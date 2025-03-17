onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik , Giyim
Bugün İndirimde Neler Var? Huawei MatePad 11.5S'ten Shark Detect Pro Süpürge'ye 17 Mart 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Huawei MatePad 11.5S'ten Shark Detect Pro Süpürge'ye 17 Mart 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 07:20

Huawei'nin göz dolduran MatePad 11.5S modeli ile Shark Detect Pro'nun etkileyici performansına sahip süpürgesi, bugünün en dikkat çeken indirimleri arasında yer alıyor. Bu ürünler, teknoloji tutkunlarının ve kaliteye önem verenlerin beğenisine sunuluyor. Günün fırsatları arasında yer alan bu ürünler, hem kalitesi hem de indirimli fiyatlarıyla sizi cezbedecek. Bu fırsatları kaçırmayın!

Bu içerik 17.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10, Intel i5-13420H, 16GB Ram, 512GB SSD, 15.3', Freedos, Laptop

1. LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10, Intel i5-13420H, 16GB Ram, 512GB SSD, 15.3', Freedos, Laptop

Yüksek performansı ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu LENOVO laptop, hem iş hem de eğlence için ideal bir seçenek. Güçlü işlemcisi ve geniş depolama alanıyla da tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10, Intel i5-13420H, 16GB Ram, 512GB SSD, 15.3', Freedos, Laptop

Amazon'daki diğer fırsatları keşfetmek için tıklayın

2. Shark Detect Pro Auto-Empty Sistemli Şarjlı Dikey Süpürge 2L

2. Shark Detect Pro Auto-Empty Sistemli Şarjlı Dikey Süpürge 2L

Temizlik artık çok daha kolay! Bu Shark dikey süpürge, otomatik boşaltma özelliğiyle size zaman kazandırırken, güçlü emiş gücüyle de evinizi pırıl pırıl yapacak.

Shark Detect Pro Auto-Empty Sistemli Şarjlı Dikey Süpürge 2L

Amazon'daki diğer fırsatları keşfetmek için tıklayın

3. Tefal G25906AZ Titanyum 6X UnlimitedOne 28 cm Tava

3. Tefal G25906AZ Titanyum 6X UnlimitedOne 28 cm Tava

Mutfakta harikalar yaratın! Bu Tefal tava, titanyum kaplamasıyla çizilmelere karşı dayanıklıyken, yapışmaz özelliğiyle de yemek pişirmeyi keyifli hale getirecek.

Tefal G25906AZ Titanyum 6X UnlimitedOne 28 cm Tava

Amazon'daki diğer fırsatları keşfetmek için tıklayın

4. HUAWEI MatePad 11.5S PaperMatte Edition 8GB+256GB Tablet

4. HUAWEI MatePad 11.5S PaperMatte Edition 8GB+256GB Tablet

Hem iş hem de eğlence için mükemmel bir tablet deneyimi! Bu HUAWEI MatePad, PaperMatte ekranı sayesinde göz yorgunluğunu azaltırken, güçlü performansı ve şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

HUAWEI MatePad 11.5S PaperMatte Edition 8GB+256GB Tablet

Amazon'daki diğer fırsatları keşfetmek için tıklayın

5. Barbie'nin Rüya Karavanı, 3 yaş ve üzeri, HCD46

5. Barbie'nin Rüya Karavanı, 3 yaş ve üzeri, HCD46

Çocukların hayal gücünü harekete geçirecek bu Barbie karavanı, eğlenceli detayları ve interaktif özellikleriyle dikkat çekiyor. Barbie dünyasının kapılarını aralayın!

Barbie'nin Rüya Karavanı, 3 yaş ve üzeri, HCD46

Amazon'daki diğer fırsatları keşfetmek için tıklayın

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Victorinox Swiss Bıçak Mutfak Bıçağı Seti 3 Farklı Boy

6. Victorinox Swiss Bıçak Mutfak Bıçağı Seti 3 Farklı Boy

Mutfakta profesyonelliği yakalayın! Bu Victorinox bıçak seti, farklı boyutlarıyla her türlü kesme işlemini kolaylaştırırken, keskinliğiyle de dikkat çekiyor.

Victorinox Swiss Bıçak Mutfak Bıçağı Seti 3 Farklı Boy

7. Chakra 2'li Kirpi Kurutma Topu Beyaz

7. Chakra 2'li Kirpi Kurutma Topu Beyaz

Çamaşırlarınızı daha hızlı ve yumuşak kurutun! Bu kurutma topları, çamaşır makinesinde dönerek hava akışını artırır ve kuruma süresini kısaltır.

Chakra 2'li Kirpi Kurutma Topu Beyaz

8. LEGO ® Icons Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (608 Parça)

8. LEGO ® Icons Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (608 Parça)

Yetişkinler için rahatlatıcı ve keyifli bir yapım deneyimi! Bu LEGO seti, orkide modelini gerçeğe yakın detaylarla inşa etmenizi sağlar. Hem dekoratif hem de koleksiyonluk bir seçenek.

LEGO ® Icons Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (608 Parça)

9. Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 2.3 LT

9. Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 2.3 LT

İçeceklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutmak için mükemmel bir seçenek! Bu Stanley termos, dayanıklı yapısı ve vakumlu izolasyonuyla dikkat çekiyor. Geniş kapasitesiyle de kalabalık gruplar için ideal.

Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 2.3 LT

10. Clinique Almost Lipstick Ruj - Pink Honey 1.9g | Hafif Parlak, Nemli ve Doğal Görünüm

10. Clinique Almost Lipstick Ruj - Pink Honey 1.9g | Hafif Parlak, Nemli ve Doğal Görünüm

Dudaklarınıza doğal bir ışıltı katın! Bu Clinique ruj, hafif yapısı ve nemlendirici özelliğiyle dudaklarınızı beslerken, doğal bir renk tonu da veriyor.

Clinique Almost Lipstick Ruj - Pink Honey 1.9g | Hafif Parlak, Nemli ve Doğal Görünüm

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum 30ml (Niasinamid + Salisilik Asit)

11. Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum 30ml (Niasinamid + Salisilik Asit)

TÜM İNDİRİMLER EK 1000 TL'ye 200 TL Sepet İndirimi!

Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum 30ml (Niasinamid + Salisilik Asit)

12. U.S. Polo Assn. Kadın Beyaz Uzun Kollu Basic Gömlek

12. U.S. Polo Assn. Kadın Beyaz Uzun Kollu Basic Gömlek

En Şık U.S. Polo Assn. Ramazan Ayına Özel İndirimler Başladı.

U.S. Polo Assn. Kadın Beyaz Uzun Kollu Basic Gömlek

13. Avva Erkek Siyah Ultrasoft Bisiklet Yaka Düz Modal T-shirt

13. Avva Erkek Siyah Ultrasoft Bisiklet Yaka Düz Modal T-shirt

Avva da %40 a varan indirimlere ek süpriz kuponları kaçırmayın!

Avva Erkek Siyah Ultrasoft Bisiklet Yaka Düz Modal T-shirt

14. Paşa Lezzeti Keşfet Lüx Paket 990 gr - 27 Paket (NATUREL 1. KALİTE)

14. Paşa Lezzeti Keşfet Lüx Paket 990 gr - 27 Paket (NATUREL 1. KALİTE)

Tüm ürünlerde 2. ürün 1 TL!

Paşa Lezzeti Keşfet Lüx Paket 990 gr - 27 Paket (NATUREL 1. KALİTE)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın