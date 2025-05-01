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Bacağını Arı Sokan Tatlı Kız Çocuğunun Annesine Sitem Ettiği Anlar Milyonlarca İzlendi!

Bacağını Arı Sokan Tatlı Kız Çocuğunun Annesine Sitem Ettiği Anlar Milyonlarca İzlendi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.05.2025 - 09:36

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@gulamiyyy adlı Instagram hesabından içerikler üreten Insta Mom Ayşegül Kurt, biricik kızı Almira’nın arı ile tanıştığı talihsiz deneyimi paylaşmasıyla 17 milyonu aşkın izlenme aldı. Tatlı kız Almira’nın bacağını arı sokmuş ve o acıyla gözyaşlarına boğulmuştu. Ancak öylesine tatlı bir şekilde isyan ediyor ki izlerken adeta pamuk gibi olduk. Almira’nın o acıyla aklına gelen intikam ise güldürdü. Gelin detayları videodan öğrenelim!

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İşte o anlar 👇

Almira bu videoyla birlikte her sosyal mecrada paylaşıldı ve etkileşimlerin odağı oldu.

Almira bu videoyla birlikte her sosyal mecrada paylaşıldı ve etkileşimlerin odağı oldu.

Geçtiğimiz ayların popüleri “My arkadash” videosundaki tatlı kızdan sonra Almira da fenomen haline geldi. 

Peki ya arı için babasıyla işbirliği yapmak istediği plan hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım! 😍

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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