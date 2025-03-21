İzmirli Öğrencilere Polis Müdahale Ederken Tazyikli Suyun Gökkuşağı Oluşturması Dikkat Çekti

Ekrem İmamoğlu’nun Çarşamba sabahı gözaltına alınmasından bu yana vatandaşlar destek yürüyüşlerinde. Özellikle birçok şehirde üniversite öğrencileri bir araya gelerek eylemler yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de İmamoğlu’na destek olmak için yaşananları protesto etti. Polis öğrencilere tazyikli su ile müdahale ederken gökkuşağı oluştu.