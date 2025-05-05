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Yatabilen Kamp Sandalyesinden Halı Yıkama Makinesine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Yatabilen Kamp Sandalyesinden Halı Yıkama Makinesine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 11:01

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Halı yıkama makinesinden kedi mamasına, Epson yazıcıdan Adidas spor ayakkabıya. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 04.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Funky Chaırs Lazy 3 Plus Yatabilen Kamp Sandalyesi

Funky Chaırs Lazy 3 Plus Yatabilen Kamp Sandalyesi

100 kiloya kadar taşıma kapasitesi bulunan kamp sandalyesi dahili ve çıkartılabilir bir yastığa sahip. Bu yüzden ayrıca bir yastık almanıza gerek yok.

Ayrıca bu ürünü normal bir kamp sandalyesi olarak kullanmanın yanı sıra ayaklarınızı uzatarak şezlong olarak da kullanabilirsiniz. Ya da ayak uzatma parçasını yan sehpa gibi de kullanabilirsiniz.

Funky Chaırs Lazy 3 Plus Yatabilen Kamp Sandalyesi

'Ürün gerçekten konforlu, kaliteli ve güzel.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Hayfene 5. Element Baharatı

Hayfene 5. Element Baharatı

Acı değil tatlı bir aromaya sahip olan bu baharat karışımı kullananların favorisi.

5 ayrı lezzetin bir araya gelmesi ile oluşan 5. Element; tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami tadının birleşimi bir baharat karışımıdır. Umami Japoncada ‘hoşa giden tat’ anlamına gelmektedir. 

Her türlü yemeklerde kullanabileceğiniz bir karışım olan bu baharatın içerisindeki tuz (deniz tuzu) oranı, 6,2 dir. 

İçerisinde az miktarda çemen bulunuyor.

Hayfene 5. Element Baharatı

'Baharatı sevdim denediğim yemeklerde güzel bir lezzet verdi. Kimyon sevmeyenlere hitap etmeyebilir, ayrıca diğer element baharatların testerlarını göndermişlerdi, denemek istediğim ama cesaret edemediklerim vardı güzel oldu denemiş olduk. Teşekkür ederiz.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Serstil 8 Adet Baza Altı ve Çekyat Tipi Hurç

Serstil 8 Adet Baza Altı ve Çekyat Tipi Hurç

Serstil baza altı hurçları, sağlam kumaş ve fermuar kalitesiyle kullanıcılar tarafından çok beğenilen bir ürün. Baza altını düzenlemek için ideal boyutlara sahip. Ayrıca, geniş kapasitesi sayesinde birçok eşyayı rahatlıkla saklayabiliyor.

Şu anda da indirimde!

Serstil 8 Adet Baza Altı ve Çekyat Tipi Hurç

'Gerçekten çok kaliteli, yamuk yumuk duran hurçlardan değil. Kumaşı kalın, fermuarları sağlam. Teşekkürler.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Kiwi KCC-4325W Koltuk Ve Halı Yıkama Makinesi

Kiwi KCC-4325W Koltuk Ve Halı Yıkama Makinesi

3 litre temiz su deposu. 1,5 litre kirli su deposuna sahip olan üründe cam silme başlığı da bulunuyor.

Koltuk ve halılarını yıkatmak yerine evde kendi temizlemek isteyenler için ideal bir ürün.

Kiwi KCC-4325W Koltuk Ve Halı Yıkama Makinesi

'Ürün her evde olmalı. Koltuk, halı, sandalye, yatak, araba koltuğu, cam silme her amaçla kullanılır. Aşırı güzel bir ürün, çok yormadı beni açıkçası. İlk yıkamada parasını çıkarıyor zaten. Makine için halı şampuanı kullanmanız gerekiyor. Elde yazanlar olmuyor, taşabiliyor.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

SKY Araba Güneş Koruyucu Şemsiye

SKY Araba Güneş Koruyucu Şemsiye

Aracınızı güneşin zararlı etkilerinden korumak ve aşırı ısınmayı engellemek için kullanabileceğiniz ürünün boyutları 145cm*79cm.

Sedan, SUV, Hatchback araçlar ile uyumlu.

SKY Araba Güneş Koruyucu Şemsiye

'Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz, değerinin tam karşılığı, boşuna daha pahalı bir ürün almayın 👍,Hangi marka olursa olsun dikkatli kullanıldığında uzun yıllar kullanılabilir. İskeleti çok narin dikkatli kullanılmalı.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Bonnie Beef Dana Etli Yetişkin Kedi Maması 10 kg

Bonnie Beef Dana Etli Yetişkin Kedi Maması 10 kg

Küçük taneli yapısı sayesinde kediler için kolay tüketim sağlayan ürünü, hem sokak hem ev kedileri keyifle tüketebilir.

Kullanıcılar da, kedilerin severek yediğini ve mamanın taze olduğunu yorumlarda belirtmiş.

Bonnie Beef Dana Etli Yetişkin Kedi Maması 10 kg

'Bonnie’nin tüm mamaları gibi bu mama da efsane ve yemeyen hiçbir kedim yok.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü

Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü

Özellikle tatillerde kurtarıcı olan bir ürün.

Ürün, yüksek buhar gücü sayesinde kırışıklıkları hızla açarak günlük kıyafet bakımını kolaylaştırıyor. Ayrıca, büyük su haznesi, kısa ısınma süresi ve uygun fiyatı da sevilen özellikleri arasında.

Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü

'Bu kategoride olan tüm ürünler jilet gibi ütü yapamıyor. Böyle bir beklentin varsa almamalısın. Ne var ki gününü kurtarıyor ve gayet güzel de ütülüyor. Daha güçlü ve daha pahalı olanlar mevcut ama onlar da yukarıda yazdıklarım kadar yapıyor, o halde neden daha fazla para veresin? '

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Doğan Çocuk Peppa Pig Sihirli Unicorn

Doğan Çocuk Peppa Pig Sihirli Unicorn

Çocukların çok sevdiği kitaplardan biri karşınızda!

Sayfa sayısı 24!

Doğan Çocuk Peppa Pig Sihirli Unicorn

'Renkli olduğu için aldım bebeğime, dikkatini çekiyor renkler, göründüğünden büyük boyutta ve güzel geldi. '

Çok satılan çocuk kitaplarının hepsini görmek istersen burada.

Uğur Ued 7238 No Frost 7 Çekmeceli Derin Dondurucu

Uğur Ued 7238 No Frost 7 Çekmeceli Derin Dondurucu

Kullanıcılar tarafından özellikle kalitesi ve geniş hacmiyle övülen ürün, çekmeceli tasarımı sayesinde içindeki malzemeleri düzenli tutmayı kolaylaştırıyor. 

No Frost özelliği ve 7 yıl garanti süresi sunması da avantajları arasında.

Enerji sınıfı E.

Uğur Ued 7238 No Frost 7 Çekmeceli Derin Dondurucu

'Uğur No Frost derin dondurucu tek kelime ile harika, ister buzdolabı ister dondurucu olarak kullanabiliyorum, kapısını kapatınca otomatik kilitleniyor, kulptan açması çok rahat, üzerindeki dijital göstergeyi çok beğendim, ayar kısmı çok pratik, kaliteyi hissettiriyor, üstelik sınıfında en az yakan no frost dondurucu.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Epson Ecotank L3252 Renkli Tanklı Yazıcı

Epson Ecotank L3252 Renkli Tanklı Yazıcı

Baskı kalitesi, ekonomik mürekkep kullanımı ve kablosuz bağlantı özellikleriyle öne çıkan bir yazıcı. Özellikle fotoğraf baskılarında yüksek kalite sunması ve mürekkep dolumunun kolaylığı, kullanıcıları memnun ediyor. 

Epson Ecotank L3252 Renkli Tanklı Yazıcı

'Harika bir yazıcı. Gelir gelmez Kodak fotoğraf kağıdına resim bastırdım ve sonuç harika. Fotoğrafçılarda ki resimlerden farkı yok. Telefondan kullanabilme özelliği süper. Asla bilgisayara ihtiyaç yok. Herhangi bir belgeyi tarattırdığınızda direkt telefona iniyor. Evin her odasından oturduğum yerden istediğim çıktıyı alabiliyor, fotoğraf basabiliyorum.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Adidas Advantage Base 2.0 J Spor Ayakkabı

Adidas Advantage Base 2.0 J Spor Ayakkabı

37-39 arası numarası bulunan Adidas spor ayakkabı haftanın yıldızları arasında!

Adidas Advantage Base 2.0 J Spor Ayakkabı

'Klasiğimdir. Gayet güzel.'

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Philips 3000 Serisi Airfryer

Philips 3000 Serisi Airfryer

Bu ürün 13'ü 1 arada pişirme işlevine sahip. Kızartma, fırında pişirme, ızgara, kavurma, meyve/sebze kurutma, ekmek kızartma, buz çözme, yeniden ısıtma ve daha fazlası.

Philips 3000 Serisi Airfryer

'İlk kullanımda koku yapabilir denmişti ama ben böyle bir şey tecrübe etmedim. İlk kullanım öncesi çıkarılabilir aparatları yıkayıp, kuruladım. Sonrasında ise 180 derecede 3 dk. boş çalıştırdım. Belki bu yüzden koku yapmadı bilemiyorum. Devamında dondurulmuş patates ve tavuk pişirdim. Gayet güzel oldu. Bu ürüne özel değil ama yiyeceklerin yağsız / veya sadece kendi yağı ile pişiriliyor olması benim için en büyük artı. Elektrik tüketimi ile ilgili bir yorumda bulunamıyorum ama fırına göre çok daha az sürede pişirebiliyor olması muhakkak elektrik faturasını da pozitif anlamda etkileyecektir.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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