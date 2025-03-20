Psikolojik Bilinçaltı Testine Göre Sen Güven Sorunları Yaşıyor musun?
Psikolojik Bilinçaltı Testine Göre Sen Güven Sorunları Yaşıyor musun?
Psikoloji dünyasının gizemli ve karmaşık labirentlerinde kaybolmak, kendi iç dünyanızı keşfederken belki de hiç farkında olmadığınız bir sorunla yüzleşmek... Kim bilir belki de bu sorun, ilişkilerinizi etkiliyor, belki de iş hayatınızda sizi geri tutuyor. Belki de bu güven sorunu, sizin bile farkında olmadan hayatınızın her alanına sızmış durumda. İşte tam da burada devreye psikolojik bilinçaltı testleri giriyor. Bu testler, bilinçaltınızın derinliklerinde saklanan, belki de sizin bile farkında olmadığınız güven sorunlarınızı gün yüzüne çıkarabilir.
Psikolojik Bilinçaltı Testine Göre Sen Güven Sorunları Yaşıyor musun?
Haydiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir ormanda yürüyorsun. Karşına birisi çıkıyor. O kişi kimdir?
4. Yavaşça ilerlerken o kişi sana doğru yaklaşır. Onun davranışları seni nasıl etkiler?
5. Ormanda bir köpek beliriyor. Köpek sana yaklaşırken nasıl hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Görmediğin bir ses duyuyorsun. Ne yaparsın?
7. Bir ağacın arkasında biri olduğunu fark ediyorsun. Ne yaparsın?
8. Bir arkadaşın seninle buluşmak için ormanda seni bekliyor. Onu gördüğünde nasıl hissedersin?
9. Ormanda birkaç dakika yalnız kaldığınızda, zihninizde nasıl düşünceler oluşur?
10. Son olarak tüm bunlar olurken hangi zaman dilimindeydin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen güven sorunları yaşıyorsun!
Senin güven sorunların yok!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın