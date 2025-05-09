Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Ardından Bir Karakter Daha Ölebilir!
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ölüm sahneleri arka arkaya çekiliyor. Bu sezon Görkem, Resul, Pembe ve Beril karakterlerinin ölümünü izlerken 101. bölüm fragmanında sevilen bir karakterin ölümle burun buruna geldiğini gördük.
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Kaosun son bulmadığı Kızılcık Şerbeti'nin bu sezonunda epey bir karakteri kaybettik.
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Birsen Altuntaş'ın zaten diziden çıkacağını duyurduğu Rahimcan Kapkap, yeni bölümde bıçaklanıyor!
Fragmanı da buraya ekleyelim:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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