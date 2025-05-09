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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 00:44

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Cara ve Poppy Delevingne

Cara ve Poppy Delevingne

Chappell Roan

Chappell Roan

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence

Kendall Jenner

Kendall Jenner
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Kim Kardashian

Kim Kardashian

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet

Nick Jonas ve Priyanka Chopra Jonas,

Nick Jonas ve Priyanka Chopra Jonas,

Nicole Kidman

Nicole Kidman

Rihanna

Rihanna
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Lily Collins

Lily Collins

Zendaya

Zendaya
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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