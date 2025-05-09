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Geçtiğimiz Ay Bunlar Okundu! Nisan Ayının En Çok Satan Kitapları

etiket Geçtiğimiz Ay Bunlar Okundu! Nisan Ayının En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 10:51

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Nisan ayının en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Aralarından favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

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Bu içerik 08.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kırmızı Buğday - Ahmet Büke

Kırmızı Buğday - Ahmet Büke

Kaderini memleketine bağlamış, ölümden yaşam doğuran insanları anlatan Kırmızı Buğday, Arap Ali, Adnan Bey, Gani Dayı, Teğmen Cemil, Dünya, Maya gibi unutulmaz karakterlerle hem tarihsel hem de toplumsal bir anlatının izini sürüyor.

Ahmet Büke'den yine çok ses getirecek, bu toprakların hikayesini anlatan bir roman Kırmızı Buğday.

Fiyatı 252 TL.

Kırmızı Buğday - Ahmet Büke

'Ahmet Büke ikinci romanıyla da okurlarını hayal kırıklığına uğratmadı. Çok iyi roman.'

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

Yaşamak - Yu Hua

Yaşamak - Yu Hua

Yayımlandığında ülkesinde yasaklanmasına rağmen, bir hayat öyküsü okumamış da sanki bir hayat yaşamış olduklarını söyleyen okurlarının her geçen gün artmasıyla  'modern bir klasik'e dönüşen bir eser.

Fiyatı 124 TL.

Yaşamak - Yu Hua

'Gerçekten abartılacak bir kitap konusuyla insanı kitabın içine çekiyor anlatım tarzıyla sanki hepsini bende yaşamışım gibi hissettirdi çok çok güzeldi.'

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

Bu İlişkiyi Konuşmalıyız - Gülcan Özer

Bu İlişkiyi Konuşmalıyız - Gülcan Özer

Bu kitapta; hayat akıp giderken ilişkilerin, aşkların başına ne geldiğine dair her şey konuşuluyor. Çünkü ilişkiyi konuşmalıyız. Her ilişkiyi konuşmalıyız. Bu ilişkiyi konuşmalıyız.

Fiyatı 125 TL.

Bu İlişkiyi Konuşmalıyız - Gülcan Özer

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigori Petrov, 'Beyaz Zambaklar Ülkesinde' isimli eserinde, uzun yıllar ulus kimliğine sahip olamamış, işgaller, toplumsal eşitsizlikler, yoksulluk ve türlü güçlüklerle boğuşmuş küçücük bir ülkenin her yönden kalkınmasının hikayesini  büyük bir hayranlık ve sevgiyle anlatıyor.

Fiyatı 33 TL.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

'Ders çıkarmalık bir kitap. Okumanızı öneririm. Her yaştan kişi için uygun. Toplumu geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu ve halk olarak bunu nasıl başarabileceğimizi anlatıyor. Okuyun ve okutturun.'

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

Biomortem - Serkan Karaismailoğlu

Biomortem - Serkan Karaismailoğlu

Serkan Karaismailoğlu’nun yeni kitabı Biomortem, okurlarıyla buluşuyor. “Glia” adlı yeni serinin bu ilk kitabını okurken hem sürükleyici bir hikâyenin hem de bilimin sayfalarında heyecanla dolaşacaksınız. Keyifli okumalar…

Fiyatı 202 TL.

Biomortem - Serkan Karaismailoğlu

'Uzun zamandır takip ettiğim Serkan hocanın çok beklenilen seri başı kitabı.'

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

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Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

Agota Kristof'tan savaş, yıkım, göçmenlik, kimlik, insanlık ve yazmak üzerine tüyler ürpertici bir üçleme.

Fiyatı 149 TL.

Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

'3.kitabın sonunda ters köşe oldum. Baskı sayısını görünce anlamalıydım zaten çok iyi yazılmış güçlü sağlam bir eser. Yapı Kredi 3 kitabı birleştirerek müthiş iş yapmış.'

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

Martin Eden - Jack London

Martin Eden - Jack London

Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası'dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı.

Fiyatı 82 TL.

Martin Eden - Jack London

'Şimdiye kadar neden okumadım ki diyeceğiniz türden bir kitap. Martin Eden'in içsel yolculuğuna şahit olmak çok heyecan vericiydi, unutulmaz bir roman karakteri olarak hafızama ve yüreğime kazındı kendisi.'

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Bir solukta okuyacağınız bir kitap.

'İnsan olmanın ne anlama geldiği sorusuna ışık tutan, maddi ve manevi güçlüklerle dolu bu yolda bize ihtiyaç duyduğumuz yardım elini uzatan hikayelerle dolu bir kitap.'

Fiyatı 164 TL.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

'Yazarın bir psikoterapist ve psikiyatrist olarak hastalarının hayatına dokunduğu gerçek hikayelerde kendiyle yüzleşmesi ve okuyucuya verdiği mesajlar çok etkili.'

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi - Beyhan Budak

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi - Beyhan Budak

Beyhan Budak bu kitabı; kendisi gibi, yıllar geçse de hala bu hayatın acemisi olanlara, hassas ve duygusal insanlara, hayatın zorlu yollarından geçmekte olanlara yazdığını söylüyor.

Ve okurlarına şöyle sesleniyor: Evet sevgili dostum; psikolojik olarak daha güçlü olmak, kendini bu alanda geliştirmek, bu hayatın acemisi değil de ustası olmak mümkün.

Şimdi benimle artık zamanı gelmiş bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın?

Ne dersiniz? Denemeye değer bence...

Fiyatı 111 TL.

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi - Beyhan Budak

'Psikoloji okumayı seven herkesin keyif alarak bir solukta okuyacağı tarzda bir kitap.'

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

Bay ve Bayan Wright için işler uzun zamandır yolunda değildi. Hayatı boyunca yüz körlüğünden mustarip olan Adam durumunu kabullenmiş bir işkolikti ve karısı Amelia da kendini hayvan barınağındaki tam zamanlı işine adamıştı. Tam da yıldönümleri yaklaşırken, İskoçya’da iki günlük tatili kazanan çift bu hafta sonunun evliliklerini onaracağını ya da tamamen bitireceğini biliyordu. Bilmedikleriyse bu geziyi tesadüfen kazanmamış olduklarıydı. İçlerinden biri çok uzun zamandır yalan söylüyordu.

Fiyatı 125 TL.

Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

'Bir günde bitirdim, yazarın diğer iki kitabını da okudum ve bayıldım. Her sayfasını merakla okuyacağınız bi roman tavsiye ederim.'

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Atomik Alışkanlıklar - James Clear

Atomik Alışkanlıklar - James Clear

Atomik Alışkanlıklar size alışkanlıklarınızdan zarar değil, fayda göreceğiniz şekilde hayatınızı yeniden tasarlamayı öğretecek.

Hedefleriniz ne olursa olsun, Atomik Alışkanlıklar size her geçen gün %1 daha iyiye gitmeniz için etkisi kanıtlanmış bir çerçeve sunuyor.

Fiyatı 200 TL.

Atomik Alışkanlıklar - James Clear

'Alışkanlıkları kalıcı hale getirmek konusunda son derece sistemli ve motive edici bir yaklaşım sunuyor. Kitap, “küçük ama sürekli yapılan değişimlerin” nasıl büyük sonuçlar doğurduğunu örneklerle gösteriyor. Hem kişisel gelişim hem de günlük yaşamda verimlilik arayanlar için çok faydalı. Uygulanabilir öneriler sunması, teoride kalmaması önemli bir artı. Harekete geçmek isteyenler için güçlü bir başlangıç rehberi.'

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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