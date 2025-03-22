Geçen Sene Yeniden Güzel Sanatlara Dönen Hande Erçel'den Bomba İtiraf: "Oyuncu Olmadan Önce Sanatçıydım"
Geçen Sene Yeniden Güzel Sanatlara Dönen Hande Erçel'den Bomba İtiraf: "Oyuncu Olmadan Önce Sanatçıydım"
Popülerliğini dünya gelenine taşıyarak ünlü markalarla çalışmaya başlayan, moda haftaları gibi önemli etkinliklerde ülkemizi temsil eden Hande Erçel beğenilen isimlerden biri. Son yıllarda Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle adından bahsettiren oyuncu geçtiğimiz sene Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne geri dönmüştü. Sanatla içine olan Hande Erçel itiraflarda bulundu.
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Davetler, ödül törenleri ve moda haftaları derken Hande Erçel'in adından çeşitli etkinliklerde olay olan tarzı ve başarılarıyla sık sık bahseder olduk.
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Kendisi geçtiğimiz sene ise iddialara göre Sabancıların gözüne girmek için ekranlara ara verip okul serüvenine geri dönmüştü.
Daha önce oluşturduğu eserlerle gündeme gelen Hande Erçel ünlü bir derginin kapak kızı oldu. Erçel'in verdiği röportajdaki itirafları gündeme oturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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