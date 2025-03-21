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İndirim Günleri Başlıyor! 22 - 28 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 22 - 28 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
21.03.2025 - 19:02

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 - 28 Mart 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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22 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Doğuş Rize Çayı 1 Kg 159,50 TL

Doğuş Rize Çayı 1 Kg 159,50 TL
onedio.com

  • Torku Dana Kasap Sucuk 400 gr 199 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 109 TL

  • Çokça Biber Salçası Çeşitleri 650 gr 47,50 TL

  • Torku Frrema Kakaolu Fındık Krema 400 gr 49 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu 750 gr 99 TL

  • Nesquik Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 gr 59,50 TL

  • Nestle Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 gr 65 TL

  • Lipton Ice Tea Şeftali Aromalı Soğuk Çay 2 Litre 39,50 TL

  • Torku Kahveli Sütlü İçecek 230 ml 25 TL

  • Bingo Sıvı Deterjan 3 Litre 175 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 179 TL

  • Slazenger Erkek Parfümü 50 ml 229 TL

  • Inflame Led Ampul 9W 31,50 TL

Bahar fırsatlarına göz atmak için tıklayın.

Torku Tereyağı 1 Kg 350 TL

Torku Tereyağı 1 Kg 350 TL
onedio.com

  • Torku Tam Yağlı Yoğurt 2 Kg 99,50 TL

  • Torku Ayram 2,5 Litre 75 TL

  • Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 600 gr 179 TL

  • Torku Labne 450 gr 89 TL

  • Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 35 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 129,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 159 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 58,50 TL

  • Güven Asa Natürel Süzme Zeytinyağı 3 Litre 645 TL

Süt ve süt ürünleri

Süt ve süt ürünleri
onedio.com

Bakliyatlar

Bakliyatlar
onedio.com
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10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli
onedio.com

  • Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Tableti 50'li 219 TL 

  • Sleepy YYüzey Temizlik Havlusu 100'lü 65 TL

Meyve sebze reyonu

Meyve sebze reyonu
onedio.com

27 Mart 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Gıda ürünleri

Gıda ürünleri
onedio.com

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👇🏻
onedio.com
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Hijyen ürünleri ve kozmetik ürünler

Hijyen ürünleri ve kozmetik ürünler
onedio.com

VOLTA APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 34.990 TL

VOLTA APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 34.990 TL
onedio.com

  • VOLTA VST İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

  • VOLTA VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

  • VOLTA VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL

Philips 65" 4K Ultra HD Smart Led Tv 30.999 TL

Philips 65" 4K Ultra HD Smart Led Tv 30.999 TL
onedio.com

  • JVC 65' 4K Ultra HD Android Tv 24.999 TL

  • Onvo 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.499 TL

  • Lenovo Idepad Slim 3 Notebook 8.999 TL

  • ABS Büyük Boy Valiz 839 TL

  • ABS Orta Boy Valiz 739 TL

  • ABS Kabin Boy Valiz 639 TL

İndirimli ürünler burada.

Beyaz eşya

Beyaz eşya
onedio.com

Beyaz eşyalar için tıklayın.

Aprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 499 TL

Aprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 499 TL
onedio.com

  • Pierre Cardin Saç Maşası 899 TL

  • Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 899 TL

  • Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 999 TL

  • Kiwi Elektrikli Yatak Süpürgesi 1.699 TL

  • Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü 699 TL

  • Kiwi Şarjlı Süt Köpürtücü 139 TL

  • Pierre Cardin Dijital Baskül 279 TL

  • Arzum Mistost Tost Makinesi 1.999 TL

  • Arzum Okka Türk Kahvesi Makinesi 1.399 TL

Çok tercih edilen küçük ev aletleri burada

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Meya Dekor 2+1 Minderli Bistro Set 2.699 TL

Meya Dekor 2+1 Minderli Bistro Set 2.699 TL
onedio.com

  • Meya Dekor 2+1 Simona Set 4.499 TL

  • Meya Dekor 4+1 Bistro Set 6.499 TL

Olta Seti 499 TL

Olta Seti 499 TL
onedio.com

  • Olta Aksesuar Seti 249 TL

  • Balıkçı Pensesi 129 TL

  • Balıkçı Makası 69,50 TL

  • Silikon Sahte Yem 49,50 TL

  • Olta Sehpası 329 TL

  • Katlanabilir Kamp Sandalyesi 289 TL

  • Katlanabilir Kamp Taburesi 99,50 TL

  • İzolasyonlu Balıkçı Çantası 399 TL

Paşabahçe Grace Servis Tabağı 155 TL

Paşabahçe Grace Servis Tabağı 155 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Ruby Kupa 2'li 89,50 TL

  • Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 35 TL

  • Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 249 TL

  • Dönen Bambu Sunum Tablası 199 TL

  • Rooc Desenli Pasta Seti 99,50 TL

  • Nehir Döner Standlı 6 Parçalı Baharatlık Seti 499 TL

  • LAV Desenli Su Bardağı 3'lü 155 TL

  • LAV Pasta Tabağı 6'lı 249 TL

  • LAV Ayaklı Sunum Bardağı 2'li 155 TL

  • LAV Taban Boyalı Su Bardağı 3'lü 115 TL

  • LAV Taban Boyalı Meşrubat Bardağı 3'lü 125 TL

  • LAV Katlı Cam Sunumluk 109 TL

  • LAV Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 99,50 TL

  • Luminarc Salata Kasesi 99,50 TL

  • Borosilikat Pioetli Bardak 2'li 129 TL

  • Borosilikat Bombeli Meşrubat Bardağı 59 TL

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 199 TL

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 249 TL

  • Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 199 TL

  • Essenso Tava ve Sahan Set 599 TL

  • Hascevher Düdüklü Tencere 750 TL

  • Hascevher Kumsal 6 Parça Tencere Seti 1.100 TL

  • Saklama Kabı Seti 6'lı 139 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 4'lü 135 TL

  • Erzak Kabı 49,50 TL

Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 199 TL

Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 199 TL
onedio.com

  • Essenso Tava ve Sahan Set 599 TL

  • Hascevher Düdüklü Tencere 750 TL

  • Hascevher Kumsal 6 Parça Tencere Seti 1.100 TL

  • Saklama Kabı Seti 6'lı 139 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 4'lü 135 TL

  • Erzak Kabı 49,50 TL

  • Buzdolabı Düzenleyici 42,50 TL

  • Figürlü Saklama Kabı 4'lü 49,50 TL

  • Nem Kilitli Tuzluk 15,50 TL

  • Pipetli Bardak 99,50 TL

  • Kristal Tepsi 49,50 TL

  • Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu 75 TL

  • Cam Sabunluk 299 TL

  • Çok Amaçlı Mutfak Rafı 999 TL

  • 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı 59,50 TL

  • Mop Temizlik Kova Seti 599 TL

  • Takı ve Aksesuar Organizeri Çeşitleri 69,50 TL

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28 Mart 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 11.490 TL

Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 11.490 TL
onedio.com

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.390 TL

  • Casper VIA X30 Plus Cep Telefonu 6.990 TL

  • Transformers Bluetooth Hoparlör 399 TL

  • Transformers Bluetooth Kulaklık 899 TL

Bahar fırsatlarında indirimli ürünleri görmek için tıklayın.

Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL

Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL
onedio.com

  • Philips Süpürge 5.795 TL

  • Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL

  • Fakir Lucky Dik Durabilen Süpürge 1.750 TL

  • Keysmart Türk Kahve Makinesi 2'li 4.490 TL

  • Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL

  • Kumtel Cam Doğrayıcı 999 TL

  • Philips Air Fryer 4.290 TL

  • Kumtel Mini Ütü 990 TL

  • Range Düzleştirici 329 TL

  • Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL

  • Geske Titreşimli Yüz Temizleme ve Isılı Masaj Cihazı 2.290 TL

  • Pirantech Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 1.790 TL

Epilasyon cihazları burada

LAV Pastel Renkli Çay Seti 12 Parça 339 TL

LAV Pastel Renkli Çay Seti 12 Parça 339 TL
onedio.com

  • LAV Elegan Kupa 99 TL

  • LAV Terra Meşrubat Bardağı 3'lü 109 TL

  • LAV Terra Su Bardağı 3'lü 99 TL

  • Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 49 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 55 TL

  • Rakle Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 239 TL

  • Keramika Seramik Kahve Fincan Seti 349 TL

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Solar Dekoratif Aydınlatma 399 TL

Solar Dekoratif Aydınlatma 399 TL
onedio.com

  • Solar Ledli Alevli Saplama Aydınlattma 159 TL

  • Solar Led Saplama Aydınlatma 69 TL

  • Solar Duvar Aydınlatma 279 TL

  • Solar Şık Duvar Aydınlatma 299 TL

  • Solar Sensörlü Duvar Lambası 259 TL

Bahçe ürünleri

Bahçe ürünleri
onedio.com

ABS Büyük Boy Valiz 839 TL

ABS Büyük Boy Valiz 839 TL
onedio.com

  • ABS Orta Boy Valiz 739 TL

  • ABS Kabin Boy Valiz 639 TL

  • Erkek Pijama Takımı 359 TL

  • Mutfak Havlusu 59,50 TL

  • Yastık Alezi 39,50 TL

  • Penye Yastık Kılıfı 74 TL

  • Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 7.999 TL

  • Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.500 TL

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ŞOK 19 Mart ile 26 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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Alpina Cam Ankastre Set 6.899 TL

Alpina Cam Ankastre Set 6.899 TL
onedio.com

  • Arzum Misstost Izgara & Tost Makinesi 1.499 TL, 

  • Arzum Monomix Çubuk Blender 999 TL,

  • Sinbo Elektrikli Çelik Çay Makinesi 999 TL,

  • 2'li Kumsal Tava Set 349 TL, 

  • 2'li Kumsal Sahan Set 349 TL, 

  • 24 cm Kumsal Karnıyarık Tencere 429 TL, 

  • 24 cm Kumsal Derin Tencere 449 TL, 

  • 24 cm Esse Emaye Tencere 499 TL, 

  • Esse Emaye Çaydanlık 499 TL, 

  • 14 cm Sütlük 199 TL, 

  • Emaye Sütlük 149 TL,

  • 12 cm Sos Tavası 139 TL,

  • 6'lı Paşabahçe Irmak Çay Bardağı 129 TL, 

  • 3'lü Paşabahçe Tokio Su Bardağı 59,95 TL, 

  • 3'lü Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı 69,95 TL, 

  • 12 parça Paşabahçe Dantel Çay Takımı, 

  • 12 Parça 279 TL, 

  • 160 cc Paşabahçe Mercan Fincan/Kupa 29,95 TL,

  • 250 cc Paşabahçe Amphora Karaf 99,95 TL,

  • Paşabahçe Patiserie Ayaklı Servis Tabağı 299 TL,

  • 450 ml Şeffaf Dream Kase 19,95 TL, 

  • 3,6 litre Şeffaf Dream Kase 59,95 TL, 

  • 1,6 litre Şeffaf Dream Kase 39,95 TL, 

  • 18 cm Çelik Saklama Kabı 119 TL, 

  • 16 cm Çelik Saklama Kabı 109 TL, 

  • 14 cm Çelik Saklama Kabı 99 TL, 

  • Oval Servis Tepsisi 69,95 TL,

  • Buzdolabı Organizers Çeşitleri 69,95 TL

Şok Çarşamba Fırsatları

Şok Çarşamba Fırsatları
onedio.com

Şok Bayram Alışverişi

Şok Bayram Alışverişi
onedio.com

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 342 gram Heinz Ketçap 25 TL, 

  • 400 gram Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 69 TL, 

  • 430 gram Şölen Max Bar 139 TL, 

  • 4x250 ml Burn Enerji İçeceği 85 TL,

  • 1200 ml Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 94 TL

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Bayram şekerleri

Bayram şekerleri
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Bayram çikolatası

Bayram çikolatası
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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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