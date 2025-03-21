İzmirli Öğrencilere Polis Müdahale Ederken Tazyikli Suyun Gökkuşağı Oluşturması Dikkat Çekti
İzmirli Öğrencilere Polis Müdahale Ederken Tazyikli Suyun Gökkuşağı Oluşturması Dikkat Çekti
Ekrem İmamoğlu’nun Çarşamba sabahı gözaltına alınmasından bu yana vatandaşlar destek yürüyüşlerinde. Özellikle birçok şehirde üniversite öğrencileri bir araya gelerek eylemler yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de İmamoğlu’na destek olmak için yaşananları protesto etti. Polis öğrencilere tazyikli su ile müdahale ederken gökkuşağı oluştu.
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Ekrem İmamoğlu’nun ifade sürecinin başlamasıyla birlikte sonucun ne olacağı merakla bekleniyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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