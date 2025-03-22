onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
İçeriğinde Sihir Olduğunu Düşündürten 11 Güzellik Ürünü

etiket İçeriğinde Sihir Olduğunu Düşündürten 11 Güzellik Ürünü

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.03.2025 - 13:31

Etkisini kısa sürede görebileceğiniz, size sorun olarak gözüken minik detayları hızlıca çözmenizi sağlayacak ürünleri sizin için listeledik. Bakmadan geçmeyin!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 19.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Laluerck Karın Sıkılaştırıcı Anti Selülit Krem

Laluerck Karın Sıkılaştırıcı Anti Selülit Krem

Bacaklarda, popoda ve göbekte etkisini gösteren sıkılaştırıcı bir krem.

Anti-selülit zayıflama jeli, inatçı yağları hedeflemek ve selülit görünümünü azaltmak için tasarlanmıştır.

Denemeye değer ne dersiniz?

Laluerck Karın Sıkılaştırıcı Anti Selülit Krem

Murad Rapid Collagen Infusion Anında Sıkılaştırıcı Kolajen Serumu

Murad Rapid Collagen Infusion Anında Sıkılaştırıcı Kolajen Serumu

Sadece 2 saat içerisinde gözle görülür sonuçlar veren adeta sihirli bir serum.

Tek kullanımdan sonra çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü en aza indirmek için cildin yüzeyini dolgunlaştırıyor.

Murad Rapid Collagen Infusion Anında Sıkılaştırıcı Kolajen Serumu

Dermactin-TS Crepe Sıkılaştırıcı Boyun Kremi

Dermactin-TS Crepe Sıkılaştırıcı Boyun Kremi

Yer çekimine karşı koyamadığı için sarkma eğiliminde olan boyun derisi için sıkılaştırıcı bir krem.

Dermactin-TS Crepe Sıkılaştırıcı Boyun Kremi

'Bu ürünü hem boynumda hem de köprücük kemiği bölgesinde kullanıyorum. Cildimi anında nemlendiriyor ve farkı hemen görebiliyorum.'

Botiniv Renk Değiştiren Sihirli Ruj

Botiniv Renk Değiştiren Sihirli Ruj

Küçük kuru çiçekler içeren ince pigmentli bir ruj.

Uygulamadan sonra maviden kırmızıya ve vücut sıcaklığına ve dudakların pH'ına göre rengi otomatik olarak değiştirir.

Botiniv Renk Değiştiren Sihirli Ruj

Makeuptime Wow Soyulabilir Ruj Seti

Makeuptime Wow Soyulabilir Ruj Seti

Dudağınıza sürün ve kuruyana kadar bekleyin.

Sonrasında kolayca soyun.

Ve gün boyu uzun süreli mat bitişli rujunuz ile güne hazırsınız!

Makeuptime Wow Soyulabilir Ruj Seti

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Helixturca Salyangoz Özü Yaşlanma Karşıtı Onarıcı Krem

Helixturca Salyangoz Özü Yaşlanma Karşıtı Onarıcı Krem

Photo Credit: BuzzFeed

Salyangoz Özü cildin onarılmasına yardımcı olur.

Salyangoz balçık ölü hücreyi çıkararak parlak bir cilt sağlar ve ayrıca cilt kırışıklıklarının neden olduğu yaşlı görünümünün azaltılmasına katkıda bulunur.Yara izlerini iyileştirmeye yardımcı olurken, sivilce, sivilce ve cilt lekelerini azaltmaya da katkıda bulunur.

Helixturca Salyangoz Özü Yaşlanma Karşıtı Onarıcı Krem

Avon Lash Supreme Volume Primer Maskara Bazı

Avon Lash Supreme Volume Primer Maskara Bazı

Lash Supreme Volume Primer daha maskaranızı uygulamadan kirpiklerinize görünür bir hacim ve uzunluk sağlar.

Keratin ve hint yağları ile zenginleştirilmiş olan maskara bazı maskaranızın etkisini güçlendirir. 

Avon Lash Supreme Volume Primer Maskara Bazı

John Frieda Volume Lift Kökten Uca Hacim Veren Saç Spreyi

John Frieda Volume Lift Kökten Uca Hacim Veren Saç Spreyi

Photo Credit: BuzzFeed

Kökten uca hacim veren saç spreyi, saçlarınıza daha kolay şekil vermenizi sağlar.

Hacimli görünen sağlıklı saçlar için ihtiyacınız olan ürün!

John Frieda Volume Lift Kökten Uca Hacim Veren Saç Spreyi

Maybelline New York Lifter Plump Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı

Maybelline New York Lifter Plump Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı

Dudaklarınızı gözle görülür şekilde dolgunlaştırırken aynı zamanda doğal bir renk veren harika bir dudak parlatıcısı.

İğneli işlemlerden korkanlar için en iyisi!

Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı

Luis Bien Kaş Şekillendirici Sabitleyici Wax

Luis Bien Kaş Şekillendirici Sabitleyici Wax

Photo Credit: BuzzFeed

Bakımlı gözükmek bu kadar kolay!

Bu ürün özel formülü sayesinde kaşları sabitleyerek gün boyu bakımlı bir görünüm sağlar.

Luis Bien Kaş Şekillendirici Sabitleyici Wax

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saç Şekillendirici Stick Wax

Saç Şekillendirici Stick Wax

Photo Credit: BuzzFeed

Yola gelmeyen bebek saçlarınızı sabitleyebileceğiniz pratik bir ürün.

Saç Şekillendirici Stick Wax

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın