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DİSK’ten Direniş Çağrısı: “Yarın 12:00’de Tüm İşyerlerinde #Direnİşteyiz”

DİSK’ten Direniş Çağrısı: “Yarın 12:00’de Tüm İşyerlerinde #Direnİşteyiz”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2025 - 13:48

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yarın saat 12:00’de işçileri ‘direnişe’ davet etti. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Çerkezoğlu “Örgütlü örgütsüz, sendikalı, sendikasız, beyaz yakalı mavi yakalı hepimiz, fabrikalarda, ofislerde, plazalarda, AVM’lerde, belediyelerde, hastanelerde, inşaatlarda, atölyelerde ayağa kalkalım, ses verelim” dedi.

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“DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı duyuru:

“DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı duyuru:

'Demokrasi işçinin ekmeğidir!

Milyonlar olarak günlerdir meydanlarda verdiğimiz demokrasi mücadelesini işyerlerine de taşıyoruz. 

28 Mart Cuma günü (yarın) saat 12'de tüm işyerlerinde ayaktayız, #Direnİşteyiz. 

Örgütlü örgütsüz, sendikalı, sendikasız, beyaz yakalı mavi yakalı hepimiz, fabrikalarda, ofislerde, plazalarda, AVM’lerde, belediyelerde, hastanelerde, inşaatlarda, atölyelerde ayağa kalkalım, ses verelim.

Tüm işçileri, emekçileri, emeklileri, çalışanları, tüm sınıf kardeşlerimizi yarın saat 12.00’de neredeysek orada ses vermeye çağırıyoruz! #Direnİşteyiz “

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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