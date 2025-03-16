onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 16:11

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Köşe Led Lambader

Köşe Led Lambader

Led lamba 120 cm. Odaya birden fazla alarak güzel bir dekor yapabilirsiniz. Renkli yanan bu lambayla odanın havasını değiştireceksiniz. Kumandası sayesinde kullanması çok kolay.

alt ayak kısmı farklı model olarak geldi ama görevini yapıyor güzel olan bir yanı da enerji kesilip geldiğinde kendi kendine yanmıyor.

528 TL olan lambader Temu'da 1.049 TL.

Köşe Led Lambader

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

RUBYSTARS Spor Blazer Ceket

RUBYSTARS Spor Blazer Ceket

%100 pamuk bu ceket spor tarzı olanlar için ideal. Tişört üstüne giyilebilecek ceket serin havalarda kullanılabilir. Tarzınızı tamamlayacak bu ceketle çok şık kombinler yapacağınız kesin!

Özenli işçilik yapılmış. Fiyatını hak ediyor. Yanına samimi bir hediye bırakılmış. Teşekkür ederim.

699 TL olan ceket Temu'da 1.098 TL.

RUBYSTARS Spor Blazer Ceket

Arel Design Kadın İkili Takım

Arel Design Kadın İkili Takım

Yazın giyilebilecek bu takım çok şık. İster birlikte ister ayrı ayrı giyebileceğiniz takım bej rengiyle yaza çok uygun. 

418 TL olan takımın benzeri Temu'da 505 TL.

Arel Design Kadın İkili Takım

Koton Kadife Abiye Elbise

Koton Kadife Abiye Elbise

Tül korse detaylı bu abiye elbise özel günler için ideal. Farklı tarzı olan elbiseyi gören herkes bayılacak. Kalp yaka elbise kadife kumaştan.

Bahar Fırsatı olan bu elbise 900 TL, Temu'da ise 1.129 TL.

Koton Kadife Abiye Elbise

Mikinona Meyve Kasesi

Mikinona Meyve Kasesi

Meyveleri sunmak için alabileceğiniz kase çok şık duruyor. Meyveler için tasarlanmış bu tabağı başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Bu kasenin turuncu rengi de var.

1.049 TL olan kase Temu'da 1.074 TL.

Mikinona Meyve Kasesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SUNSET Seramik Kase Seti

SUNSET Seramik Kase Seti

El yapımı bu kaseler çok şirin değil mi? 15 cm olan kaseler üçlü set halinde geliyor. Kırmızı, beyaz kaseler kalp detaylı. 

840 TL olan kaselerin Temu'da 4'lüsü 1.109 TL.

SUNSET Seramik Kase Seti

Stevig 4 Mini Meals Tencere Seti

Stevig 4 Mini Meals Tencere Seti

18/10 paslanmaz çelik bu tencereler çok kullanışlı. 5 parçalık sette 2 tencere, 2 kapak ve bir sütlük var. Dayanıklı malzemesi olan tencereler bulaşık makinesinde yıkamaya da uygun.

Mükemmel bir ürün seti. Fiyat - performans ürünü. Teşekkürler

Şu an %33 indirimde olan set 999 TL. Temu'da ise 4 parçalık 1.074 TL. 

Stevig 4 Mini Meals Tencere Seti

Kütahya Porselen Zeugma Çay Takımı

Kütahya Porselen Zeugma Çay Takımı

Çay ya da kahve için alabileceğiniz takım çok güzel. 220 ml kapasiteli bardakların tarzına bayılacaksınız. 6 kişilik bu sette 12 parça var. 

Tarafımdan ve tüm konuklar tarafından tasarımı çok sevildi. Fotoğraflarda görüldüğü kalitedir. Kargo ile hasarsız teslim edildi.

%2 indirime giren takım 919 TL, Temu'da ise benzer bir takım 1.129 TL.

Kütahya Porselen Zeugma Çay Takımı

Bambum Fhume Peynir Servis Seti

Bambum Fhume Peynir Servis Seti

Peynir servis tabakları çok güzel oluyor. Bu servis seti de onlardan biri. Setin içinde tabak ve dilimlemek ve kesmek için malzemeler var. Bu servis seti ile harika sunumlar yapacaksınız.

Çok güzel sunumlarınızda harika duracak bir ürün ahşapseverler kaçırmasın.

678 TL olan setin benzeri Temu'da 690 TL.

Bambum Fhume Peynir Servis Seti

Solingen Meyve Sebze Bıçağı Seti

Solingen Meyve Sebze Bıçağı Seti

Ebruli desenli bu bıçak seti 6 parçadan oluşuyor. Meyve ya da sebze bıçağı olarak kullanabileceğiniz bu bıçaklar her eve lazım. 

250 TL olan bıçak seti Temu'da 270 TL.

Solingen Meyve Sebze Bıçağı Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın