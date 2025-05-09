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10 Mayıs Marka Aktüeli! Skechers, Stanley, Porland: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 10 Mayıs Marka Aktüeli! Skechers, Stanley, Porland: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 02:18

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Skechers, Adidas, Stanley, Porland, Kodak, Shark, Greenote, Bosch, Samsung gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 09.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Petkit Pura Max 2 Akıllı Kedi Tuvaleti

Petkit Pura Max 2 Akıllı Kedi Tuvaleti

Otomatik kedi tuvaleti, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Pura Max 2, akıllı kedi tuvaleti, otomatik temizleme özelliği sayesinde, tuvaletin içeriğini sürekli olarak temiz tutar ve kedi sahiplerinin bakım işini kolaylaştırır. 

Petkit Pura Max 2 Akıllı Kedi Tuvaleti

'Kesinlikle tavsiye ediyorum. Diğer benzer ve fiyatları daha düşük ürünlerin yorumlarını okudukça, fiyatı yüksek olmasına rağmen iyi ki Pura Max 2'yi tercih etmişiz diyorum. Tek cihaz bile 10 kedili evde çok rahat bütün sıkıntılarımızı giderdi. Ortalığa daha az kum saçılıyor. Kedilerimiz sürekli temiz kuma giriyorlar. Koku derdi kalmadı. Bizimkiler tuvaleti fazla kullandıkları için her gün 1 çöp poşeti doluyor. Her gün sabah işe giderken yenisi ile değiştirip çöpe atmam yeterli oluyor.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge

Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge

40 dakikaya kadar çalışma süresine sahip olan akülü elektrikli süpürge, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Kablosuz elektrikli süpürge, çalışma verimliliğini büyük ölçüde artıran 180.000 rpm'ye kadar 33 kPa'lık benzeri görülmemiş bir siklonik emiş gücü elde eden yükseltilmiş 480W fırçasız motora sahiptir. Akülü elektrikli süpürge kiri, döküntüleri, evcil hayvan tüylerini ve lekeleri anında emebilir, sert zeminleri, fayansları, halıları ve parke zeminleri kolayca temizleyebilir ve evinizin yeni gibi görünmesini sağlayan sessiz ve verimli bir temizlik deneyimi sunar

Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge

'Yurtdışından ürün alınca garanti nasıl olacak diye merak edenler olacaktır. Firma bu konuda müşterinin daima yanındadır. Yurtiçinden bir süpürge alıp sorun yaşasanız ve garanti kapsamında servise yollasanız, kullanıcı hatası şeklinde geri dönüş alma olasılığınız muhtemel. Greenote bu konuda aşmış durumda ve kendilerine ulaşanları mağdur etmiyor.

GSC 50 modelini yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ve çok memnunum. Hatta anneme, kardeşime de aldım. Hatta yatak başlığı satışa çıktı hemen onu da aldım. Her açıdan memnun kaldım.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi

Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi

Shark FlexStyle 5'i 1 arada hava üflemeli şekillendirici ve saç kurutma makinesi, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Şekillendirme Sistemi

'Dyson almaya gerek yok, aynı işi yapıyor. Ben çok beğendim arkadaşlar bence şans verin.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Adidas VL Court Bold J Spor Ayakkabı

Adidas VL Court Bold J Spor Ayakkabı

36-39 arası numarası bulunan kalın tabanlı Adidas spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Adidas VL Court Bold J Spor Ayakkabı

'Kalıbı rahat ve şık.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Skechers Arch Fit 2.0 Kadın Spor Ayakkabı

Skechers Arch Fit 2.0 Kadın Spor Ayakkabı

36-40 arası numarası bulunan Skechers spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Skechers Arch Fit 2.0 Kadın Spor Ayakkabı

'Piyasa fiyatının çok altında aldım. Çok rahat tabanı. Amazon'a teşekkürler.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

Samsung Türkiye garantili akıllı saat, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Samsung Galaxy Watch 6'nın BioActive sensörü ile vücut kompozisyonunuzu ölçebilir, ayrıntılı ve kişiselleştirilmiş fitness hedefleri belirlemek için bedeninizi takip edebilirsiniz.

Ayrıca bu akıllı saat düzenli kalp atışı takibi yapar ve herhangi bir düzensizlik halinde uyarı verir.

Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

'Resmen bir telefon gibi iş gören, her bilgiyi rahatlıkla bileğinize ulaştıran, tasarımı ve görüntüsü şık bir saat. Aramalarınız, mesajlarınız, hava durumu, konum (Google Maps) ve müziğinizi kontrol etmek gibi burada sayamadığım her türlü özelliği kullanabiliyorsunuz. Play Store'dan birçok uygulama indirilebiliyor. Saati dilediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Kodak Pixpro WPZ2/4x Yakınlaştırma Su Altı Fotoğraf Makinesi

Kodak Pixpro WPZ2/4x Yakınlaştırma Su Altı Fotoğraf Makinesi

Kodak su altı kamerası, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Kodak Pixpro Su Altı Fotoğraf Makinesi

'Su altında kullanmak söz konusu olduğunda hem fotoğraflarda hem de videolarda mükemmel görüntü kalitesi sunuyor. Her kuruşuna değer.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

SKG H7 Akıllı Boyun Masaj Aleti

SKG H7 Akıllı Boyun Masaj Aleti

Isı terapisi ile kaslarınızda derin bir rahatlama sağlayan akıllı boyun masaj aleti, Günün Fırsat ürünleri arasında!

SKG H7, derin doku masajı için dört elle simüle edilmiş başlıkları ve entegre hassas gelişmiş motor mekanizması ile boyun ve omuzlarınıza benzersiz bir rahatlama sunar.

SKG H7 Akıllı Boyun Masaj Aleti

'Tavsiye ederim çok kaliteli. Gerçek el masajı hissi veriyor.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Haustier QQ005-Dual Kameralı Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı

Haustier QQ005-Dual Kameralı Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı

Akıllı otomatik mama kabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Haustier çift mama kaplı otomatik kedi-köpek mama kabı ile evcil hayvanınız en iyi şekilde beslenir. Kutu içeriğinden hem tekli hem de çiftli mama kabı çıkar. Bu sayede birden fazla kediniz varsa ikisine birden ayrı kaplarda mama verme imkanı sağlar.

Haustier Dual Kameralı Akıllı Mama Kabı

'İki kediniz varsa alabileceğiniz en iyi otomatik alet anlık olarak.

Telefon üzerinden de kontrol etmek çok kolay.'

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Bosch Air 6000 Hava Temizleyici

Bosch Air 6000 Hava Temizleyici

Air6000 ön filtre, aktif karbon filtre, HEPA13 filtre ve antibakteriyel filtreye sahip olan hava temizleyici, Günün Fırsat ürünleri arasında!

125 m² büyüklüğüne kadar olan odalarda havayı filtrelemek için ideal bir ürün.

Bosch Air 6000 Hava Temizleyici

'Ürünü üç haftadır gece modu dahil olmak üzere aralıksız kullanıyorum. Alerjik bünyeye sahip olmam ve bahçeli bir evde oturmam sebebiyle oldukça fazla alerjene maruz kalıyordum.

Çoğunlukla evin salonunda zaman geçirdiğim için ürünü salona konumlandırdım. Bu süre zarfında hapşırma, burun akıntısı, tıkanması gibi şikayetlerim sıfıra indi diyebilirim.

Evin havası çok kısa bir süre içerisinde bariz şekilde değişti.

Gerçekten biz hava diye başka bir şey soluyormuşuz.

Açık konuşmak gerekirse fark bekliyordum ama bu kadarını ummuyordum.'

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Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

2.3 litre hacme sahip olan Stanley termos, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

'Bu termosu alınca evdeki diğer termosları kaldırın atın. Termosu alır almaz bizzat test ettim. Sıcak su 3 gün kaynar su olarak, 4. Gün içilebilir sıcaklıkta idi.'

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Porland Pure Alumilite Yemek Takımı - 3 Parça

Porland Pure Alumilite Yemek Takımı - 3 Parça

3 parçadan oluşan Porland yemek takımı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Porland Pure Alumilite Yemek Takımı - 3 Parça

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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