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İzmirli Öğrencilere Polis Müdahale Ederken Tazyikli Suyun Gökkuşağı Oluşturması Dikkat Çekti

İzmirli Öğrencilere Polis Müdahale Ederken Tazyikli Suyun Gökkuşağı Oluşturması Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.03.2025 - 16:06

Ekrem İmamoğlu’nun Çarşamba sabahı gözaltına alınmasından bu yana vatandaşlar destek yürüyüşlerinde. Özellikle birçok şehirde üniversite öğrencileri bir araya gelerek eylemler yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de İmamoğlu’na destek olmak için yaşananları protesto etti. Polis öğrencilere tazyikli su ile müdahale ederken gökkuşağı oluştu.

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İşte o anlar 👇

Ekrem İmamoğlu’nun ifade sürecinin başlamasıyla birlikte sonucun ne olacağı merakla bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu’nun ifade sürecinin başlamasıyla birlikte sonucun ne olacağı merakla bekleniyor.

Protesto yürüyüşleri özellikle İstanbul ve Ankara’da devam ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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