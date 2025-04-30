Teknoloji ilerliyor, kağıt kalemin yerini dijital ekranlar almaya başlıyor. Telefonlarda hayatımızı kolaylaştıracak pek çok uygulama mevcut. O uygumalardan biri de iPhone’da bulunan “Notlar” kısmı. Ufak tefek notlar almak için sıklıkla kullanılan “Notlar” uygulamasının pek çok bilinmeyen özelliği mevcut. Notlar uygulamasını nasıl vazgeçilmeziniz yapacağınızı X'te Jennifer Hall isimli kullanıcı paylaştı. İşte iPhone’daki Notlar Uygulamasının Bilinmeyen 11 Muhteşem Özelliği.