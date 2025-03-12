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Amazon Bahar Fırsatları'ndan Bütçenizi Koruyacak 500 TL Altı Ürünler

etiket Amazon Bahar Fırsatları'ndan Bütçenizi Koruyacak 500 TL Altı Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 14:50

Amazon Bahar Fırsatları, evinizin ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bütçenizi zorlamadan, 500 TL altı ürünlerle evinizdeki eksikleri tamamlayabilirsiniz. Bu fırsatlar sayesinde, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilir ve evinizi daha konforlu bir hale getirebilirsiniz. 

Bu içerik 12.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Julius Meinl President Çekirdek Kahve, Orta Kavrulmuş

Julius Meinl President Çekirdek Kahve, Orta Kavrulmuş

Julius Meinl President Çekirdek Kahve, orta kavrulmuş dengeli yapısı ve klasik aromasıyla kahve tutkunlarına özel bir deneyim sunar. Tam gövdeli ve zengin lezzetiyle damakta hoş bir bitter çikolata tadı bırakırken, yoğun ve sofistike aromasıyla her fincanda keyifli bir kahve molası vadeder. Kahve saatlerinizi özel kılacak! ☕

Julius Meinl President Çekirdek Kahve

500 TL altı ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Oral-B Cross Action X-Filament Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 4 Adet

Oral-B Cross Action X-Filament Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 4 Adet

Manuel diş fırçalarına kıyasla %100’e varan oranda daha fazla bakteri plağı gidererek daha temiz dişler ve sağlıklı diş etleri sunar. Özel çapraz kıllı tasarımı sayesinde ulaşılması zor bölgeleri bile etkili bir şekilde temizler, ağız bakım rutininizi bir üst seviyeye taşır!

İndirimli fiyatı 476,00TL.

Oral-B Cross Action X-Filament Şarjlı Diş Fırçası

BİOXCİN Forte Şampuan 300Ml 1 Paket

BİOXCİN Forte Şampuan 300Ml 1 Paket

Bioxcin Forte Şampuan, yoğunlaştırılmış bitkisel formülü sayesinde saç dökülmesini önlemeye yardımcı olurken, saçları kökten uca besleyerek daha güçlü ve sağlıklı bir görünüm kazanmasını destekler.

İndirimli fiyatı 258,21TL. 

Kullanıcı yorumu;

Normal şampuanlardan daha hesaplı ve güzel. Belirgin şekilde saç dökülmelerinde düşüş oldu.

BİOXCİN Forte Şampuan 300Ml

Xiaomi Redmi Buds 6 Play, Siyah

Xiaomi Redmi Buds 6 Play, Siyah

Xiaomi Redmi Buds 6 Play, şık siyah tasarımı ve güçlü ses performansıyla müzik ve iletişim deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Ergonomik yapısıyla konforlu bir kullanım sunarken, uzun pil ömrü sayesinde gün boyu kesintisiz müzik keyfi yaşamanıza olanak tanır. 

İndirimli fiyatı  499,00TL.

Xiaomi Redmi Buds 6 Play

500 TL altı ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Gillette Venus Comfort Glide Breeze 4 Adet Yedek Başlık

Gillette Venus Comfort Glide Breeze 4 Adet Yedek Başlık

Gillette Venus ComfortGlide Breeze, cildinizi konforla sarmalayarak pürüzsüz ve keyifli bir tıraş deneyimi sunar. Kıvrımlara uyum sağlayan 3 bıçaklı yapısı ve yerleşik nemlendirici jelleri sayesinde ekstra kayganlık sağlar, cildi kurutmadan yumuşacık bir his bırakır. Tıraş rutininizi zahmetsiz ve konforlu hale getirin!

Fiyatı 429,00TL.

Gillette Venus Comfort Glide Breeze

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Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj 15 Peachy

Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj 15 Peachy

Uzun süre kalıcı formülü ve göz alıcı parlak bitişiyle dudaklarınıza canlı bir renk kazandırır. Şeftali tonlarının enerjisiyle makyajınıza ışıltılı bir dokunuş katın! 

İndirimli fiyatı 398,00TL.

Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj

LAV Diamond 18'li Meşrubat Bardağı Seti

LAV Diamond 18'li Meşrubat Bardağı Seti

LAV Diamond 18’li Meşrubat Bardağı Seti, şık tasarımı ve yüksek kaliteli cam yapısıyla sofralarınıza zarafet katıyor. Set, 6 adet 215 cc su bardağı, 6 adet 310 cc viski bardağı ve 6 adet 385 cc meşrubat bardağından oluşarak farklı içecekler için ideal kullanım sunar.

İndirimli fiyatı 353,35TL.

LAV Diamond 18'li Meşrubat Bardağı Seti

500 TL altı ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Fluid SPF 50+ Normal Veya Karma Ciltler için Yüksek Korumalı Güneş Kremi

Fluid SPF 50+ Normal Veya Karma Ciltler için Yüksek Korumalı Güneş Kremi

Fluid SPF 50+ Güneş Kremi, normal ve karma ciltler için özel olarak geliştirilmiş hafif yapısıyla ciltte ağırlık hissi yaratmadan yüksek güneş koruması sağlar. Güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı güçlü bir kalkan oluştururken, cildin nem dengesini koruyarak gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Yağlı his bırakmayan yapısıyla günlük cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak!

İndirim fiyatı 365,00TL.

Fluid SPF 50+ Normal Veya Karma Ciltler için Yüksek Korumalı Güneş Kremi

The Purest Solutions, Canlandırıcı ve Gözenek Sıkılaştırıcı Tüm Ciltler için Glikolik Asit Tonik

The Purest Solutions, Canlandırıcı ve Gözenek Sıkılaştırıcı Tüm Ciltler için Glikolik Asit Tonik

The Purest Solutions Glikolik Asit Tonik, tüm cilt tipleri için özel olarak geliştirilmiş canlandırıcı ve gözenek sıkılaştırıcı formülüyle cilt bakım rutininizi güçlendirir. Glikolik asit içeriği sayesinde cildi nazikçe arındırarak ölü derilerden arındırır, daha pürüzsüz ve aydınlık bir görünüm kazandırır. 

İndirimli fiyatı 250,97TL.

Tüm Ciltler için Glikolik Asit Tonik

500 TL altı ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

OSiS+ Osis Flex Wax Ultra Güçlü 85 Ml

OSiS+ Osis Flex Wax Ultra Güçlü 85 Ml

Osis Flexwax Ultra Güçlü Krem Wax, doku ve ayrım kontrolü sağlayarak saçlarınıza mükemmel şekil vermenize yardımcı olur. Özel formülü sayesinde saç stilinizi belirginleştirirken, esnek tutuşuyla gün boyu kontrolü elinizde tutmanızı sağlar.

İndirimli fiyatı 381,00TL .

OSiS+ Osis Flex Wax Ultra Güçlü 85 Ml

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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