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ŞOK'a Bayram Çikolataları Geliyor! 19 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Bayram Çikolataları Geliyor! 19 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
17.03.2025 - 13:29 Son Güncelleme: 17.03.2025 - 13:30

ŞOK 19 Mart ile 26 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 Mart ile 26 Mart 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Alpina Cam Ankastre Set 6.899 TL

Alpina Cam Ankastre Set 6.899 TL

  • Arzum Misstost Izgara & Tost Makinesi 1.499 TL, 

  • Arzum Monomix Çubuk Blender 999 TL,

  • Sinbo Elektrikli Çelik Çay Makinesi 999 TL,

  • 2'li Kumsal Tava Set 349 TL, 

  • 2'li Kumsal Sahan Set 349 TL, 

  • 24 cm Kumsal Karnıyarık Tencere 429 TL, 

  • 24 cm Kumsal Derin Tencere 449 TL, 

  • 24 cm Esse Emaye Tencere 499 TL, 

  • Esse Emaye Çaydanlık 499 TL, 

  • 14 cm Sütlük 199 TL, 

  • Emaye Sütlük 149 TL,

  • 12 cm Sos Tavası 139 TL,

  • 6'lı Paşabahçe Irmak Çay Bardağı 129 TL, 

  • 3'lü Paşabahçe Tokio Su Bardağı 59,95 TL, 

  • 3'lü Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı 69,95 TL, 

  • 12 parça Paşabahçe Dantel Çay Takımı, 

  • 12 Parça 279 TL, 

  • 160 cc Paşabahçe Mercan Fincan/Kupa 29,95 TL,

  • 250 cc Paşabahçe Amphora Karaf 99,95 TL,

  • Paşabahçe Patiserie Ayaklı Servis Tabağı 299 TL,

  • 450 ml Şeffaf Dream Kase 19,95 TL, 

  • 3,6 litre Şeffaf Dream Kase 59,95 TL, 

  • 1,6 litre Şeffaf Dream Kase 39,95 TL, 

  • 18 cm Çelik Saklama Kabı 119 TL, 

  • 16 cm Çelik Saklama Kabı 109 TL, 

  • 14 cm Çelik Saklama Kabı 99 TL, 

  • Oval Servis Tepsisi 69,95 TL,

  • Buzdolabı Organizers Çeşitleri 69,95 TL

Şok Çarşamba Fırsatları

Şok Çarşamba Fırsatları

Şok Bayram Alışverişi

Şok Bayram Alışverişi

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 342 gram Heinz Ketçap 25 TL, 

  • 400 gram Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 69 TL, 

  • 430 gram Şölen Max Bar 139 TL, 

  • 4x250 ml Burn Enerji İçeceği 85 TL,

  • 1200 ml Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 94 TL

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Bayram şekerleri

Bayram şekerleri

Bayram çikolatası

Bayram çikolatası

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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