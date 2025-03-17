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Gaming Ürünlerinde Bahar Fırsatı! Rakiplerinize Karşı Üstünlük Kurmanızı Sağlayacak 15 Harika Ürün!

etiket Gaming Ürünlerinde Bahar Fırsatı! Rakiplerinize Karşı Üstünlük Kurmanızı Sağlayacak 15 Harika Ürün!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 15:14

Kaliteli bir oyun deneyimi için iyi donanımlar şart! Monitörden klavyeye, kulaklıktan oyun konsollarına kadar her detayın önemli olduğu bu dünyada, sizin için en iyi ekipmanları bir araya getirdik. Oyuna hazır mısınız? 🎧⚡

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Hawk Gaming Chair FAB V4 - Oyuncu Koltuğu

1. Hawk Gaming Chair FAB V4 - Oyuncu Koltuğu

Uzun saatler süren oyun maratonlarında konfor şart! Hawk Gaming Chair FAB V4, ergonomik tasarımı ve destekli oturma alanıyla sırt ve bel sağlığınızı korurken maksimum rahatlık sunar. Hem şık hem dayanıklı bu koltukla oyunun tadını çıkarın!

2. Klasse Pro - 90x40 cm Oyuncu Mouse Pad (Sakura Desenli)

2. Klasse Pro - 90x40 cm Oyuncu Mouse Pad (Sakura Desenli)

Oyun alanınızı genişletin! Klasse Pro’nun büyük boyutlu mouse pad’i, hassas hareketler için mükemmel bir yüzey sunarken şık Sakura deseniyle masanıza estetik bir hava katıyor. RGB ışık olmadan da stil sahibi bir oyun alanı yaratabilirsiniz!

3. JBL Quantum 100M2 - Kablolu Gaming Kulaklık (Siyah)

3. JBL Quantum 100M2 - Kablolu Gaming Kulaklık (Siyah)

Oyundaki en ufak sesi bile kaçırmak istemeyenler için JBL Quantum 100M2, net ve güçlü ses kalitesi sunuyor! Hafif yapısı ve konforlu kulak yastıklarıyla uzun oyun seanslarında bile rahat kullanım sağlar. Takım arkadaşlarınızla iletişimi mükemmel hale getirin!

4. HP DHE-6002 - Soundbar 2x3W Gaming RGB

4. HP DHE-6002 - Soundbar 2x3W Gaming RGB

Bilgisayarınıza RGB şıklığı ve güçlü ses ekleyin! HP DHE-6002, kompakt tasarımına rağmen etkileyici ses performansı sunarak oyunlardaki her ayrıntıyı daha net duymanızı sağlar. Masanızı aydınlatan RGB ışıklarıyla oyun atmosferini tamamlayın!

5. Logitech G G102 - Kablolu Oyuncu Mouse (8.000 DPI, RGB Aydınlatma, 6 Tuş)

5. Logitech G G102 - Kablolu Oyuncu Mouse (8.000 DPI, RGB Aydınlatma, 6 Tuş)

Hassasiyet ve hız bir arada! Logitech G102, 8.000 DPI’a kadar ayarlanabilir sensörü ve RGB aydınlatmasıyla oyuncuların en çok tercih ettiği mouse’lardan biri. Hafif ve ergonomik tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda bile konfor sağlar!

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6. Corsair Void RGB Elite - Kablosuz Oyuncu Kulaklığı (7.1 Surround, Beyaz)

6. Corsair Void RGB Elite - Kablosuz Oyuncu Kulaklığı (7.1 Surround, Beyaz)

Gerçek bir oyun atmosferi için 7.1 surround ses! Corsair Void RGB Elite, dinamik ses aralığı ve RGB ışıklarıyla oyun deneyiminizi üst seviyeye taşır. PC, PlayStation ve Mac uyumluluğu sayesinde çok yönlü kullanım sunar!

7. Logitech G G213 - RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

7. Logitech G G213 - RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

Dayanıklılığı, konforu ve performansı bir araya getiren Logitech G213, oyun keyfinizi artıran şık bir klavye! Yumuşak dokulu tuşları sayesinde mekanik hissiyat sunarken sessiz ve hızlı tepki vererek oyunlarda avantaj sağlar. RGB aydınlatması ve özel multimedya tuşlarıyla hem oyun hem günlük kullanım için harika bir seçenek!

8. MSI 27" MAG 27C6F - Kavisli Gaming Monitör (FHD, 180Hz, 1ms)

8. MSI 27" MAG 27C6F - Kavisli Gaming Monitör (FHD, 180Hz, 1ms)

Hızlı ve akıcı görüntülerle rakiplerinizi alt edin! MSI MAG 27C6F, 180Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresiyle rekabetçi oyunlarda avantaj sağlar. Kavisli ekranı sayesinde oyunun içine daha fazla dalarak sürükleyici bir deneyim yaşayın!

9. MSI KATANA 15 B13VGK-1610TR - Gaming Dizüstü Bilgisayar (i7-13620H, RTX 4070, 144Hz)

9. MSI KATANA 15 B13VGK-1610TR - Gaming Dizüstü Bilgisayar (i7-13620H, RTX 4070, 144Hz)

Oyunları ultra ayarlarda oynamak isteyenler için güçlü bir performans! MSI Katana 15, 144Hz ekranı, RTX 4070 ekran kartı ve yüksek hızda çalışan SSD’siyle her oyunda akıcı bir deneyim sunar. Hem taşınabilir hem de performans canavarı!

10. Asus ROG Strix G16 G614JU-N3110 - Gaming Laptop (i7-13650HX, RTX 4050, 165Hz)

10. Asus ROG Strix G16 G614JU-N3110 - Gaming Laptop (i7-13650HX, RTX 4050, 165Hz)

Yüksek performans, şık tasarım ve güçlü donanım bir arada! Asus ROG Strix G16, 165Hz yenileme hızı ve güçlü işlemcisiyle her oyunda size avantaj sağlar. Oyun, yayın ve günlük kullanım için harika bir tercih!

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11. MSI 23.8" G244PF E2 - Gaming Monitör (FHD, 180Hz, 1ms)

11. MSI 23.8" G244PF E2 - Gaming Monitör (FHD, 180Hz, 1ms)

FPS oyunlarında hızın önemi büyük! MSI G244PF E2, 180Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresiyle akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Uygun fiyatlı, hızlı ve dayanıklı bir monitör arıyorsanız tam size göre!

12. Meta Quest 3s - 128GB Sanal Gerçeklik Gözlüğü

12. Meta Quest 3s - 128GB Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Sanal gerçeklik dünyasına adım atmaya hazır mısınız? Meta Quest 3s, yüksek çözünürlüklü ekranı ve gelişmiş hareket algılama teknolojisiyle oyun deneyiminizi tamamen değiştiriyor. VR dünyasının kapılarını açın!

13. Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition + 2. DualSense Beyaz

13. Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition + 2. DualSense Beyaz

Konsol oyunlarının zirvesi PlayStation 5 Slim, yeni nesil grafikler ve ultra hızlı yükleme süreleriyle oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor! İkinci kontrolcüyle arkadaşlarınızla keyifli anlar yaşayın. Konsol dünyasında fark yaratın!

14. Rampage Miracle K1 - Blue Switch Mekanik Mini Gaming Klavye

14. Rampage Miracle K1 - Blue Switch Mekanik Mini Gaming Klavye

Kompakt ama güçlü bir klavye mi arıyorsunuz? Rampage Miracle K1, mekanik tuşları ve LED aydınlatmasıyla oyun deneyiminizi daha hızlı ve eğlenceli hale getirir. Masa alanınızı koruyarak maksimum performans sunar!

15. Nintendo Switch OLED - Oyun Konsolu (Kırmızı-Mavi)

15. Nintendo Switch OLED - Oyun Konsolu (Kırmızı-Mavi)

Evde, dışarıda, her yerde oyun oynamanın en eğlenceli yolu Nintendo Switch OLED! Canlı renkleri ve gelişmiş taşınabilir ekranı sayesinde oyunları daha net ve keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz. Konsol dünyasının en pratik ve eğlenceli cihazı!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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