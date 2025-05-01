Bacağını Arı Sokan Tatlı Kız Çocuğunun Annesine Sitem Ettiği Anlar Milyonlarca İzlendi!

@gulamiyyy adlı Instagram hesabından içerikler üreten Insta Mom Ayşegül Kurt, biricik kızı Almira’nın arı ile tanıştığı talihsiz deneyimi paylaşmasıyla 17 milyonu aşkın izlenme aldı. Tatlı kız Almira’nın bacağını arı sokmuş ve o acıyla gözyaşlarına boğulmuştu. Ancak öylesine tatlı bir şekilde isyan ediyor ki izlerken adeta pamuk gibi olduk. Almira’nın o acıyla aklına gelen intikam ise güldürdü. Gelin detayları videodan öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almira bu videoyla birlikte her sosyal mecrada paylaşıldı ve etkileşimlerin odağı oldu.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın