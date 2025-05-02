Tuba Büyüküstün İddiasını Edvina Sponza Patlattı: İbrahim Kutluay Paris'ten Yalnız Dönmedi
Demet Şener’le biten evliliğinin ardından adı sık sık aşkla anılan İbrahim Kutluay’ın, Tuba Büyüküstün’le yıllar sonra yeniden bir araya geldiği iddiaları magazini karıştırdı. Paris’te çekildiği öne sürülen görüntüdeki gizemli kadının Tuba olduğu öne sürüldü.
Ancak önceki gün İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yakalanan Kutluay’ın yanında bambaşka bir isim vardı: Edvina Sponza! İşte detaylar…
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Demet Şener’le 2005 yılında nikah masasına oturan İbrahim Kutluay, dönemin en gözde çiftlerinden biri olarak magazin gündeminde yerini almıştı.
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Ve şimdi… Tam 8 yıl sonra aynı iddialar yeniden gündemde!
Bu iddialar Demet Şener’e de soruldu. Şener ise dikkat çeken bir çıkış yaptı:
Ancak tüm bu söylentilerin üstüne son noktayı yine Kutluay koydu diyebiliriz…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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