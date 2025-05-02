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Tuba Büyüküstün İddiasını Edvina Sponza Patlattı: İbrahim Kutluay Paris'ten Yalnız Dönmedi

Tuba Büyüküstün İddiasını Edvina Sponza Patlattı: İbrahim Kutluay Paris'ten Yalnız Dönmedi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.05.2025 - 15:06

Demet Şener’le biten evliliğinin ardından adı sık sık aşkla anılan İbrahim Kutluay’ın, Tuba Büyüküstün’le yıllar sonra yeniden bir araya geldiği iddiaları magazini karıştırdı. Paris’te çekildiği öne sürülen görüntüdeki gizemli kadının Tuba olduğu öne sürüldü. 

Ancak önceki gün İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yakalanan Kutluay’ın yanında bambaşka bir isim vardı: Edvina Sponza! İşte detaylar…

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Demet Şener’le 2005 yılında nikah masasına oturan İbrahim Kutluay, dönemin en gözde çiftlerinden biri olarak magazin gündeminde yerini almıştı.

Demet Şener’le 2005 yılında nikah masasına oturan İbrahim Kutluay, dönemin en gözde çiftlerinden biri olarak magazin gündeminde yerini almıştı.

Uzun yıllar süren evliliklerinden iki çocukları olan çift, 2018 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Bu ayrılığın perde arkasında ise Edvina Sponza’nın olduğu konuşulmuş, Demet Şener eski eşini açık açık “ihanetle” suçlamıştı.

O günden bu yana Kutluay’ın adı bir dönem de ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’le anıldı. 2017 yılında kulislerde dolaşan aşk iddiaları taraflarca net bir şekilde yalanlanmış, hatta Büyüküstün ile o dönemki eşi Onur Saylak ortak bir açıklama yaparak bu söylentilerin ailelerine zarar verdiğini belirtmişti. Ancak bu söylentiler, aradan yıllar geçse de tam olarak unutulmadı.

Ve şimdi… Tam 8 yıl sonra aynı iddialar yeniden gündemde!

Ve şimdi… Tam 8 yıl sonra aynı iddialar yeniden gündemde!

İddiaya göre Paris'e giden İbrahim Kutluay, burada Tuba Büyüküstün ile buluştu. Sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğraf, bu söylentileri tekrar alevlendirdi. 

Fotoğrafta yüzler net bir şekilde görünmese de, siluetlerin Kutluay ve Büyüküstün’e ait olduğu öne sürüldü. Hal böyle olunca, dedikodular yeniden çalkalanmaya başladı.

O kareye ve diğer detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu iddialar Demet Şener’e de soruldu. Şener ise dikkat çeken bir çıkış yaptı:

Bu iddialar Demet Şener’e de soruldu. Şener ise dikkat çeken bir çıkış yaptı:

“Beni hiç ilgilendirmiyor, o zaten aldatıldığımda bile ‘öyle bir şey yok’ demişti. Bana değil ona sorun! Davaya başlandıktan sonra kimsenin kimseyle alakası kalmadı. Üzerinden kaç sene geçmiş…”

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Ancak tüm bu söylentilerin üstüne son noktayı yine Kutluay koydu diyebiliriz…

Ancak tüm bu söylentilerin üstüne son noktayı yine Kutluay koydu diyebiliriz…

Çünkü Paris iddialarının ardından önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen eski basketbolcu, yalnız değildi. Yanında uzun süredir birlikte olduğu ve zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme geldikleri Edvina Sponza vardı. Yüzlerinde tebessümle ilerleyen çift, gazetecilerin sorularına da kısa ve net bir yanıt verdi:

“Her şey yolunda, teşekkür ederiz.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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