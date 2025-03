Geleceği mi Geçmişi mi Takıntı Yapıyorsun?

Bir zaman makinesi gibi sürekli ileriye, geleceğe doğru yolculuk ediyorsun. Her anın, her dakikanın, hatta her saniyenin geleceğe dair bir ipucu, bir işaret olabileceğini düşünüyorsun. Geleceğin belirsizliği, sana bir çekim alanı oluşturuyor, adeta bir gizemli labirentin içine çekiliyorsun. Ancak bu labirentte kaybolmaktan hiç korkmuyorsun, çünkü senin için asıl heyecan, geleceği keşfetmek, onu anlamak ve belki de kontrol etmeye çalışmak. Geçmişin tozlu sayfaları, şimdinin canlı renkleri senin için pek cazip değil. Geçmiş, senin için bir öğretmen olabilir ama sen, geleceğin öğrencisi olmayı tercih ediyorsun. Şimdiki zaman ise, senin için sadece bir ara durak. Geleceğe giden yolculuğunda, şimdiki zamanı bir dinlenme noktası olarak görüyorsun. Ancak bu durakta pek fazla kalmıyorsun, çünkü senin hedefin, her zaman bir adım ötesi. Bu sürekli geleceğe odaklanma hali, senin ruh halini de etkiliyor. Geleceğin belirsizliği, senin içinde bir endişe tohumu ekliyor. Bu tohum, zamanla büyüyor ve seni stresin pençesine sürüklüyor. Geleceğin ne getireceğini bilememek, senin için bir kaygı unsuru oluyor. Bu kaygı, senin yaşam enerjini emiyor ve seni yoruyor. Geleceği düşünmek, senin için bir alışkanlık haline gelmiş. Ancak bu alışkanlık, seni şimdiki zamanın güzelliklerinden mahrum bırakıyor. Çünkü sen, her zaman bir adım sonrasını düşünüyorsun. Belki de biraz durup, 'Şu an neredeyim?' diye sormak, senin için iyi bir başlangıç olabilir. Bu soru, seni şimdiki zamana çekebilir ve belki de geleceğe dair kaygılarını biraz olsun hafifletebilir.