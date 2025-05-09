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Survivor'dan Diskalifiye Olan Almeda'dan Çok Konuşulacak İddialar Geldi

Survivor'dan Diskalifiye Olan Almeda'dan Çok Konuşulacak İddialar Geldi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.05.2025 - 22:10

Survivor 2025'in en güçlü yarışmacılarından Almeda, yaptığı kural ihlalleri ve bir set çalışanına şiddet uygulamasıyla diskalifiye oldu. Almeda Baylan, Türkiye'ye dönmesinin ardından ilk Instagram paylaşımını yaptı. Almeda, bir yarışmacı hakkında ciddi iddialarda bulundu.

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Survivor 2025'in açık ara en başarılı isimlerinden biri Almeda Baylan oldu.

Survivor 2025'in açık ara en başarılı isimlerinden biri Almeda Baylan oldu.

Survivor'a yedeklerden dahil olan Almeda, olağanüstü performansıyla kısa sürede rakiplerini geride bıraktı. Survivor'a ilk kez katılmasına rağmen All Star kadrosundaki isimleri tek tek yenen Almeda'nın finale çıkacağı en başından belli olurken beklenmedik bir olay yaşandı.

Daha önce diğer yarışmacılarla fiziksel şiddete varan tartışmalar yaşayan Almeda, son olarak Batuhan'la beraber yakınlardaki bir eve kaçıp yiyecek hırsızlığı yaptı. Üstelik kendisini yakalayan bir set çalışanına fiziksel şiddet uyguladı. Almeda'nın bu yaptıkları Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırırken şampiyonluk için en kritik isimlerden Almeda büyük finale haftalar kala diskalifiye oldu.

Almeda'nın diskalifiye olduktan sonraki ilk paylaşımı merak bekleniyordu. Sonunda o paylaşım geldi hem de son derece iddialı. Instagram hesabından yazılı açıklamalarda bulunan Almeda, Batuhan'la hiçbir sorun yaşamadığını, kendisine başkası tarafından kumpas kurulduğunu ve bu ismin Ayşe olduğunu açıkladı. Almeda, ayrıca Ayşe hakkında çok ciddi iddialarda bulundu.

İşte Almeda'nın ilk paylaşımları:

İşte Almeda'nın ilk paylaşımları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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