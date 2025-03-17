Güvenlikten Konfora: Akıllı Ev Deneyiminizi Üst Seviyeye Taşıyan 14 Cihaz!
Güvenlikten Konfora: Akıllı Ev Deneyiminizi Üst Seviyeye Taşıyan 14 Cihaz!
Akıllı ev teknolojileri sayesinde hayatınızı daha konforlu ve güvenli hale getirebilirsiniz! Akıllı aydınlatmadan güvenlik sistemlerine, kahve makinelerinden hava temizleyicilere kadar en iyi ürünleri sizin için listeledik. İşte evinizin teknolojik yardımcısı olacak 14 akıllı cihaz! 🏠✨
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 10.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. TP-Link Tapo S200B - Akıllı Buton
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2. Aqara Akıllı Radyatör Termostatı E1
3. Google Nest Mini (2. Nesil) - Gri (Akıllı Hoparlör)
4. TP-Link Tapo P100 - Akıllı Mini Wi-Fi Priz
5. Philips HueWCA GO V2 - Taşınabilir Akıllı LED Masa Lambası
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6. Karaca Çaysever Robotea Pro 4 in 1 - Akıllı Çay Makinesi & Kahve Demleme Makinesi
7. ThermoPro TP280B 7 - Wi-Fi Hava İstasyonu
8. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact - Hava Temizleyici
9. Amazon Echo Show 8 (3. Nesil, 2024) - Alexa Akıllı Ekran
10. Kiwi KWC-7130 - Cam Temizleme Robotu
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11. Xiaomi Mi Home Security Camera 360° - Ev Güvenlik Kamerası (1080P)
12. Amazon Fire TV Stick 4K Max
13. Google Chromecast TV 4K - Medya Oynatıcı (Beyaz)
14. Sensibo Sky - Akıllı Klima Kontrolü
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