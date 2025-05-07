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Evinizin Küçük Dokunuşlarla Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

etiket Evinizin Küçük Dokunuşlarla Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 11:00

Minimumda para harcayarak maksimum verimi almak isteyenler burada mı? Mutfak fayanslarını en pratik ve şık şekilde yenilemek isteyenler mesela ya da yatak odasının havasını değiştirmek isteyenler veya evine bohem bir hava katmak isteyenler... Listemizde hepinize göre bir şey var. Bakmadan geçmeyin!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 07.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Evinde bohem stilden hoşlananlar için harika bir parça!

Evinde bohem stilden hoşlananlar için harika bir parça!

Hasır ve makromeden hazırlanmış olan ürün ortama bohem bir hava katmak için ideal bir seçim olacaktır.

Üstelik temizliği de oldukça kolay, nemli bir bez ile kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Bohem Rustik Konik Püsküllü Avize

'Ürünü yatak odası için aldım mobilyalarımızla gayet uyumlu oldu fiyatı da diğer ürünlere göre gayet iyi gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilirsiniz.'

Oturma alanınıza renk katacak modern tasarıma sahip bir halı.

Oturma alanınıza renk katacak modern tasarıma sahip bir halı.

Yıkanabilir özellikli halının ölçüleri 170x240 cm.

Yumuşak ve konforlu kumaşa sahip olan halı renk değiştirmeden 50 yıkamaya dayanabilir. Üstelik toz geçirmez 3D yapısı sayesinde evcil hayvanların tüyleri de kolayca toplanabilir.

Deforme Olmayan Modern Dikdörtgen Halı

Mutfağınızın havasını anında değiştirecek olan fayans çıkartmaları.

Mutfağınızın havasını anında değiştirecek olan fayans çıkartmaları.

Bu çıkartmaların fayanstan bir farkı yok. Tek dikkat etmeniz gereken uygulayacağınız yüzeyin pürüzsüz olması.

Eğer pürüzsüz bir yüzeye uygulama yapacaksanız, kısa süre içerisinde harika bir sonuç elde etmeniz kaçınılmaz.

Boyutları 20x20 cm.

Sette 10 parça bulunuyor.

10 Adet Duvar Fayans Çıkartmaları

'İyi görünüyor ve iyi yapışıyor. Ayrıca tekrar kolayca çıkarılabiliyor.'

Boş kalan duvarlarınıza yumuşak bir dokunuşla ruh katacak olan üçlü soyut tablo.

Boş kalan duvarlarınıza yumuşak bir dokunuşla ruh katacak olan üçlü soyut tablo.

Doğru tablo seçimi ile odanızın havasını anında değiştirebilirsiniz.

Bu tonlar mobilyalarınıza uyuyorsa, uygun fiyatı ile kaçırmamanız gereken bir tablo seti.

Dayanıklı ahşap malzemesi sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı sunan tablolar, duvarlarınıza çağdaş bir dokunuş katar.

Ahşap Çerçeveli 3'lü Soyut Tablo

Daha sıcak bir ortam tercih edenler için 3 boyutlu duvar stickerları!

Daha sıcak bir ortam tercih edenler için 3 boyutlu duvar stickerları!

Bu güzel çıkartmalar suya ve yağa dayanıklı, ayrıca çevre açısından güvenli.

Bu 3 boyutlu bitki duvar sanatı seti, çok gerçekçi görünümü ile evinizi daha şık bir hale getirecek.

3D Yeşil Bitkiler Duvar Sticker (4 adet)

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Oturma alanınız için hem kullanışlı hem de dekoratif bir sehpa.

Oturma alanınız için hem kullanışlı hem de dekoratif bir sehpa.

Yüksekliği 51 cm olan dekoratif sehpa, salonunuza modern bir şıklık getirecek.

Beyaz Mantar Sehpa

Banyonuza hem düzen getirecek hem de hoş bir hava getirecek bir banyo seti.

Banyonuza hem düzen getirecek hem de hoş bir hava getirecek bir banyo seti.

Bej renk banyo seti 5 parçadan oluşmaktadır. 

Sıvı sabunluk, sabunluk, diş fırçalık, tuvalet fırçası ve kapaklı kova bulunmaktadır

Primanova Palm 5'li Banyo Seti

'Kullanışlı kaliteli çok memnun kaldık çok güzel bayağı güzel çok sevdim bu ürünleri, eskidikçe alacağım.'

Banyonuza sade şıklık katacak 2'li banyo halısı seti.

Banyonuza sade şıklık katacak 2'li banyo halısı seti.

%100 pamuk içerikli, 60x100 cm ve 50x60 cm ölçülerindeki 2'li set banyonuza sade bir şıklık katacak.

Çamaşır makinesinde 30 derecede yıkanabilir olan ürünün temizliği de oldukça kolay.

Chilai Macoroni Ekru 2li Set Banyo Halısı

Katlanabilir mekanizması ile rahatlıkla taşıyabileceğiniz minderleri ile konfor sunan bir masa sandalye seti.

Katlanabilir mekanizması ile rahatlıkla taşıyabileceğiniz minderleri ile konfor sunan bir masa sandalye seti.

Havalar ısındı, balkonunuzu kullanmaya başlamadan önce minik bir yenilik fena olmaz sanki...

Hem rahat edebileceğiniz hem şık duran hem de uygun fiyatlı bir balkon takımına ne dersiniz?

Set, 1 masa, 2 sandalye ve 2 adet minderden oluşuyor.

Minderli Bahçe Masa Sandalye Seti

Kkaşık, çatal ve bıçaklarınızı bir arada tutarak mutfak aletlerinizi düzenlemenizi sağlarken tezgahınıza da şıklık katacak bir ürün.

Kkaşık, çatal ve bıçaklarınızı bir arada tutarak mutfak aletlerinizi düzenlemenizi sağlarken tezgahınıza da şıklık katacak bir ürün.

Mutfağınıza düzeni ve şıklığı aynı anda getirecek olan üründe her alet için ayrı bölümler bulunuyor.

Hem pratik hem de işlevsel yapısıyla mutfağınızda gereksiz dağınıklığı önlerken göz zevkinize de hitap ediyor.

3'ü 1 Arada Mutfak Organizeri

'Beklediğimden büyük ebadı var, güzel şık kullanışlı. devrilecek bir kaşıklık değil. Bıçak bölümü güzel bıçaklar rahatlıkla yerine yerleşiyor. Büyük ve küçük bıçak denedim, ürün güzel.'

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Evinizi çok para ve zaman harcamadan dakikalar içinde yenileyebileceğiniz kendinden yapışkanlı fayans çıkartmaları.

Evinizi çok para ve zaman harcamadan dakikalar içinde yenileyebileceğiniz kendinden yapışkanlı fayans çıkartmaları.

İster banyoda, ister mutfakta ister merdivenlerde kullanın.

Nerede olursa olsun evinizin havasını değiştirecek, uygulaması kolay bir ürün.

12 Adet Kendinden Yapışkanlı Fayans Çıkartması

'Çok güzel, kurulumu kolay, tüm kesimler için çok pratik, tavsiye ederim.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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