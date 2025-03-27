Geleceği mi Geçmişi mi Takıntı Yapıyorsun?
Geleceği mi Geçmişi mi Takıntı Yapıyorsun?
Birçoğumuzun zaman zaman kendini bulduğu bir durum bu: Geleceği mi yoksa geçmişi mi takıntı haline getiriyorsun? Biraz durup düşündüğümüzde, hayatımızın büyük bir kısmını ya geçmişte yaşadığımız anılarla dolu bir hüzün treninde, ya da gelecekte gerçekleşmesini umduğumuz olaylarla dolu bir hayal dünyasında geçiriyoruz. İkisi de birer tuzak aslında. Geçmişte yaşananlar, ne kadar can sıkıcı veya acı verici olursa olsun, geride kaldı. Onları değiştiremezsin. Ancak geleceğe dair hayallerin de aynı şekilde çoğu zaman kontrolümüz dışında.
Geleceği mi Geçmişi mi Takıntı Yapıyorsun?
Haydiiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Birisi sana "Geçmişini unut, geleceğine odaklan!" dediğinde, nasıl tepki verirsin?
4. Bir arkadaşın geçmişteki bir hatanı tekrar gündeme getirirse, ne hissedersin?
5. Gelecekteki planların hakkında nasıl hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Zaman zaman geçmişin seni engelliyor mu?
7. Anın tadını çıkarırken, ne düşünürsün?
8. Son olarak senin kaygıların neler?
Sen geleceğe takıntılı birisin!
Sen geçmişe takıntılı birisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın