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YouTube’a Yüklenen İlk Videonun Ne Olduğunu Biliyor musunuz? Google Türkiye Bilinmeyenleri Açıkladı

YouTube’a Yüklenen İlk Videonun Ne Olduğunu Biliyor musunuz? Google Türkiye Bilinmeyenleri Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2025 - 16:20

Video paylaşım platformu YouTube, tam 20 yaşında. 20 sene önce hayatımıza giren YouTube, popülerliğini hiç azaltmadan yaşamına devam ediyor. Peki YouTube ilk yüklenen videonun ne olduğunu biliyor musunuz? Google Türkiye, 20 yaşındaki YouTube için X hesabından bir paylaşım yaptı.

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İşte karşınızda YouTube'a yüklenen ilk video! 24 Nisan 2005 yılında “Paylaş” butonuna basıldı.

Google Türkiye, 20 yaşındaki YouTube için özel bir paylaşım yaptı. O paylaşımlar şöyle oldu 👇

Google Türkiye, 20 yaşındaki YouTube için özel bir paylaşım yaptı. O paylaşımlar şöyle oldu 👇
twitter.com

  • YouTube'a günde ortalama 20 milyon video yükleniyor.

  • ASMR, vlog, unboxing, viral gibi kelimeleri YouTube hayatımıza kattı.

  • 2024 yılında YouTube'da günde 100 milyondan fazla yorum yapıldı.

  • YouTube’da 1 milyar izlenmeyi geçen 300’den fazla müzik videosu bulunuyor.

  • YouTube'da en çok aboneye sahip müzisyen Blackpink'tir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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