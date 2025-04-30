YouTube’a Yüklenen İlk Videonun Ne Olduğunu Biliyor musunuz? Google Türkiye Bilinmeyenleri Açıkladı
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İşte karşınızda YouTube'a yüklenen ilk video! 24 Nisan 2005 yılında “Paylaş” butonuna basıldı.
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Google Türkiye, 20 yaşındaki YouTube için özel bir paylaşım yaptı. O paylaşımlar şöyle oldu 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Videoda arkadaki arkadaşlardan sağdaki benim. 😁😁😁