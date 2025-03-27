DİSK’ten Direniş Çağrısı: “Yarın 12:00’de Tüm İşyerlerinde #Direnİşteyiz”
DİSK’ten Direniş Çağrısı: “Yarın 12:00’de Tüm İşyerlerinde #Direnİşteyiz”
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yarın saat 12:00’de işçileri ‘direnişe’ davet etti. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Çerkezoğlu “Örgütlü örgütsüz, sendikalı, sendikasız, beyaz yakalı mavi yakalı hepimiz, fabrikalarda, ofislerde, plazalarda, AVM’lerde, belediyelerde, hastanelerde, inşaatlarda, atölyelerde ayağa kalkalım, ses verelim” dedi.
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“DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı duyuru:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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