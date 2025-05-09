Gülseren Budayıcıoğlu'dan Aylar Sonra Gelen Yalı Çapkını Açıklaması

İlk sezonuyla üst üste reyting rekorları kıran Yalı Çapkını öylesine büyük bir rağbet gördü ki hem cuma akşamları hem haftalık reyting sıralamasında rakipsizdi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in uyumunu izlediğimiz dizi kısa sürede tüm dünyaya yayılmış, yeni bölümler iple çekilmeye başlanmıştı.

İlk sezonun ardından bambaşka bir Yalı Çapkını'yla karşı karşıya kalan seyirci yine de diziyi bir türlü bırakmazken final sezonu olan 3. sezonda ipler tamamen koptu.

Yan karakterlerin öne çıkması, Ferit ve Seyran karakterlerinin final bölümüne kadar bir türlü kavuşamaması, artık alışkanlık haline gelen mantık hataları nedeniyle seyirci Yalı Çapkını'ndan uzaklaşmış dizi, reytinglerde ilk 10'a zor girer olmuştu.