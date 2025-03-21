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22 Mart - 29 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 22 Mart - 29 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
21.03.2025 - 18:31

22 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 Mart 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Doğuş Rize Çayı 1 Kg 159,50 TL

Doğuş Rize Çayı 1 Kg 159,50 TL

  • Torku Dana Kasap Sucuk 400 gr 199 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 109 TL

  • Çokça Biber Salçası Çeşitleri 650 gr 47,50 TL

  • Torku Frrema Kakaolu Fındık Krema 400 gr 49 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu 750 gr 99 TL

  • Nesquik Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 gr 59,50 TL

  • Nestle Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 gr 65 TL

  • Lipton Ice Tea Şeftali Aromalı Soğuk Çay 2 Litre 39,50 TL

  • Torku Kahveli Sütlü İçecek 230 ml 25 TL

  • Bingo Sıvı Deterjan 3 Litre 175 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 179 TL

  • Slazenger Erkek Parfümü 50 ml 229 TL

  • Inflame Led Ampul 9W 31,50 TL

Bahar fırsatlarına göz atmak için tıklayın.

Torku Tereyağı 1 Kg 350 TL

Torku Tereyağı 1 Kg 350 TL

  • Torku Tam Yağlı Yoğurt 2 Kg 99,50 TL

  • Torku Ayram 2,5 Litre 75 TL

  • Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 600 gr 179 TL

  • Torku Labne 450 gr 89 TL

  • Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 35 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 129,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 159 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 58,50 TL

  • Güven Asa Natürel Süzme Zeytinyağı 3 Litre 645 TL

Süt ve süt ürünleri

Süt ve süt ürünleri

Bakliyatlar

Bakliyatlar

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli

  • Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Tableti 50'li 219 TL 

  • Sleepy YYüzey Temizlik Havlusu 100'lü 65 TL

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Meyve sebze reyonu

Meyve sebze reyonu

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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