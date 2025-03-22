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Saraçhane’de Eylemler Esnasında Telefonunu Çaldıran Genç Kadın Başına Gelenleri Anlattı

Saraçhane’de Eylemler Esnasında Telefonunu Çaldıran Genç Kadın Başına Gelenleri Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.03.2025 - 15:22

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren vatandaşlar özellikle Saraçhane’de protesto yürüyüşleri yapıyor. @gizemuzul adlı TikTok kullanıcısı da eylemlere katılanlar arasındaydı. Başına gelen olayları sosyal medya hesabından paylaşan genç, ellerindeki biber gazının gitmediğini, telefonunu çaldırdığını ve işsiz kaldığını dile getirdi.

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Genç kadının videosu kısa sürede etkileşim aldı.

Genç kadının videosu kısa sürede etkileşim aldı.

Kendisinin sorguladığı da destek için bir araya gelirken hırsızlık yapmanın ne anlam ifade ettiğiydi. Videoyu paylaştıktan birkaç saat sonra telefonunu bulduğunu yorumlarda dile getirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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