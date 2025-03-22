Saraçhane’de Eylemler Esnasında Telefonunu Çaldıran Genç Kadın Başına Gelenleri Anlattı
Saraçhane’de Eylemler Esnasında Telefonunu Çaldıran Genç Kadın Başına Gelenleri Anlattı
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren vatandaşlar özellikle Saraçhane’de protesto yürüyüşleri yapıyor. @gizemuzul adlı TikTok kullanıcısı da eylemlere katılanlar arasındaydı. Başına gelen olayları sosyal medya hesabından paylaşan genç, ellerindeki biber gazının gitmediğini, telefonunu çaldırdığını ve işsiz kaldığını dile getirdi.
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Genç kadının videosu kısa sürede etkileşim aldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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