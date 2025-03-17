Gaming Ürünlerinde Bahar Fırsatı! Rakiplerinize Karşı Üstünlük Kurmanızı Sağlayacak 15 Harika Ürün!
Gaming Ürünlerinde Bahar Fırsatı! Rakiplerinize Karşı Üstünlük Kurmanızı Sağlayacak 15 Harika Ürün!
Kaliteli bir oyun deneyimi için iyi donanımlar şart! Monitörden klavyeye, kulaklıktan oyun konsollarına kadar her detayın önemli olduğu bu dünyada, sizin için en iyi ekipmanları bir araya getirdik. Oyuna hazır mısınız? 🎧⚡
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 17.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hawk Gaming Chair FAB V4 - Oyuncu Koltuğu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Klasse Pro - 90x40 cm Oyuncu Mouse Pad (Sakura Desenli)
3. JBL Quantum 100M2 - Kablolu Gaming Kulaklık (Siyah)
4. HP DHE-6002 - Soundbar 2x3W Gaming RGB
5. Logitech G G102 - Kablolu Oyuncu Mouse (8.000 DPI, RGB Aydınlatma, 6 Tuş)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Corsair Void RGB Elite - Kablosuz Oyuncu Kulaklığı (7.1 Surround, Beyaz)
7. Logitech G G213 - RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi
8. MSI 27" MAG 27C6F - Kavisli Gaming Monitör (FHD, 180Hz, 1ms)
9. MSI KATANA 15 B13VGK-1610TR - Gaming Dizüstü Bilgisayar (i7-13620H, RTX 4070, 144Hz)
10. Asus ROG Strix G16 G614JU-N3110 - Gaming Laptop (i7-13650HX, RTX 4050, 165Hz)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. MSI 23.8" G244PF E2 - Gaming Monitör (FHD, 180Hz, 1ms)
12. Meta Quest 3s - 128GB Sanal Gerçeklik Gözlüğü
13. Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition + 2. DualSense Beyaz
14. Rampage Miracle K1 - Blue Switch Mekanik Mini Gaming Klavye
15. Nintendo Switch OLED - Oyun Konsolu (Kırmızı-Mavi)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın