Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Meyveleri sunmak için alabileceğiniz kase çok şık duruyor. Meyveler için tasarlanmış bu tabağı başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Bu kasenin turuncu rengi de var.

1.049 TL olan kase Temu'da 1.074 TL.

Mikinona Meyve Kasesi

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