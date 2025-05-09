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Farah Zeynep Abdullah Kimdir? Farah Zeynep Abdullah Kaç Yaşında? Nereli? Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Farah Zeynep Abdullah Kimdir? Farah Zeynep Abdullah Kaç Yaşında? Nereli? Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.05.2025 - 01:25

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri... Hem duru güzelliğiyle hem de cesur açıklamalarıyla gündemden hiç düşmeyen bir isim: Farah Zeynep Abdullah! “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde tanıyıp sevdik, “Bergen” filmindeki performansıyla ise adeta mest olduk. Sadece oyunculuğuyla değil; duruşu, sesi ve sosyal medyadaki tavrıyla da çok konuşuluyor. Peki, Farah Zeynep Abdullah kimdir, hangi yapımlarda yer aldı, kaç yaşında? Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Farah Zeynep Abdullah Kimdir?

Farah Zeynep Abdullah Kimdir?

Farah Zeynep Abdullah Türk televizyon ve sinema dünyasının en parlayan yıldızlarından biri. Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde, Kanal D'nin fenomen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile büyük çıkış yaptı. Sinemaya adım attığı Kelebeğin Rüyası ve Unutursam Fısılda gibi projelerle dikkatleri üzerine çekerken, son olarak Bergen filmindeki başarılı performansı ile büyük ses getirdi. Oyunculuğunun yanı sıra, müziğe olan ilgisiyle de adından söz ettiren Abdullah, Haydi Gel İçelim ve Paramparça gibi parçalarla müzik dünyasında da kendini göstermiştir. Hem sahnede hem de beyazperdede dikkat çeken, yetenekli ve çok yönlü bir sanatçı olarak kariyerine emin adımlarla devam etmektedir.

Farah Zeynep Abdullah Kaç Yaşında?

Farah Zeynep Abdullah Kaç Yaşında?

17 Ağustos 1989 doğumlu olan Farah Zeynep Abdullah, 35 yaşındadır.

Farah Zeynep Abdullah Nereli?

Farah Zeynep Abdullah Nereli?

İstanbul’un kalbi Beşiktaş’ta doğup büyüyen oyuncunun kökenleri oldukça renkli. Babası Irak Türkmeni, annesi ise Boşnak asıllı.

Farah Zeynep Abdullah Kariyer Başlangıcı

Farah Zeynep Abdullah Kariyer Başlangıcı

Henüz üniversite yıllarındayken hayatı bir anda değişti. Londra'da yükseköğrenimine devam ederken Türkiye’ye yaptığı kısa bir tatil sırasında, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinin seçmelerine katıldı ve Aylin Akarsu karakteriyle milyonların hayatına bir anda girdi. Kamera önünde ilk kez yer almasına rağmen adeta yılların oyuncusu gibi performans sergileyen Farah, güzelliği ve doğal oyunculuğuyla ekran başındaki izleyicileri büyülemeyi başardı.

Bu ani ve güçlü çıkış, onu sadece bir dizinin yıldızı değil, aynı zamanda Türk televizyonlarının en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri haline getirdi.

Farah Zeynep Abdullah Özel Hayatı

Farah Zeynep Abdullah Özel Hayatı

Hem yeteneği hem de iddialı açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, özel hayatıyla da magazin gündeminden hiç düşmeyen isimlerden biri. Bir dönem oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve komedyen Doğu Demirkol ile yaşadığı ilişkiler, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak asıl sürpriz 2021 yazında geldi. Farah Zeynep’in kalbini çalan isim, müzik dünyasının yükselen yıldızlarından biri olan DJ Artz lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik oldu.  Bu birliktelik kısa sürede sona erse de, sosyal medyada çiftin fotoğrafları oldukça konuşulmuştu. Oyunculuğun yanı sıra hayvanlara olan sevgisiyle de bilinen Farah, bir kedi annesi. Aynı zamanda aktivist yönüyle de tanınan Abdullah, sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer almakta; kadın hakları, hayvan hakları ve çevre konularında sıkça görüş bildiriyor. Yoğun kariyer temposuna rağmen sosyal medyada samimi paylaşımlar yaparak takipçileriyle sıkı bir bağ kuran Farah Zeynep Abdullah, özel hayatını gizlemeye çalışmak yerine kendine özgü ve cesur tavrıyla yaşamayı tercih ediyor.

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Farah Zeynep Abdullah Öne Çıkan Açıklamaları

Farah Zeynep Abdullah Öne Çıkan Açıklamaları

“Ben bir robot değilim, elbette duygularım var ama yanlış gördüğüm şeyleri söylemekten de asla vazgeçmeyeceğim.”

Kadınlar hâlâ aynı hikâyeleri oynamak zorunda kalıyor.”

'Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türklerinden. Dedem Osman Abdullah, Irak ordusunda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş. Babam, 1972'de Irak'a gidip Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zürriyet belgesini almış. Babamın, annesinin babası ise şimdi Karadağ'a bağlı olan Pljevlja'dan (Taşlıca). Orası, dedemin köyüymüş. Mussolini'den kaçarak Türkiye'ye gelmişler. Anneannemin kökeni ise Saraybosna'ya dayanıyor. Onlar da küçükken Karamürsel'e gelmişler. Annemin baba tarafı ise 1939 Erzincan Depremi'nden sonra Erzincan'dan İstanbul'a gelmiş. Kafanız çok karıştı değil mi? Benim de yıllardır çok karışık! Daha da çok detay var ama anlatmayayım. Kısaca ben İstanbulluyum!

“Güçlü görünmek zorundayız çünkü sistem bize zayıf olmayı yakıştırmıyor.”

'Şu an Gezi'den, henüz yasadan geçmemiş etki ajanlığı saçmalığından tutuklandığı, akıl almaz bi yerdeyiz. Herkes korkuyor ve herkes haklı bu distopyada korkmamak için sebebimiz yok'

“Sette o dönem beni tek seven vardı, çaycı! O da hiç çay içmiyorum diye”

Farah Zeynep Abdullah Dizileri

Farah Zeynep Abdullah Dizileri

  • 2010-2013Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu (Başrol oyuncusu) 

  • 2014Kurt Seyit ve Şura – Şura / Alexandra Verjenskaya (Başrol oyuncusu) 

  • 2016-2017Muhteşem Yüzyıl Kösem – Farya Bethlen (Başrol oyuncusu) 

  • 2018Gülizar – Gülizar Sepetçi (Başrol oyuncusu) 

  • 2020-2021Masumlar Apartmanı – İnci Özdemir (Başrol oyuncusu)  

  • 2023Kızılcık Şerbeti – Dilruba (Konuk oyuncu) 

İnternet:

  • 2023Bihter – Bihter (Başrol oyuncusu / Ortak yapımcı) - Amazon Prime

Farah Zeynep Abdullah Filmleri

Farah Zeynep Abdullah Filmleri

  • 2013Kelebeğin Rüyası – Mediha (Yardımcı oyuncu) - Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

  • 2014Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül (Başrol oyuncusu) - Yönetmen: Kerem Deren

  • 2014Unutursam Fısılda – Hatice (Ayperi) (Başrol oyuncusu) - Yönetmen: Çağan Irmak

  • 2015Barbie Prenses ve Rockstar – Prenses Azra (Seslendirme)

  • 2016Ekşi Elmalar – Muazzez Özay (Başrol oyuncusu) - Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

  • 2018Arif v 216 – Ajda Pekkan (Konuk oyuncu) - Yönetmen: Kıvanç Baruönü

  • 2018Bizim İçin Şampiyon – Begüm Atman (Başrol oyuncusu) - Yönetmen: Ahmet Katıksız

  • 2022Bergen – Bergen (Başrol oyuncusu / Ortak yapımcı) - Yönetmenler: Mehmet Binay, Caner Alper

Farah Zeynep Abdullah Güncel Projeleri

Farah Zeynep Abdullah Güncel Projeleri

Farah Zeynep Abdullah, 2024 ve 2025 yıllarında dikkat çeken projeleriyle kariyerinde önemli adımlar atıyor. 2025'te vizyona girecek olan henüz ismi açıklanmayan yeni sinema filmi ile beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. 

2023 yılında da Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olmuş ve 'Dilruba' karakterine hayat veren isim aynı yıl bir dijital platforma çekilen Bihter dizisiyle de epey ses getirmişti. Yeni projeleriyle büyük bir merak uyandıran Abdullah, hem sinema hem de dizi alanında kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

Farah Zeynep Abdullah Ödülleri ve Adaylıkları

Farah Zeynep Abdullah Ödülleri ve Adaylıkları

2011

  • 2. Antalya Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Öyle Bir Geçer Zaman ki – Kazandı

2012

  • 3. Antalya Televizyon Ödülleri – Aday gösterildi

2013

  • 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Kelebeğin Rüyası – Kazandı

  • 46. SİYAD Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Kazandı

  • 5. ELLE Stil Ödülleri – ELLE Style Yılın Kadın Oyuncusu – Aday gösterildi

2015

  • 13. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri – En İyi Sinema Kadın Oyuncusu – Unutursam Fısılda – Kazandı

  • 22. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri – Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Aday gösterildi

  • TurkMSIC Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Kazandı

  • 4. İstanbul Arel Üniversitesi Medya ve Sanat Ödülleri – En Beğenilen Sinema Kadın Oyuncu – Kazandı

  • 9. GSÜ En Ödülleri – En İyi Dizi/Sinema Kadın Oyuncu – Kazandı

  • 47. SİYAD Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu Performansı – Aday gösterildi

  • 10. Uludağ Üniversitesi Marconi Ödülleri – En İyi Sinema Kadın Oyuncusu – Kazandı

  • 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri – En İyi Kadın Sinema Oyuncusu – Aday gösterildi

  • 21. Altın Objektif Ödülleri – En İyi Kadın Sinema Oyuncusu – Kazandı

  • KAL Fest Fark Yaratanlar Ödülleri – Fark Yaratan Kadın Oyuncu – Kazandı

2017

  • 24. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri – Yılın En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu – Muhteşem Yüzyıl Kösem – Aday gösterildi

  • 3. Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Kadın Sinema Filmi Oyuncusu – Ekşi Elmalar – Aday gösterildi

  • 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri – Seçici Kurul Özel Ödülü – Kazandı

2019

  • 51. SİYAD Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Bizim İçin Şampiyon – Aday gösterildi

  • 5. Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Kadın Sinema Filmi Oyuncusu – Aday gösterildi

  • 2. İzmir Film Festivali Altın Artemis Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Aday gösterildi

2020

  • 6. Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Kadın Sinema Filmi Oyuncusu – Aday gösterildi

  • 7. Altın Palmiye Ödülleri – Yılın Kadın Sinema Oyuncusu – Kazandı

2022

  • 33. Ankara Film Festivali – Sinemada Yeni Soluk Ödülü (Onur Ödülü) – Kazandı

  • 12. İTÜ Sosyal Medya Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Bergen – Aday gösterildi

2023

  • 17. GSÜ En Ödülleri – En İyi Kadın Dizi/Film Oyuncusu – Kazandı

  • 21. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri – Yılın En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu – Kazandı

  • 55. SİYAD Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu Performansı – Kazandı

  • 5. İzmir Film Festivali Altın Artemis Ödülleri – Vizyon Filmi En İyi Kadın Oyuncu – Kazandı

  • 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali – Başarı Ödülü – Kazandı

  • 80. Venedik Film Festivali Premio Kinéo Ödülleri – En İyi Kadın Başrol Oyuncu – Kurt Seyit ve Şura – Kazandı

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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