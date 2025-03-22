Geçen Sene Yeniden Güzel Sanatlara Dönen Hande Erçel'den Bomba İtiraf: "Oyuncu Olmadan Önce Sanatçıydım"

Türk kadınlarını öven Erçel, “Giderek daha fazla genç kadının sanatçı veya oyuncu olmayı seçtiğini görmekten gurur duyuyorum” şeklinde konuşmasının ardından itirafıyla gündeme düştü. Kapak kızı olduğu dergiye röportaj veren oyuncu 'Oyunculuğun ötesinde, resme olan sevginizle tanınıyorsunuz. Sanat yaratıcılığınızı nasıl etkiliyor?” sorusuna “Oyuncu olmadan önce sanatçıydım ve hâlâ öyleyim. Benim için bu bir hobiden çok daha fazlası. Dünyayı bir sanatçının gözünden görmeyi, doğada, ziyaret ettiğim yerlerde ve tanıştığım insanlarda ilham bulmayı ve bir dahaki sefere fırçayı elime aldığımda fikirler toplamayı seviyorum. Fiziksel olarak resim yapmak için oturamadığım en yoğun günlerde bile, zihnimde imgeler yaratmaya devam ediyorum.” şeklinde cevap verdi.