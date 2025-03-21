İndirim Günleri Başlıyor! 22 - 28 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 22 - 28 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 - 28 Mart 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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22 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Doğuş Rize Çayı 1 Kg 159,50 TL
Torku Tereyağı 1 Kg 350 TL
Süt ve süt ürünleri
Bakliyatlar
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10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli
Meyve sebze reyonu
27 Mart 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Gıda ürünleri
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Hijyen ürünleri ve kozmetik ürünler
VOLTA APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 34.990 TL
Philips 65" 4K Ultra HD Smart Led Tv 30.999 TL
Beyaz eşya
Aprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 499 TL
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Meya Dekor 2+1 Minderli Bistro Set 2.699 TL
Olta Seti 499 TL
Paşabahçe Grace Servis Tabağı 155 TL
Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 199 TL
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Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 11.490 TL
Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL
LAV Pastel Renkli Çay Seti 12 Parça 339 TL
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Solar Dekoratif Aydınlatma 399 TL
Bahçe ürünleri
ABS Büyük Boy Valiz 839 TL
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ŞOK 19 Mart ile 26 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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Alpina Cam Ankastre Set 6.899 TL
Şok Çarşamba Fırsatları
Şok Bayram Alışverişi
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Bayram şekerleri
Bayram çikolatası
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