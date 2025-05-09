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Gülseren Budayıcıoğlu'dan Aylar Sonra Gelen Yalı Çapkını Açıklaması

Gülseren Budayıcıoğlu'dan Aylar Sonra Gelen Yalı Çapkını Açıklaması

yerli dizi yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.05.2025 - 19:40

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, geçtiğimiz aylarda 3. sezonuyla final yapmıştı. İlk sezonu enfes olmasına rağmen son iki sezonda resmen çorbaya dönen Yalı Çapkını, bu nedenle seyircide büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Banu Noyan'ın programına konuk olan Gülseren Budayıcıoğlu, finalden aylar sonra Yalı Çapkını hakkında açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Banu Noyan'la En Moda

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Yalı Çapkını, efsane olabilme potansiyeline rağmen ekranın ziyan olan dizileri arasında.

Yalı Çapkını, efsane olabilme potansiyeline rağmen ekranın ziyan olan dizileri arasında.

İlk sezonuyla üst üste reyting rekorları kıran Yalı Çapkını öylesine büyük bir rağbet gördü ki hem cuma akşamları hem haftalık reyting sıralamasında rakipsizdi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in uyumunu izlediğimiz dizi kısa sürede tüm dünyaya yayılmış, yeni bölümler iple çekilmeye başlanmıştı.

İlk sezonun ardından bambaşka bir Yalı Çapkını'yla karşı karşıya kalan seyirci yine de diziyi bir türlü bırakmazken final sezonu olan 3. sezonda ipler tamamen koptu.

Yan karakterlerin öne çıkması, Ferit ve Seyran karakterlerinin final bölümüne kadar bir türlü kavuşamaması, artık alışkanlık haline gelen mantık hataları nedeniyle seyirci Yalı Çapkını'ndan uzaklaşmış dizi, reytinglerde ilk 10'a zor girer olmuştu.

Seyircinin dizinin senaryosuna dair eleştirileri bir türlü dikkate alınmazken Yalı Çapkını epey sönük bir bölümle final yaptı.

Seyircinin dizinin senaryosuna dair eleştirileri bir türlü dikkate alınmazken Yalı Çapkını epey sönük bir bölümle final yaptı.

Banu Noyan'ın programına konuk olan Gülseren Budayıcıoğlu, Yalı Çapkını hakkında aylar sonra açıklamalarda bulundu. Banu Noyan'ın 'Yalı Çapkını'nda 3. sezon zorunlu muydu?' sorusuna yanıt veren Budayıcıoğlu, buna gerek olmadığını fakat seyirci baskısı sonucu bu kararı aldıklarını belirtti.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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