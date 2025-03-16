Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 16.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi
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2. BİOXCİN Forte - Şampuan (300ml, 1 Paket)
3. NIVEA MEN Deep Dimension Darkwood - Erkek Sprey Deodorant (150ml, 72 Saat Koruma)
4. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara
5. La Roche-Posay Anthelios Uvmune SPF 50+ - Yüz Güneş Kremi (Hassas Ciltler İçin)
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6. Philips Lumea IPL BRI950/00 - Lazer Epilasyon Cihazı (Yüz, Vücut ve Hassas Bölgeler İçin)
7. Omron M2 Basic HEM-7121J-E - Üst Koldan Ölçer Dijital Tansiyon Aleti
8. Vitafenix Magna P - Gece Gündüz Kapsül Magnezyum Takviyesi
9. Urban Care Intense Keratin - Yıpranmış Saçlar İçin Sıvı Saç Bakım Kremi (200ml, Vegan)
10. The Body Shop Himalayan Charcoal - Toksinlerden Arındırıcı Maske (15ml)
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11. NYX Professional Makeup Duck Plump - Dolgun Görünüm Veren Dudak Parlatıcısı (04 Apri-Caught)
12. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey
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