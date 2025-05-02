Kodlamasını Yaptıkları Robot Kontrolden Çıkıp Kendilerine Saldırdı

Yapay zeka ve robotlar hayatımızın artık tam ortasında. Her zaman bir 'felaket senaryosu' gibi aramızda konuştuğumuz 'Bu robotlar kontrolden çıkarsa ne olur' gerçek mi oldu?

Sosyal medyada bir robotun ‘saldırı’ görüntüsü gündem yarattı. Yazılımcılar, robotun üzerinde çalışırken kontrolden çıkan robot yanındaki iki kişiye saldırmaya başladı. Güçlükle durdurulan robot, etrafındaki her şeyi devirdi.