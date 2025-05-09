Survivor'dan Diskalifiye Olan Almeda'dan Çok Konuşulacak İddialar Geldi

Survivor'a yedeklerden dahil olan Almeda, olağanüstü performansıyla kısa sürede rakiplerini geride bıraktı. Survivor'a ilk kez katılmasına rağmen All Star kadrosundaki isimleri tek tek yenen Almeda'nın finale çıkacağı en başından belli olurken beklenmedik bir olay yaşandı.

Daha önce diğer yarışmacılarla fiziksel şiddete varan tartışmalar yaşayan Almeda, son olarak Batuhan'la beraber yakınlardaki bir eve kaçıp yiyecek hırsızlığı yaptı. Üstelik kendisini yakalayan bir set çalışanına fiziksel şiddet uyguladı. Almeda'nın bu yaptıkları Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırırken şampiyonluk için en kritik isimlerden Almeda büyük finale haftalar kala diskalifiye oldu.

Almeda'nın diskalifiye olduktan sonraki ilk paylaşımı merak bekleniyordu. Sonunda o paylaşım geldi hem de son derece iddialı. Instagram hesabından yazılı açıklamalarda bulunan Almeda, Batuhan'la hiçbir sorun yaşamadığını, kendisine başkası tarafından kumpas kurulduğunu ve bu ismin Ayşe olduğunu açıkladı. Almeda, ayrıca Ayşe hakkında çok ciddi iddialarda bulundu.