Bacağını Arı Sokan Tatlı Kız Çocuğunun Annesine Sitem Ettiği Anlar Milyonlarca İzlendi!

@gulamiyyy adlı Instagram hesabından içerikler üreten Insta Mom Ayşegül Kurt, biricik kızı Almira’nın arı ile tanıştığı talihsiz deneyimi paylaşmasıyla 17 milyonu aşkın izlenme aldı. Tatlı kız Almira’nın bacağını arı sokmuş ve o acıyla gözyaşlarına boğulmuştu. Ancak öylesine tatlı bir şekilde isyan ediyor ki izlerken adeta pamuk gibi olduk. Almira’nın o acıyla aklına gelen intikam ise güldürdü. Gelin detayları videodan öğrenelim!