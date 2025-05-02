Tuba Büyüküstün İddiasını Edvina Sponza Patlattı: İbrahim Kutluay Paris'ten Yalnız Dönmedi

Uzun yıllar süren evliliklerinden iki çocukları olan çift, 2018 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Bu ayrılığın perde arkasında ise Edvina Sponza’nın olduğu konuşulmuş, Demet Şener eski eşini açık açık “ihanetle” suçlamıştı.

O günden bu yana Kutluay’ın adı bir dönem de ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’le anıldı. 2017 yılında kulislerde dolaşan aşk iddiaları taraflarca net bir şekilde yalanlanmış, hatta Büyüküstün ile o dönemki eşi Onur Saylak ortak bir açıklama yaparak bu söylentilerin ailelerine zarar verdiğini belirtmişti. Ancak bu söylentiler, aradan yıllar geçse de tam olarak unutulmadı.