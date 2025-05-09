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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Ardından Bir Karakter Daha Ölebilir!

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Ardından Bir Karakter Daha Ölebilir!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.05.2025 - 00:50

Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ölüm sahneleri arka arkaya çekiliyor. Bu sezon Görkem, Resul, Pembe ve Beril karakterlerinin ölümünü izlerken 101. bölüm fragmanında sevilen bir karakterin ölümle burun buruna geldiğini gördük.

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Kaosun son bulmadığı Kızılcık Şerbeti'nin bu sezonunda epey bir karakteri kaybettik.

Kaosun son bulmadığı Kızılcık Şerbeti'nin bu sezonunda epey bir karakteri kaybettik.

3. sezon başından beri Görkem, Resul, Pembe ve Beril karakterleri ölerek diziye veda ederken bundan sonra diziden ayrılacak isimlerin daha başka senaryolarla gitmesini bekliyorduk. Fakat Şerbo yine yapacağını yaptı!

101. bölüm fragmanında Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakteri ölümle burun buruna geliyor.

Birsen Altuntaş'ın zaten diziden çıkacağını duyurduğu Rahimcan Kapkap, yeni bölümde bıçaklanıyor!

Birsen Altuntaş'ın zaten diziden çıkacağını duyurduğu Rahimcan Kapkap, yeni bölümde bıçaklanıyor!

Kıvılcım ve Ömer'in nikahına giderken benzinlikte biri tarafından bıçaklanan Metehan'ı kanlar içinde gördüğümüz fragmanın devamında Metehan'ın bilincini kaybetmeden önce 'Kardeşime benim adımı koyun' dediğini öğrendik.

Zaten diziden ayrılacak olan Rahimcan Kapkap'ın ölüm senaryosuyla veda etmesi epey olası görünüyor. Bakalım Kızılcık Şerbeti senaristleri bizi şaşırtacak bir ters köşe yapacak mı?

Fragmanı da buraya ekleyelim:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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