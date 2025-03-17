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Günün Fırsatı: Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
17.03.2025 - 16:55

Stanley en çok tercih edilen termos markalarından biri. Gün boyu buz gibi tutma özelliği, dayanıklı olması ve ömür boyu garanti sözü Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28.3L'nu kullananların gözdesi haline getiriyor. Yaz sıcaklarında buz gibi içeceğini her yere taşıyabilmek isteyenler için Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu şimdi Amazon Bahar Fırsatları kapsamında indirimde.

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Bu içerik 17.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Adventure serisi soğutma kutusu, içindekileri 4 güne kadar soğuk tutan çift duvarlı köpük izolasyonundan oluşuyor.

Adventure serisi soğutma kutusu, içindekileri 4 güne kadar soğuk tutan çift duvarlı köpük izolasyonundan oluşuyor.

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğunda Klasik soğutuculara göre 2 kat daha fazla malzeme kullanılmış. Bu, geleneksel taşınabilir soğutucu termoslara kıyasla neredeyse %40 daha uzun soğutma performansına karşılık geliyor.

Polietilen/polipropilen karışımı malzemeden üretilmiş. 40 adet kutu içecek alabiliyor.

Polietilen/polipropilen karışımı malzemeden üretilmiş. 40 adet kutu içecek alabiliyor.

Dayanıklı ve kalın üst tutacak, bu soğutucuyu rahatlıkla kavramayı ve taşımayı kolaylaştırıyor; Üst kısımdaki kayış, başka bir şişe veya termosu tutabiliyor ve bir elinize serbestlik sağlıyor; Büyük ama hafif.

2 litrelik şişeleri de kolayca alabilen soğutucu çanta termos deniz kenarında, kampta ve piknikte sizin en yakın arkadaşınız olacak.

2 litrelik şişeleri de kolayca alabilen soğutucu çanta termos deniz kenarında, kampta ve piknikte sizin en yakın arkadaşınız olacak.

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu Teknik Özellikleri

  • Hacim: 28 LT

  • Ağırlık: 6.1 kg

  • Dış Ebatlar: 40 (En) x 55 (Boy) x 48 (Yüks.) cm

  • İç Ebatlar: 30 (En) x 35 (Boy) x 30 (Yüks.) cm

  • Soğuk: 96 Saat

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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Balat baltasd

1 milyoncudan güzel bir sepet alın 5cm mantolama köpüğü döşeyin altlı üstlü buz torbası koyun bitti gitti . Zengin oluduğum zaman Stanley alabilirim. Düşünme... Devamını Gör