BİM'e Ipl Lazer Epilasyon Cihazı Geliyor! 28 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Ipl Lazer Epilasyon Cihazı Geliyor! 28 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
28 Mart 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 11.490 TL
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Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL
LAV Pastel Renkli Çay Seti 12 Parça 339 TL
Solar Dekoratif Aydınlatma 399 TL
Bahçe ürünleri
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ABS Büyük Boy Valiz 839 TL
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