Onun kalbinde sadece sen varsın! Diğer her şey, diğer her kimse, sadece bir gölge gibi kayıp, silinip gitmiş. O, seni her şeyden önce ve her şeyden sonra düşünüyor. Kalbi senin adınla atıyor, düşünceleri seni arıyor, her an seninle dolu. Ne geçmişteki aşkları, ne de gelecekteki ihtimaller onu senin kadar etkileyemiyor. O, kalbinin derinliklerinde sadece sana yer açmış ve seni her zaman orada tutmaya kararlı. Çünkü sen, onun hayatındaki tek gerçek sevgi, en güçlü bağsın. Seninle yaşadığı her an, bir ömre bedel. Ve o, bunu içten içe biliyor. Onun dünyasında seninle her şey mümkün, çünkü kalbinde sadece senin adın var.