onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik , Giyim
Bugün İndirimde Neler Var? Samsung Galaxy Watch 7'den YSL Libre Parfüme 22 Mart 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Samsung Galaxy Watch 7'den YSL Libre Parfüme 22 Mart 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.03.2025 - 15:25

22 Mart 2025 tarihinde indirimli ürünler arasında neler mi var? İşte karşınızda günün fırsatları! Teknoloji tutkunları için Samsung'un son teknoloji ürünü Galaxy Watch 7, bileğinizdeki şıklığı ve işlevselliği bir araya getiriyor. Ayrıca, lüks parfüm severler için YSL Libre'nin büyüleyici kokusu, bugün indirimde olan ürünler arasında yer alıyor. Bu fırsatları kaçırmayın, günün indirimlerini yakalayın!

Bu içerik 22.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. PHILIPS XU2100/20 Robot Süpürge- 2700 Pa Emiş

1. PHILIPS XU2100/20 Robot Süpürge- 2700 Pa Emiş

Evinizi zahmetsizce temizlemenin en akıllı yolu! Bu Philips robot süpürge, 2700 Pa'lık güçlü emiş gücüyle en ince tozları bile yakalar ve akıllı navigasyonuyla her köşeyi temizler.

PHILIPS XU2100/20 Robot Süpürge- 2700 Pa Emiş

2. ON Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard Kurabiye ve Krema Aromalı 2.27kg 71 Servis

2. ON Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard Kurabiye ve Krema Aromalı 2.27kg 71 Servis

Sporcuların vazgeçilmezi olan bu protein tozu, kas gelişimini desteklerken lezzetli kurabiye ve krema aromasıyla da keyifli bir tüketim sunar. 71 servisiyle de uzun süreli kullanım imkanı sunar.

ON Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard Kurabiye ve Krema Aromalı 2.27kg 71 Servis

3. Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu - Oxyjet Teknolojisine Sahip

3. Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu - Oxyjet Teknolojisine Sahip

Diş sağlığınızı korumanın en etkili yolu! Bu Oral-B ağız duşu, Oxyjet teknolojisiyle diş aralarını temizleyerek daha sağlıklı bir gülüşe sahip olmanızı sağlar.

Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu - Oxyjet Teknolojisine Sahip

4. Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

4. Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

Teknolojiyi bileğinizde taşıyın! Bu Samsung akıllı saat, gelişmiş sağlık takibi özellikleri, şık tasarımı ve akıllı bildirimleriyle hayatınızı kolaylaştıracak.

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

5. TP-Link Tapo C220, 2K 4MP, Yapay Zeka Desteği

5. TP-Link Tapo C220, 2K 4MP, Yapay Zeka Desteği

Evinizi güvende tutmanın en akıllı yolu! Bu TP-Link güvenlik kamerası, 2K 4MP çözünürlüğü ve yapay zeka desteğiyle hareketleri algılar ve size anlık bildirimler gönderir.

TP-Link Tapo C220, 2K 4MP, Yapay Zeka Desteği

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. adidas Originals B75806 Samba OG Shoes

6. adidas Originals B75806 Samba OG Shoes

Klasikleşmiş sokak stili! Bu adidas Samba ayakkabılar, nostaljik tasarımı ve rahat yapısıyla günlük kullanım için ideal. Her kombininize spor şıklık katacak.

adidas Originals B75806 Samba OG Shoes

7. Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara - Mürdüm

7. Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara - Mürdüm

Kirpiklerinize gökyüzü kadar uzun ve hacimli bir görünüm kazandırın! Bu Maybelline maskara, mürdüm rengiyle de gözlerinize farklı bir dokunuş katacak.

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara - Mürdüm

8. Kütahya Porselen Moderna 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı Tarçın

8. Kütahya Porselen Moderna 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı Tarçın

Sofralarınıza modern bir dokunuş katın! Bu Kütahya Porselen yemek takımı, tarçın rengi ve zarif tasarımıyla özel yemeklerinizde veya günlük kullanımda size eşlik edecek.

Kütahya Porselen Moderna 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı Tarçın

9. US. Sleeping Us. Sleepıng Natural Visco Yatak 90 X 190

9. US. Sleeping Us. Sleepıng Natural Visco Yatak 90 X 190

Rahat ve konforlu bir uyku deneyimi için ideal! Bu visco yatak, vücut şeklinize uyum sağlayarak kesintisiz bir uyku sunuyor. 90x190 cm boyutuyla da tek kişilik kullanıma uygun.

US. Sleeping Us. Sleepıng Natural Visco Yatak 90 X 190

10. Yves Saint Laurent Libre Edp 30 Ml Kadın Parfüm

10. Yves Saint Laurent Libre Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Libre EDP 30 ml net %30 indirime ek sepette 100 TL daha indirimli!

Yves Saint Laurent Libre Edp 30 Ml Kadın Parfüm

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı - 01 Light Concealer

11. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı - 01 Light Concealer

Telescopic mascara 349 TL, L'Oreal Revitalift Clinical UV 375 TL, Age Eraser Kapatıcı son 30 günün en düşük fiyatında 378 TL!

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı - 01 Light Concealer

12. Bigdart 3900 Oversize Uzun Basic Gömlek - Açık Mavi

12. Bigdart 3900 Oversize Uzun Basic Gömlek - Açık Mavi

Tüm ürünlerde %30'a varan indirim!

Bigdart 3900 Oversize Uzun Basic Gömlek - Açık Mavi

13. La Roche Posay Akne/Sivilceye Eğilimli Ciltler İçin Cilt Bakım Seti: Yüz Temizleme Jeli&Duo M+ Nemlendirici& Tonik

13. La Roche Posay Akne/Sivilceye Eğilimli Ciltler İçin Cilt Bakım Seti: Yüz Temizleme Jeli&Duo M+ Nemlendirici& Tonik

La Roche Posay'de 2. Ürüne 30% İndirim!

La Roche Posay Akne/Sivilceye Eğilimli Ciltler İçin Cilt Bakım Seti: Yüz Temizleme Jeli&Duo M+ Nemlendirici& Tonik

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın