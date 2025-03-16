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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 21:12

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 16.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi

1. Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi

Tıraş ve şekillendirme bir arada! Philips OneBlade, hem sakal tıraşı hem de detaylı şekillendirme için mükemmel bir çözüm sunar. Modern tasarımı ve dayanıklı bıçaklarıyla uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

2. BİOXCİN Forte - Şampuan (300ml, 1 Paket)

2. BİOXCİN Forte - Şampuan (300ml, 1 Paket)

Saç dökülmesine karşı etkili bir çözüm mü arıyorsunuz? BİOXCİN Forte, bitkisel içerikleriyle saç köklerini güçlendirir ve daha dolgun saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. Düzenli kullanımda farkı hissedeceksiniz!

3. NIVEA MEN Deep Dimension Darkwood - Erkek Sprey Deodorant (150ml, 72 Saat Koruma)

3. NIVEA MEN Deep Dimension Darkwood - Erkek Sprey Deodorant (150ml, 72 Saat Koruma)

Maskülen ve ferah bir koku ile gün boyu kendinizi taze hissedin! NIVEA MEN Deep Dimension, ter kokusuna karşı 72 saat boyunca etkili koruma sağlarken, odunsu ve derin kokusuyla dikkat çeker. Spor sonrası veya yoğun günlerde tam destek!

4. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

4. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Kaşlarınız gün boyu yerinde kalsın! Super Lock Brow Glue, güçlü tutuşuyla kaşlarınızı şekillendirir ve sabitler. Hafif yapısı sayesinde doğal bir görünüm sunar.

5. La Roche-Posay Anthelios Uvmune SPF 50+ - Yüz Güneş Kremi (Hassas Ciltler İçin)

5. La Roche-Posay Anthelios Uvmune SPF 50+ - Yüz Güneş Kremi (Hassas Ciltler İçin)

Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için La Roche-Posay’in hassas ciltlere özel geliştirdiği Anthelios UVMUNE ile tanışın! Hafif dokusu ve yüksek koruma faktörüyle güneşin etkilerine karşı güçlü bir savunma sağlar. Günlük cilt bakımınızın vazgeçilmezi!

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6. Philips Lumea IPL BRI950/00 - Lazer Epilasyon Cihazı (Yüz, Vücut ve Hassas Bölgeler İçin)

6. Philips Lumea IPL BRI950/00 - Lazer Epilasyon Cihazı (Yüz, Vücut ve Hassas Bölgeler İçin)

İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak artık çok daha kolay! Philips Lumea IPL, gelişmiş ışık teknolojisiyle kıl köklerini hedef alarak tüylerin yeniden çıkmasını azaltır. Evde profesyonel epilasyon deneyimi için mükemmel bir cihaz!

7. Omron M2 Basic HEM-7121J-E - Üst Koldan Ölçer Dijital Tansiyon Aleti

7. Omron M2 Basic HEM-7121J-E - Üst Koldan Ölçer Dijital Tansiyon Aleti

Sağlığınızı takip etmek hiç bu kadar pratik olmamıştı! Omron M2 Basic, doğru ve hızlı ölçüm sağlayan teknolojisiyle tansiyonunuzu güvenle takip etmenizi sağlar. Ailede herkesin rahatça kullanabileceği, sağlık dostu bir cihaz!

8. Vitafenix Magna P - Gece Gündüz Kapsül Magnezyum Takviyesi

8. Vitafenix Magna P - Gece Gündüz Kapsül Magnezyum Takviyesi

Gün boyu enerjik ve zinde kalmak için magnezyum desteği şart! Vitafenix Magna P, gece ve gündüz formülleriyle vücudunuzun ihtiyacına özel olarak geliştirilmiş. Kas sağlığı, stres yönetimi ve uyku kalitesi için birebir!

9. Urban Care Intense Keratin - Yıpranmış Saçlar İçin Sıvı Saç Bakım Kremi (200ml, Vegan)

9. Urban Care Intense Keratin - Yıpranmış Saçlar İçin Sıvı Saç Bakım Kremi (200ml, Vegan)

Saçlarınız yıprandıysa ve güç kaybettiyse Urban Care Intense Keratin yardımınıza koşuyor! Isıya karşı koruma sağlayan ve saçı ağırlaştırmadan besleyen formülüyle anında daha sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz. Saçlarınıza keratin bakımı yapmanın en kolay yolu!

10. The Body Shop Himalayan Charcoal - Toksinlerden Arındırıcı Maske (15ml)

10. The Body Shop Himalayan Charcoal - Toksinlerden Arındırıcı Maske (15ml)

Gözeneklerinizi derinlemesine temizleyen, cildinize ışıltı kazandıran bir maske mi arıyorsunuz? The Body Shop Himalayan Charcoal, aktif kömür ve yeşil çay içeriğiyle cildi arındırır ve yağ dengesini düzenler. Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt için harika bir seçim!

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11. NYX Professional Makeup Duck Plump - Dolgun Görünüm Veren Dudak Parlatıcısı (04 Apri-Caught)

11. NYX Professional Makeup Duck Plump - Dolgun Görünüm Veren Dudak Parlatıcısı (04 Apri-Caught)

Dudaklarınıza anında hacim ve parlaklık kazandıran bir gloss ister misiniz? NYX Duck Plump, dudakları beslerken aynı zamanda dolgun bir görünüm sağlar. Doğal ama çarpıcı bir etki için favoriniz olacak!

12. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

12. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

Doğal güzelliğin sırrı! Black Honey, dudaklarınızda hafif ve şeffaf bir renk bırakırken nemlendirici etkisiyle konfor sunar. Her makyaj stiline uyum sağlayan eşsiz bir ton.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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