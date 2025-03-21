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BİM'e Ipl Lazer Epilasyon Cihazı Geliyor! 28 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Ipl Lazer Epilasyon Cihazı Geliyor! 28 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
21.03.2025 - 10:25

28 Mart 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 11.490 TL

Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 11.490 TL

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.390 TL

  • Casper VIA X30 Plus Cep Telefonu 6.990 TL

  • Transformers Bluetooth Hoparlör 399 TL

  • Transformers Bluetooth Kulaklık 899 TL

Bahar fırsatlarında indirimli ürünleri görmek için tıklayın.

Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL

Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL

  • Philips Süpürge 5.795 TL

  • Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL

  • Fakir Lucky Dik Durabilen Süpürge 1.750 TL

  • Keysmart Türk Kahve Makinesi 2'li 4.490 TL

  • Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL

  • Kumtel Cam Doğrayıcı 999 TL

  • Philips Air Fryer 4.290 TL

  • Kumtel Mini Ütü 990 TL

  • Range Düzleştirici 329 TL

  • Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL

  • Geske Titreşimli Yüz Temizleme ve Isılı Masaj Cihazı 2.290 TL

  • Pirantech Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 1.790 TL

Epilasyon cihazları burada

LAV Pastel Renkli Çay Seti 12 Parça 339 TL

LAV Pastel Renkli Çay Seti 12 Parça 339 TL

  • LAV Elegan Kupa 99 TL

  • LAV Terra Meşrubat Bardağı 3'lü 109 TL

  • LAV Terra Su Bardağı 3'lü 99 TL

  • Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 49 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 55 TL

  • Rakle Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 239 TL

  • Keramika Seramik Kahve Fincan Seti 349 TL

Solar Dekoratif Aydınlatma 399 TL

Solar Dekoratif Aydınlatma 399 TL

  • Solar Ledli Alevli Saplama Aydınlattma 159 TL

  • Solar Led Saplama Aydınlatma 69 TL

  • Solar Duvar Aydınlatma 279 TL

  • Solar Şık Duvar Aydınlatma 299 TL

  • Solar Sensörlü Duvar Lambası 259 TL

Bahçe ürünleri

Bahçe ürünleri
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ABS Büyük Boy Valiz 839 TL

ABS Büyük Boy Valiz 839 TL

  • ABS Orta Boy Valiz 739 TL

  • ABS Kabin Boy Valiz 639 TL

  • Erkek Pijama Takımı 359 TL

  • Mutfak Havlusu 59,50 TL

  • Yastık Alezi 39,50 TL

  • Penye Yastık Kılıfı 74 TL

  • Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 7.999 TL

  • Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.500 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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