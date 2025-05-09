Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Cara ve Poppy Delevingne
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Chappell Roan
Hailey Bieber
Jennifer Lawrence
Kendall Jenner
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Kim Kardashian
Kylie Jenner ve Timothee Chalamet
Nick Jonas ve Priyanka Chopra Jonas,
Nicole Kidman
Rihanna
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Lily Collins
Zendaya
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