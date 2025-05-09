Gülseren Budayıcıoğlu'dan Aylar Sonra Gelen Yalı Çapkını Açıklaması
Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, geçtiğimiz aylarda 3. sezonuyla final yapmıştı. İlk sezonu enfes olmasına rağmen son iki sezonda resmen çorbaya dönen Yalı Çapkını, bu nedenle seyircide büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Banu Noyan'ın programına konuk olan Gülseren Budayıcıoğlu, finalden aylar sonra Yalı Çapkını hakkında açıklamalarda bulundu.
KAYNAK: Banu Noyan'la En Moda
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Yalı Çapkını, efsane olabilme potansiyeline rağmen ekranın ziyan olan dizileri arasında.
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Seyircinin dizinin senaryosuna dair eleştirileri bir türlü dikkate alınmazken Yalı Çapkını epey sönük bir bölümle final yaptı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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