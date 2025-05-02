Kodlamasını Yaptıkları Robot Kontrolden Çıkıp Kendilerine Saldırdı

Yapay zeka ve robotlar hayatımızın artık tam ortasında. Her zaman bir 'felaket senaryosu' gibi aramızda konuştuğumuz 'Bu robotlar kontrolden çıkarsa ne olur' gerçek mi oldu?
Sosyal medyada bir robotun ‘saldırı’ görüntüsü gündem yarattı. Yazılımcılar, robotun üzerinde çalışırken kontrolden çıkan robot yanındaki iki kişiye saldırmaya başladı. Güçlükle durdurulan robot, etrafındaki her şeyi devirdi.
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İşte kontrolden çıkan robotun saldırma görüntüleri...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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