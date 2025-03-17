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Güvenlikten Konfora: Akıllı Ev Deneyiminizi Üst Seviyeye Taşıyan 14 Cihaz!

etiket Güvenlikten Konfora: Akıllı Ev Deneyiminizi Üst Seviyeye Taşıyan 14 Cihaz!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 10:07

Akıllı ev teknolojileri sayesinde hayatınızı daha konforlu ve güvenli hale getirebilirsiniz! Akıllı aydınlatmadan güvenlik sistemlerine, kahve makinelerinden hava temizleyicilere kadar en iyi ürünleri sizin için listeledik. İşte evinizin teknolojik yardımcısı olacak 14 akıllı cihaz! 🏠✨

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 10.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. TP-Link Tapo S200B - Akıllı Buton

1. TP-Link Tapo S200B - Akıllı Buton

Tek dokunuşla evinizdeki akıllı cihazları yönetmek ister misiniz? Tapo S200B ile ışıkları açabilir, alarmı etkinleştirebilir veya belirlediğiniz akıllı sahneleri tetikleyebilirsiniz. Uzun pil ömrüyle akıllı evinizi zahmetsizce kontrol edin! 🎛️🔋

2. Aqara Akıllı Radyatör Termostatı E1

2. Aqara Akıllı Radyatör Termostatı E1

Odanızın sıcaklığını uzaktan ayarlamak artık çok kolay! Aqara Akıllı Radyatör Termostatı, enerji tasarrufu sağlarken konforlu bir ortam oluşturmanıza yardımcı olur. Akıllı telefonunuzla veya sesli asistanlarla kontrol edebilirsiniz! ❄️🔥

3. Google Nest Mini (2. Nesil) - Gri (Akıllı Hoparlör)

3. Google Nest Mini (2. Nesil) - Gri (Akıllı Hoparlör)

'Hey Google!' diyerek müziğinizi açın, hava durumunu öğrenin ya da akıllı ev cihazlarınızı yönetin! Nest Mini, kompakt ama güçlü hoparlörü ve akıllı asistan özellikleriyle günlük yaşamınızı kolaylaştırır. Akıllı evinizin en iyi yardımcısı! 🎶🎤

4. TP-Link Tapo P100 - Akıllı Mini Wi-Fi Priz

4. TP-Link Tapo P100 - Akıllı Mini Wi-Fi Priz

Kablolarla uğraşmadan cihazlarınızı uzaktan kontrol edin! Tapo P100, telefonunuzdan veya sesli asistanlarla yönetebileceğiniz akıllı bir Wi-Fi prizi. Zamanlayıcı özelliğiyle prizlerinizi otomatik hale getirin! 🔌📱

5. Philips HueWCA GO V2 - Taşınabilir Akıllı LED Masa Lambası

5. Philips HueWCA GO V2 - Taşınabilir Akıllı LED Masa Lambası

Ortama göre ışık rengini değiştiren akıllı bir lamba mı arıyorsunuz? Hue GO V2, Bluetooth üzerinden kontrol edilebilir ve 16 milyon renk seçeneği sunar. Dekorasyonunuzu teknolojiyle birleştirin! 💡🌈

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6. Karaca Çaysever Robotea Pro 4 in 1 - Akıllı Çay Makinesi & Kahve Demleme Makinesi

6. Karaca Çaysever Robotea Pro 4 in 1 - Akıllı Çay Makinesi & Kahve Demleme Makinesi

Çay ve kahveyi en iyi kıvamda demleyen bir makine mi istiyorsunuz? Karaca Robotea Pro, konuşan asistanı ve 4 farklı demleme özelliğiyle çay ve kahve keyfinizi bir üst seviyeye çıkarıyor. Evde barista kalitesinde içecekler hazırlayın! ☕🫖

7. ThermoPro TP280B 7 - Wi-Fi Hava İstasyonu

7. ThermoPro TP280B 7 - Wi-Fi Hava İstasyonu

Dışarı çıkmadan önce hava durumunu bilmek ister misiniz? ThermoPro TP280B, sıcaklık, nem ve hava basıncını ölçerek tahminlerde bulunur. İç ve dış mekan hava takibi için akıllı bir çözüm! 🌡️🌦️

8. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact - Hava Temizleyici

8. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact - Hava Temizleyici

Daha temiz ve sağlıklı bir hava solumak ister misiniz? Xiaomi Smart Air Purifier 4, gelişmiş filtreleme sistemiyle evinizdeki havayı taze tutar. Alerjilere ve toza karşı etkili bir çözüm! 🍃💨

9. Amazon Echo Show 8 (3. Nesil, 2024) - Alexa Akıllı Ekran

9. Amazon Echo Show 8 (3. Nesil, 2024) - Alexa Akıllı Ekran

Alexa ile akıllı ev kontrolü, video görüşmeleri ve eğlenceyi bir araya getiren Echo Show 8, günlük işlerinizi daha kolay hale getiriyor! Tarifleri görüntüleyin, akıllı cihazlarınızı yönetin ve en sevdiğiniz dizileri izleyin. Akıllı ekran deneyimini keşfedin! 📺🎤

10. Kiwi KWC-7130 - Cam Temizleme Robotu

10. Kiwi KWC-7130 - Cam Temizleme Robotu

Cam silmekle uğraşmaya son! Kiwi KWC-7130, otomatik cam temizleme robotu sayesinde camlarınızı zahmetsizce pırıl pırıl yapar. Ev işlerinde sizi büyük bir dertten kurtaracak! 🏠✨

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11. Xiaomi Mi Home Security Camera 360° - Ev Güvenlik Kamerası (1080P)

11. Xiaomi Mi Home Security Camera 360° - Ev Güvenlik Kamerası (1080P)

Evinizin her köşesini 360 derece gözetleyen akıllı bir kamera mı arıyorsunuz? Xiaomi Mi Home Security Camera, hareket algılama ve gece görüşü özellikleriyle güvenliği üst seviyeye çıkarıyor. Bebeğinizi, evcil hayvanınızı ya da girişleri rahatça takip edin! 🎥🔍

12. Amazon Fire TV Stick 4K Max

12. Amazon Fire TV Stick 4K Max

Akıllı televizyon deneyiminizi en üst seviyeye çıkarın! Fire TV Stick 4K Max, en sevdiğiniz uygulamalara hızla erişim sağlar ve Alexa desteğiyle sesli komutlarınızı yerine getirir. Netflix, Prime Video, Disney+ ve daha fazlası tek tuşla elinizin altında! 📺🎬

13. Google Chromecast TV 4K - Medya Oynatıcı (Beyaz)

13. Google Chromecast TV 4K - Medya Oynatıcı (Beyaz)

Telefonunuzdan televizyonunuza içerik aktarmanın en pratik yolu! Google Chromecast 4K, YouTube, Netflix ve diğer yayın servislerinden yüksek çözünürlüklü içerikleri televizyonunuza taşımanızı sağlar. Akıllı yayın deneyimi sizi bekliyor! 📱📡

14. Sensibo Sky - Akıllı Klima Kontrolü

14. Sensibo Sky - Akıllı Klima Kontrolü

Klima kontrolünü telefonunuza taşımaya ne dersiniz? Sensibo Sky ile klimanızı uzaktan açıp kapatabilir, enerji tasarrufu sağlayabilir ve konforunuzu artırabilirsiniz. Evinize gelmeden önce ideal sıcaklığı ayarlayın! ❄️🔥

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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