onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim , Kozmetik
İndirime Girer Girmez Kapış Kapış Giden En Sevilen Ürünler

etiket İndirime Girer Girmez Kapış Kapış Giden En Sevilen Ürünler

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 15:18

Bazı ürünler var ki indirime girer girmez yok satıyor! Sepete ekleyeyim derken tükenmiş görmek tam bir hayal kırıklığı, değil mi? İşte herkesin peşinde olduğu, stokları ışık hızında eriyen o çok sevilen ürünler! İhtiyacın olan bir şey varsa ya da 'Bakalım insanlar neyi kapışıyor?' diye merak ediyorsan, elini çabuk tut çünkü bu fırsatlar kaçmaz!

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Bu içerik 18.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

İstenmeyen tüylerle vedalaşmanın en zahmetsiz ve konforlu yolu işte burada! Düzenli kullanımda tüylerin azalmasını sağlayarak seni uzun süreli pürüzsüzlükle buluşturuyor. Evde profesyonel bakım keyfi yaşamak isteyenler için birebir! Üstelik acısız ve pratik kullanımıyla her seans bir rahatlık şöleni gibi.

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı Kablolu/Kablosuz BRI950

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı BRI924

Beurer Bf 195 Cam Diyagnoz Terazisi

Beurer Bf 195 Cam Diyagnoz Terazisi

Sadece bir tartı değil, adeta kişisel sağlık asistanın! Vücut yağını, kas oranını ve günlük kalori ihtiyacını ölçerek sana sadece bir rakamdan çok daha fazlasını sunuyor. 'Kilo verdim mi?' sorusunun ötesine geçip, vücudundaki değişimleri takip etmek isteyenler için harika bir yardımcı! Şık cam tasarımıyla banyona da çok yakışacak. Hedeflerine bilinçli adımlarla ilerlemek istiyorsan, bu terazi tam senlik!

Beurer Bf 195 Cam Diyagnoz Terazisi

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu

Kamp yaparken, sahilde keyif yaparken ya da piknikte buz gibi içeceklerin tadını çıkarmak mı istiyorsun? Ultra dayanıklı yapısıyla doğa şartlarına meydan okuyor, içindekileri saatlerce soğuk tutarak serinliği hep yanında taşımanı sağlıyor. 'Güneş tepede ama içeceğim hâlâ buz gibi!' demek isteyenler için kaçırılmayacak bir kamp klasiği!

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Kulağa ilginç gelebilir ama bir kez deneyince asla vazgeçemeyeceksin!  Sivilce izleriyle vedalaşmak, cildini pürüzsüz ve dolgun göstermek istiyorsan bu essence tam senlik! 'Cildim neme doysun, ışıl ışıl parlasın!' diyorsan, bu şişeyi hemen sepete eklemelisin!

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Julius Meinl President Çekirdek Kahve, Orta Kavrulmuş, Classic Aromalı

Julius Meinl President Çekirdek Kahve, Orta Kavrulmuş, Classic Aromalı

Sabahları gözünü açmak için ya da gün içinde kendine küçük bir mola vermek için mükemmel bir kahve arıyorsan tam kararında bir lezzet! Espresso, filtre kahve ya da french press fark etmez, her demlemeye uyum sağlıyor. Kahve saatlerini bir ritüele dönüştürmek istiyorsan, bu efsane lezzeti kaçırma!

Julius Meinl President Çekirdek Kahve

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Xenon Smart Otomatik Kedi Su Sebili

Xenon Smart Otomatik Kedi Su Sebili

Kediler durgun suyu pek sevmez ama akan suyun büyüsüne kapılmamak mümkün mü? Hareket sensörü sayesinde sadece kedin yaklaştığında çalışıyor, böylece su her zaman taze kalıyor ve israf olmuyor. 'Kedim bol bol su içsin, sağlıklı olsun' diyenler için kaçırılmayacak bir ürün! 

Xenon Smart Otomatik Kedi Su Sebili

Black+Decker Silver Darbeli Matkap

Black+Decker Silver Darbeli Matkap

Güç senin ellerinde! İster profesyonel bir usta ol, ister evde kendi işini halletmeyi seven biri, bu matkap seti tam sana göre! Darbeli özelliği sayesinde en zorlu işlerde bile seni yarı yolda bırakmıyor. Hem güçlü hem de pratik bir matkap arıyorsan, kaçırma!

Black+Decker Silver Darbeli Matkap

Haustier Otomatik Kedi Su Sebili

Haustier Otomatik Kedi Su Sebili

Kedilerin su içmeye olan ilgisini artırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Bu sebil minik dostuna sürekli taze ve temiz su sunuyor. 'Kedim sağlıklı olsun, suyu sevip içsin' diyorsan, bu su sebili tam sana göre! 

Haustier Otomatik Kedi Su Sebili

Issey Miyake L Eau D Issey Pour Homme

Issey Miyake L Eau D Issey Pour Homme

Klasik ve modernin mükemmel birleşimi! Deniz esintileriyle harmanlanmış odunsu notalar, her anında sofistike bir iz bırakıyor. Kendine güvenen, zarif ve etkileyici bir iz bırakmak istiyorsan, bu parfüm seni bekliyor!

Issey Miyake L Eau D Issey Pour Homme

United Colors of Benetton Unisex Valiz

United Colors of Benetton Unisex Valiz

Seyahate çıkmaya karar verdiğinde, ihtiyacın olan şey hem şık hem de pratik bir valiz! Farklı renk seçenekleriyle tarzını yansıtırken, kolayca taşınabilir olmasıyla da büyük rahatlık sunuyor. Tatil ya da iş seyahati fark etmez, her anına eşlik etmeye hazır!

United Colors of Benetton Unisex Valiz

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tommy Hilfiger Tjw Quilted Tape Hood Puffer Ext Ceket Kadın

Tommy Hilfiger Tjw Quilted Tape Hood Puffer Ext Ceket Kadın

Hem şık hem rahat olmak isteyenlere özel bir ceket! Kaliteli dolgusu sayesinde seni korurken, rahat kesimiyle özgürce hareket etmeni sağlıyor. Hem sportif hem de şık bir görünüm isteyenlere hitap eden bu ceket, her gardırobun vazgeçilmezi olacak. Tarzını konuşturan bir seçenek! 

Tommy Hilfiger Tjw Quilted Tape Hood Puffer Ext Ceket Kadın

LEGO City Yolcu Uçağı

LEGO City Yolcu Uçağı

Küçük pilotlar ve uçak meraklıları için mükemmel bir set! Detaylı yapısı ile hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Tamamen yaratıcı bir uçak yapımı deneyimi sunarken, aynı zamanda sabır ve odaklanmayı geliştiriyor. Uçuşa hazır mısın? Bu setle uçmak çok daha eğlenceli!

LEGO City Yolcu Uçağı

Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne Tava Seti

Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne Tava Seti

Mutfakta güçlü ve dayanıklı performans! Hem gazlı hem de elektrikli ocaklarda mükemmel performans sergileyen bu tava seti, yemek pişirirken seni hiç zorlamıyor. Kolay temizlenebilir yüzeyi ve mükemmel ısınma teknolojisiyle pişirme deneyimin bir üst seviyeye çıkacak! Şef gibi yemek yapmaya hazır ol!Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne Tava Seti

Adidas TERREX TRACEROCKER 2 GTX Outdoor Ayakkabı (Erkek)

Adidas TERREX TRACEROCKER 2 GTX Outdoor Ayakkabı (Erkek)

Hedefin dağlar, patikalar ya da şehirde rahat yürüyüşse, bu ayakkabı tam sana göre!  Ayağını sararak mükemmel bir konfor sunan bu ayakkabı, hem doğa yürüyüşleri hem de günlük aktiviteler için ideal. Yeni keşiflere çıkmak için hazırlıklı ol! 

Adidas TERREX TRACEROCKER 2 GTX Outdoor Ayakkabı (Erkek)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın