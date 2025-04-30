YouTube’a Yüklenen İlk Videonun Ne Olduğunu Biliyor musunuz? Google Türkiye Bilinmeyenleri Açıkladı

Video paylaşım platformu YouTube, tam 20 yaşında. 20 sene önce hayatımıza giren YouTube, popülerliğini hiç azaltmadan yaşamına devam ediyor. Peki YouTube ilk yüklenen videonun ne olduğunu biliyor musunuz? Google Türkiye, 20 yaşındaki YouTube için X hesabından bir paylaşım yaptı.