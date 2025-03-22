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Geçen Sene Yeniden Güzel Sanatlara Dönen Hande Erçel'den Bomba İtiraf: "Oyuncu Olmadan Önce Sanatçıydım"

Geçen Sene Yeniden Güzel Sanatlara Dönen Hande Erçel'den Bomba İtiraf: "Oyuncu Olmadan Önce Sanatçıydım"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.03.2025 - 15:34 Son Güncelleme: 22.03.2025 - 15:39

Popülerliğini dünya gelenine taşıyarak ünlü markalarla çalışmaya başlayan, moda haftaları gibi önemli etkinliklerde ülkemizi temsil eden Hande Erçel beğenilen isimlerden biri. Son yıllarda Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle adından bahsettiren oyuncu geçtiğimiz sene Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne geri dönmüştü. Sanatla içine olan Hande Erçel itiraflarda bulundu.

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Davetler, ödül törenleri ve moda haftaları derken Hande Erçel'in adından çeşitli etkinliklerde olay olan tarzı ve başarılarıyla sık sık bahseder olduk.

Davetler, ödül törenleri ve moda haftaları derken Hande Erçel'in adından çeşitli etkinliklerde olay olan tarzı ve başarılarıyla sık sık bahseder olduk.

Son olarak Rüzgara Bırak filmiyle dijital platformda izlediğimiz, fakat bir süredir ana akımda karşımıza çıkmayan Hande Erçel'in adından aşk hayatıyla da bahsediyoruz.

Geçtiğimiz aylarda Hakan Sabancı ile uzun süredir devam ettirdikleri ilişkilerinin bittiği iddia edilmiş, fakat Hande Erçel Sevgililer Günü paylaşımıyla, Hakan Sabancı da bir programa katılarak kullandığı 'Haberler yalan, hala beraberiz. Fazla zorluyorsunuz' ifadeleriyle ayrılık iddialarını çürütmüştü.

Kendisi geçtiğimiz sene ise iddialara göre Sabancıların gözüne girmek için ekranlara ara verip okul serüvenine geri dönmüştü.

Kendisi geçtiğimiz sene ise iddialara göre Sabancıların gözüne girmek için ekranlara ara verip okul serüvenine geri dönmüştü.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi olan ünlü oyuncu kendisini yeniden sanata vermişti, hatırlayanlarınız vardır. Hatta kendisinin sanat galerisinden yaptığı paylaşımlardan, seramik yapmak için kolları sıvayan Hande Erçel'in staj yaptığını da öğrenmiştik. Ardından ünlü oyuncu grup arkadaşlarıyla birlikte sergi açmış ve eserlerini sergilemişti.

Daha önce oluşturduğu eserlerle gündeme gelen Hande Erçel ünlü bir derginin kapak kızı oldu. Erçel'in verdiği röportajdaki itirafları gündeme oturdu.

Daha önce oluşturduğu eserlerle gündeme gelen Hande Erçel ünlü bir derginin kapak kızı oldu. Erçel'in verdiği röportajdaki itirafları gündeme oturdu.

Türk kadınlarını öven Erçel, “Giderek daha fazla genç kadının sanatçı veya oyuncu olmayı seçtiğini görmekten gurur duyuyorum” şeklinde konuşmasının ardından itirafıyla gündeme düştü. Kapak kızı olduğu dergiye röportaj veren oyuncu 'Oyunculuğun ötesinde, resme olan sevginizle tanınıyorsunuz. Sanat yaratıcılığınızı nasıl etkiliyor?” sorusuna “Oyuncu olmadan önce sanatçıydım ve hâlâ öyleyim. Benim için bu bir hobiden çok daha fazlası. Dünyayı bir sanatçının gözünden görmeyi, doğada, ziyaret ettiğim yerlerde ve tanıştığım insanlarda ilham bulmayı ve bir dahaki sefere fırçayı elime aldığımda fikirler toplamayı seviyorum. Fiziksel olarak resim yapmak için oturamadığım en yoğun günlerde bile, zihnimde imgeler yaratmaya devam ediyorum.” şeklinde cevap verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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d cord

Sanat dallarının her biri ve spor insanın ruhunu geliştirir, tedavi eder, direncini artırır

Osman Elmallı

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Osman Elmallı

😡😡😡😡