onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

etiket Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.03.2025 - 15:42

20 Mart haftası, sizin için seçilmiş bir dizi güzellik ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında, saç bakımının favorisi Vichy Dercos Şampuandan  başlayıp, kokusuna bayılacağınız Burberry Goddess Intense Parfüm'e kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu özenle seçilmiş ürünler, güzellik rutininizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olacak ve cildinizi tazeleyecek.

Bu içerik 20.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Estee Lauder Konsantre Göz Kremi

Estee Lauder Konsantre Göz Kremi

Estee Lauder Konsantre Göz Kremi ile gözlerinizin ışıltısını ortaya çıkarın! Hızlı onarım teknolojisi ve yenilenmiş formülü sayesinde daha canlı, dinlenmiş ve genç görünen bir bakış elde edebilirsiniz. Göz çevreniz ihtiyacı olan bakımı alırken, siz de ışıldamaya devam edin.

Estee Lauder Konsantre Göz Kremi

Revolution Reloaded Dare To Divulge Aydınlatıcı

Revolution Reloaded Dare To Divulge Aydınlatıcı

Cildine doğal ama etkileyici bir ışıltı katmak istiyorsan, makyaj çantanı onsuz düşünme bile! İlk sürdüğünde bile “işte bu” diyeceğin bir glow etkisi seni bekliyor. 

Revolution Reloaded Dare To Divulge Aydınlatıcı

Cosmed Atopia 4C Cica Centella Cream

Cosmed Atopia 4C Cica Centella Cream

Hasar görmüş, hassas veya kuruyan ciltler için adeta bir kurtarıcı! Centella Asiatica içeriğiyle cildi sakinleştirirken, bariyerini güçlendirerek daha sağlıklı ve dirençli bir hale gelmesine yardımcı olur.

Kullanıcı yorumu;

Kızlar yağ bazlı temizleyici ardından su bazlı temizleyici sonrasında tonik cica ve güneş kremi kullanıyorum aşırı memnunum cilt lekelerime çok iyi geldi bariyer yenilediğini gözle görülür şekilde anlıyorsunuz geceleri temiz yüzüme gündüzleri makyaj altına sürüyorum asla yağlanmıyor makyajı güzel tutuyor kesinlikle öneririm.

Cosmed Atopia 4C Cica Centella Cream

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

Yoğun pigmentleri sayesinde kapatıcılığı yüksek, ama aynı zamanda hafif yapısıyla gün boyu konforlu bir kullanım sağlıyor. Makyaj yaparken cildine bakım yapmak isteyenler için harika bir seçenek!

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

L'Oréal Paris Plump Ambition Hyaluron Lip Oil Besleyici ve Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

L'Oréal Paris Plump Ambition Hyaluron Lip Oil Besleyici ve Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

Besleyici ve nemlendirici formülü sayesinde dudaklarınızı 24 saate kadar nemli tutarken, göz alıcı parlaklık etkisiyle makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak. Hem bakım hem de estetik bir dokunuş arayanlar için mükemmel seçim!

L'Oréal Paris Plump Ambition Hyaluron Lip

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yves Rocher Ayak ve Topuk Peelingi

Yves Rocher Ayak ve Topuk Peelingi

Pürüzleri nazikçe gideren bu peeling, içeriğindeki organik nane ile cildinizi yatıştırır ve ferahlatır. Daha yumuşak ve bakımlı ayaklar için duş rutininizin vazgeçilmezi olmaya aday.

Yves Rocher Ayak ve Topuk Peelingi

Burberry Goddess Intense Edp 100 Ml

Burberry Goddess Intense Edp 100 Ml

Yoğun ve büyüleyici kokusuyla gün boyu etkileyici bir iz bırakırken, sofistike notalarıyla benzersiz bir koku deneyimi sunar. Baştan çıkarıcı ve sıcak dokusuyla bu parfüm, zarafetin ve cesaretin mükemmel birleşimi! 

Burberry Goddess Intense Edp 100 Ml

L’Oréal Paris Lash Paradise Siyah Maskara

L’Oréal Paris Lash Paradise Siyah Maskara

Yumuşak fırçası sayesinde tek tek ayrılmış, dolgun ve etkileyici kirpikler elde edebilirsin. Topaklanma yapmayan kremsi formülüyle gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Bakışlarını bir üst seviyeye taşımak için mükemmel seçim!

Kullanıcı yorumu;

Gerçekten kirpikleri daha uzun ve dolgun yapıyor kesinlikle tavsiye ediyorum.

L’Oréal Paris Lash Paradise Siyah Maskara

Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli

Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli

Vichy Dercos Şampuan, normal ve yağlı kepekli saçlar için özel olarak geliştirilmiş formülüyle saç derisini arındırmaya ve kepeği azaltmaya yardımcı olur. İlk kullanımdan itibaren ferahlık hissi verirken, düzenli kullanımda saçın daha sağlıklı ve temiz görünmesini destekler. 

Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli

Rexona Kadın Sprey Deodorant

Rexona Kadın Sprey Deodorant

Tere ve ıslaklığa karşı 72 saat koruyan devrim niteliğindeki ürünü avantajlı boyuyla karşında!

Kullanıcı yorumu;

Vazgeçilmezim her gün kullandığınızda ter kokma ihtimaliniz yok tavsiye ederim.

Rexona Kadın Sprey Deodorant

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın