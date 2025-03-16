onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Kozmetik
Saçınızı Şekillendirmeyi Kolaylaştıracak 10 Ürün

etiket Saçınızı Şekillendirmeyi Kolaylaştıracak 10 Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 12:01

Isısız saç şekillendiricilerden, bukle belirginleştiricilere kadar geniş bir yelpazede seçkin ürünlerin yer aldığı bu derlemeyi sizler için hazırladık. Bu ürünler, saçlarınızı şekillendirirken hem zamanınızı hem de enerjinizi koruyacak. 

Bu içerik 14.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Philips Düzleştirici Tarak BHH880/00

Philips Düzleştirici Tarak BHH880/00

Philips BHH880/00 Düzleştirici Tarak, geniş fırça alanı ve turmalin seramik kaplaması sayesinde saçlarınızı hızlı ve nazikçe düzleştirir! İki farklı sıcaklık ayarı ile farklı saç tiplerine uyum sağlar, iyonik teknoloji sayesinde elektriklenmeyi azaltarak pürüzsüz ve parlak bir görünüm sunar. Zahmetsiz ve hızlı şekillendirme için mükemmel bir yardımcı! 

Philips Düzleştirici Tarak BHH880/00

Kerastase Resistance Extentioniste Thermique Uzun Saçlar İçin Isıya Karşı Koruyucu Jel Krem

Kerastase Resistance Extentioniste Thermique Uzun Saçlar İçin Isıya Karşı Koruyucu Jel Krem

Kérastase Resistance Extentioniste Thermique, uzun saçlar için özel olarak geliştirilmiş ısıya karşı koruyucu jel-krem formülüyle saçlarınıza hem bakım yapar hem de 230°C’ye kadar koruma sağlar! Saç tellerini güçlendirerek kırılmaları önler, saçların daha sağlıklı ve güçlü uzamasına destek olur. 

Kullanıcı yorumu;

saçlarımın kabarmasını engelledi, severek kullanıyorum, sipariş verdikten hemen sonra kargoya verildi.

Kerastase Isıya Karşı Koruyucu Jel Krem

Nanopro 1200w Turbo Saç Şekillendirici Ve Saç Düzleştirici Fön Tarağı

Nanopro 1200w Turbo Saç Şekillendirici Ve Saç Düzleştirici Fön Tarağı

1200W güçlü motoru ile hızlı kurutma ve şekillendirme sunarken, özel fırça tasarımı saçlarınıza hacim, pürüzsüzlük ve parlaklık kazandırır. Tek adımda kurutma ve düzleştirme yaparak zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Nanopro 1200w Turbo Saç Şekillendirici Ve Saç Düzleştirici Fön Tarağı

Isısız Saç Şekillendirici, Saç Sosisi

Isısız Saç Şekillendirici, Saç Sosisi

Gece boyunca saçlarınıza sararak kullanabilir, sabah kusursuz ve hacimli dalgalara uyanabilirsiniz. Saçlarınıza zarar vermeden şekillendiren bu pratik ürün, özellikle ısıdan kaçınanlar ve doğal görünümlü bukleler sevenler için ideal!

Kullanıcı yorumu;

Video izleyerek nasıl yapılacağına bakarsanız çok da güzel oluyor. Dümdüz saçlarıma ısı uygulayıp maşa yapıp üstüne sprey sıksam bu kadar uzun süre dayanmıyor.

Saç Sosisi

Styling Brush 9 Sıra Şekillendirme Fırçası

Styling Brush 9 Sıra Şekillendirme Fırçası

Styling Brush Şekillendirme Fırçası, özel tasarlanmış 9 sıra yuvarlak uçlu diş yapısı ile saçlarınızı şekillendirmeyi kolaylaştırır! Fön uygulamalarında bukleleri belirginleştirir, saça hacim ve canlılık kazandırır.

Styling Brush 9 Sıra Şekillendirme Fırçası

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Osis Texture Dust It Pudra 10 gr

Osis Texture Dust It Pudra 10 gr

Osis Texture Dust It Pudra 10g, saçlarınıza anında hacim ve dolgunluk kazandıran hafif yapılı bir pudra! Mat bitişli ve uzun süre kalıcı etkisi sayesinde saçlarınıza doğal bir doku verirken, gün boyu şeklinin korunmasını sağlar.

Osis Texture Dust It Pudra 10 gr

URBAN Care Style Guide Doğal ve Mat Görünüm Sağlayan Esnek Tutuşlu Wax

URBAN Care Style Guide Doğal ve Mat Görünüm Sağlayan Esnek Tutuşlu Wax

Yumuşak dokusu sayesinde kolayca uygulanır, güçlü formülü ile mat ve doğal bir görünüm sağlar. Gün boyu kalıcı ve esnek tutuşuyla saçlarınıza şekil verirken ağırlaştırmaz. Hacimli, belirgin ve modern saç stilleri için vazgeçilmeziniz olacak! 

URBAN Care  Wax

Elvinege Aksesuar Saten Fularlı Fiyonk Toka

Elvinege Aksesuar Saten Fularlı Fiyonk Toka

Mücadele etmeden mükemmel şekilde bağlanmış fiyonklara sahip olabilmeniz için iki paket saten fiyonk klipsi.

Elvinege Aksesuar Saten Fularlı Fiyonk Toka

Urban Care Hibiscus & Shea Butter Bukle Belirginleştirici Onarıcı Saç Bakım Köpüğü

Urban Care Hibiscus & Shea Butter Bukle Belirginleştirici Onarıcı Saç Bakım Köpüğü

Hibiscus ve Shea Butter içeriği sayesinde saçları derinlemesine nemlendirir, elektriklenmeyi azaltır ve buklelerin doğal formunu korumasına yardımcı olur. Saçlarınızı ağırlaştırmadan şekillendirir ve uzun süre kalıcı, dolgun bukleler sağlar! 

Bukle Belirginleştirici Onarıcı Saç Bakım Köpüğü

ZSPERKLA 4 adet çiçekli saç tokası

ZSPERKLA 4 adet çiçekli saç tokası

Sadece kot pantolon ve tişört giyiyor olsanız bile, kıyafetinizin gösterişli parçası olabilecek  bir ürün.

ZSPERKLA 4 adet çiçekli saç tokası

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın