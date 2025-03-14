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Bahar Fırsatlarından Seçtik! İndirimli Stanley Termoslar

etiket Bahar Fırsatlarından Seçtik! İndirimli Stanley Termoslar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 13:03

Stanley termosların ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Dışarıdayken içeceklerinizi uzun süre soğuk ya da sıcak tutabilecek bu termoslara herkes hayran. Bu termoslar sadece içeceklerinizi istediğiniz ısıda tutmuyor, aynı zamanda tarzınızı yansıtan tasarımlara da sahip! Hazır şimdi indirim varken bir Stanley termos almanın tam vakti bizce!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Stanley The Quick Flip Termos Bardak

Stanley The Quick Flip Termos Bardak

0.47 litre kapasiteli Stanley The Quick Flip, çok güzel ve kompakt bir model. Minik olduğu için her yere yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz. Paslanmaz çelik olduğu için oldukça dayanıklı. 

kampanyaya denk getirdim en ucuz burasıydı. 1 kişi için fazlasıyla yeterli.

Bu termos bardak şu an %4 indirimde, fiyatı ise 1.059 TL.

Stanley The Quick Flip Termos Bardak

Stanley sadece içecek için termos yapmıyor.

Stanley sadece içecek için termos yapmıyor.

Stanley'in bu modeli yemek termosu. Yani içine yemeklerinizi koyarak sıcak tutabiliyorsunuz. Bu termos sayesinde yemeğinizi evde pişirip dışarıda her yerde yiyebilirsiniz. Çocuğunuzun maması için de bu termos ideal. Termosun kapasitesi ise 0.41 litre.  

Öğle yemeğini dışarda yememeye bire bir.

%26 indirime giren yemek termosu 1.149 TL.

Stanley The Wild Imagination Yemek Termosu

Stanley Quencher Termos

Stanley Quencher Termos

Bir şeyler içmeyi daha kolay hale getiren pipetli Stanley termos 1.18 litre. Sızdırmaz yapısı sayesinde spor yaparken eşlikçiniz olacak. Rahatça taşıyabileceğiniz termos araba bardaklığı ile uyumlu.

Çok güzel orjinal ürün tavsiye ederim.

İndirimli fiyatı 1.755 TL olan termos %7 indirimde.

Stanley Quencher Termos

Stanley Adventure Termos Bardak

Stanley Adventure Termos Bardak

Dış mekan kullanımı için uygun termos bardaklardan olan Stanley Adventure 0.70 litre. Vakumlu olduğu için akıtma yapmıyor. 1 saat sıcak, 7 saat soğuk ve 30 saat buzlu tutan termos özellikle yazın soğuk içecek içerken çok işinize yarayacak.

Birayı buz gibi tutuyor. Bu kadarını beklemiyordum. Alın aldırın.

Şu an bu termos bardak %10 indirimde. 1.259 TL olan termos bardak kaçmaz!

Stanley Adventure Termos Bardak

Stanley Adventure Kamp Buzluğu

Stanley Adventure Kamp Buzluğu

Kamp yapanlardansanız o zaman size soğutucu bir buzluk şart. İçine koyacağınız her şeyi buz gibi tutan buzluk 28.3 litre. Taşınabilir buzluk ile sahilde, kampta ya da istediğiniz her yerde soğuk içeceğe kavuşabileceksiniz.

Stanley buzluğu memleketim ile yaşadığım yer arası 800 km olduğu için gelip giderken yanımda taşıyacağım gıdaları bozulmadan gelmesi için aldım. Ayrıca ben de 15 lt olan buzlukta var. Bu iki buzluk sayesinde gıdalar bozulmadan geliyor.

%4 indirimli buzluk 5.970 TL'ye düşüyor.

Stanley Adventure Kamp Buzluğu

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6 saat sıcak ve soğuk tutan Stanley Adventure To-Go ile dışarıda kendi hazırladığınız yemeği yiyebiliyorsunuz.

6 saat sıcak ve soğuk tutan Stanley Adventure To-Go ile dışarıda kendi hazırladığınız yemeği yiyebiliyorsunuz.

Özellikle evden işe yemek götürüyrosanız o zaman bu termos tam sizlik. 0.53 lirelik kapasiteli termos ile ofise ya da istediğiniz her yere kendi yemeğinizi götürebileceksiniz.

Oğluma okulu için aldım çok memnunuz 3-4 gündür kullanıyor yemeğini sıcak yediğini söylüyor.Kendim test yaptım sıcak çorbayı 5 saat sonra sıcak olarak içebildim.kısacası işini yapıyor.

%11 indirimli termos 1.298 TL'den 1.159 TL'ye düşüyor.

Stanley Adventure To-Go Yemek Termosu

Stanley The All Day Slim Termos

Stanley The All Day Slim Termos

Spor yaparken su içmek için bu şişe ideal. 0.60 litrelik şişe ile spor yaparken buz gibi su hep yanınızda olacak. Susuz kalmamak için bu termosu heme alın deriz!

çok şık bayildim rengi cok guzel ve baya soguk tutuyor ama keske biraz daha buyuk olsaydi.

Bahar Fırsatı olan termos 1.419 TL.

Stanley The All Day Slim Termos

Stanley'nin en klasik modeli; Stanley Klasik Vakumlu Termos.

Stanley'nin en klasik modeli; Stanley Klasik Vakumlu Termos.

0.47 litre kapasiteli termos çok kullanışlı. Yeşil rengiyle klasik Stanley termosa su, kahve, çay ya da çorba koyabilirsiniz. 15 saat sıcak ve soğuk tutan termos bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. 

Kaya gibi termos.

1.598 TL olan termos %14 indirimde. 

Stanley Klasik Vakumlu Termos.

Stanley The Wild Imagination Termos Bardak

Stanley The Wild Imagination Termos Bardak

0.50 litre olan Stanley en tatlı modellerden biri. Küçük olduğu için yanınızda rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Çocuğunuz için alabileceğiniz suluk okul için oldukça yeterli.

Bu ürün kaliteli ve çok uzun süre kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Paketleme kusursuzdu

1.741 TL olan termos bardak %10 indirime girmiş. İndirimli fiyatı ise 1.5666 TL.

Stanley The Wild Imagination

Stanley The Wild Imagination Yemek Termosu

Stanley The Wild Imagination Yemek Termosu

0.41 litrelik yemek termosu baskısıyla çok şeker duruyor. Mavi rengiyle içinizi açacak termosun yanında kaşığı da var. Yani içine sadece çorbanızı koyarak götürebilirsiniz ve istediğiniz yerde içebilirsiniz.

%12 indirimli termos 1.149 TL.

Stanley The Wild Imagination Yemek Termosu

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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