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Bir Gece Masalı'na Veda Eden Eren Vurdem, Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı

Bir Gece Masalı'na Veda Eden Eren Vurdem, Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı

Atv Bir Gece Masalı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.03.2025 - 17:25 Son Güncelleme: 26.03.2025 - 17:36

atv'nin iddialı dizisi Bir Gece Masalı'nın kadrosunda arka arkaya ayrılıklar yaşanıyor. İlk olarak Eren Vurdem'in canlandırdığı Selim karakteri diziye veda ederken hemen arkasından İrem Altuğ'un canlandırdığı Sevde karakterinin gideceği duyuruldu. Söz konusu ayrılıklar yaşanırken Selim'i canlandıran Eren Vurdem'den veda paylaşımı geldi. Vurdem, kendisine çok mesaj geldiğini belirtip ayrılık nedenini açıkladı.

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atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda şu aralar resmen yaprak dökümü yaşanıyor.

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda şu aralar resmen yaprak dökümü yaşanıyor.

İddialı dizi yayınlandığı andan itibaren izleyicinin ilgisini çekerken son haftalarda ciddi oyuncu ayrılıklarıyla gündeme geliyor. Dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği henüz belli olmazken son bölümde Sevde'yi canlandıran İrem Altuğ ve dizinin kötü adamı Selim'e hayat veren Eren Vurdem veda eden isimler olmuştu.

Söz konusu ayrılıklar Bir Gece Masalı seyircisini epey şaşırtırken haliyle bu vedaların sebebi merak konusu oldu.

Beklenen açıklama Eren Vurdem'den geldi.

Beklenen açıklama Eren Vurdem'den geldi.

Bir Gece Masalı'nın kötü ama sempatik karakteri Selim'i canlandıran Eren Vurdem, kendisine çok mesaj geldiğini belirterek X hesabından karakterinin neden diziye veda ettiğine açıklık getirdi.

Çok mesaj aldım sizlerden

Sevginiz ve beslediğiniz güzel duygular için çok teşekkürler. Çok soru ve mesaj var ne oldu diye Karakterimiz hikayesi sonlanmıştır .

En kısa zamanda yeniden buluşmak üzere.

Sevgilerimle … :)

İşte Eren Vurdem'in o açıklaması:

İşte Eren Vurdem'in o açıklaması:
twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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