz konusu ayrılıklar yaşanırken Selim'i canlandıran Eren Vurdem'den veda paylaşımı geldi. Vurdem, kendisine çok mesaj geldiğini belirtip ayrılık nedenini açıkladı.
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atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda şu aralar resmen yaprak dökümü yaşanıyor.
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Beklenen açıklama Eren Vurdem'den geldi.
İşte Eren Vurdem'in o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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