onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
iPhone’daki Notlar Uygulamasının Bilinmeyen 11 Muhteşem Özelliği

iPhone’daki Notlar Uygulamasının Bilinmeyen 11 Muhteşem Özelliği

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2025 - 12:29

Teknoloji ilerliyor, kağıt kalemin yerini dijital ekranlar almaya başlıyor. Telefonlarda hayatımızı kolaylaştıracak pek çok uygulama mevcut. O uygumalardan biri de iPhone’da bulunan “Notlar” kısmı. Ufak tefek notlar almak için sıklıkla kullanılan “Notlar” uygulamasının pek çok bilinmeyen özelliği mevcut. Notlar uygulamasını nasıl vazgeçilmeziniz yapacağınızı X'te Jennifer Hall isimli kullanıcı paylaştı. İşte iPhone’daki Notlar Uygulamasının Bilinmeyen 11 Muhteşem Özelliği.

Kaynak: https://x.com/HallJennif37114/status/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Belge Tarama

1. Belge Tarama

•  Ekranınızda yer alan 'Notlar' simgesine uzun basın. 

• 'Belgeleri Tara' seçeneğini seçin.

• Belgenizi tarayın ve Kaydet'e dokunun.

2. Bir Notu Parola ile Koruyun

2. Bir Notu Parola ile Koruyun

• Notunuzu açın, '...' menüsüne dokunun ve 'Kilit'i seçin.

iPhone'unuzun kodunu kullanıp kullanmayacağınıza veya özel bir kod oluşturacağınıza karar verin (not: Unutulan manuel kodlar kurtarılamaz).

• Artık bu nota erişmek için Face ID veya bir kod gerekiyor.

3. Notu PDF Olarak Kaydetme

3. Notu PDF Olarak Kaydetme

• Notu açın, paylaşım simgesine dokunun ve 'İş birliği yap'ı seçin.

• 'Kopyasını Gönder'i seçin, yukarı kaydırın ve PDF önizlemesi için 'İşaretle'yi seçin.

• 'Bitti'ye ve ardından 'Dosyayı Kaydet'e dokunun.

4. Notları Paylaşılan Yapılacaklar Listesine Dönüştürün

4. Notları Paylaşılan Yapılacaklar Listesine Dönüştürün

• Bir kontrol listesi oluşturun.

• Paylaş simgesine dokunun ve 'İşbirliği Yap' seçeneğini seçin.

• Liste üzerinde işbirliği yapmak için bağlantıyı başkalarıyla paylaşın.

5. Etiketlerle Organize Edin ve Hatırlatıcılar Ayarlayın

5. Etiketlerle Organize Edin ve Hatırlatıcılar Ayarlayın

• Notunuza bir etiket (#) yazarak etiket oluşturun.

• Sarı renge döndüğünde etiket aktiftir.

• Klasörler'e gidin ve tüm etiketlerinizi tek bir yerde görmek için aşağı kaydırın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Çizim Yapın

6. Çizim Yapın

Notlar uygulamasında çizim yapabilir ve eksiz oluşturabilirsiniz. Apple Pencil'ınızla dokunun ve çizmeye başlayın.Arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak fikir alışverişinde bulun.

7. Hızlı Erişim İçin Hızlı Notlar

7. Hızlı Erişim İçin Hızlı Notlar

• Ayarlar'a > Kontrol Merkezi'ne > Hızlı Not'a gidin.

• Denetim Merkezi'nden aşağı doğru kaydırın, Hızlı Not düğmesine dokunun ve herhangi bir uygulama üzerinde anında yazmaya başlayın.

8. El Yazısıyla Yaratıcılığınızı Açığa Çıkarın

8. El Yazısıyla Yaratıcılığınızı Açığa Çıkarın

  • Notlar uygulamasını açın

  • Araç paletini göstermek için İşaretleme Değiştirme düğmesine dokunun

  • Kalemin solunda bulunan El Yazısı aracına dokunun

  • Apple Pencil'ınızla yazmaya başlayın

9. Bağlantı Notları

9. Bağlantı Notları

Bir notu anında başka bir nota bağlamak için >> yazmanız yeterlidir.

10. Notları Kontrol Merkezinize ekleyin

10. Notları Kontrol Merkezinize ekleyin

  • Ayarlara gidin

  • Kontrol Merkezine dokunun

  • Hızlı Not Seç

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Notunuzu sabitleyin

11. Notunuzu sabitleyin

  • Notta sağa kaydırın

  • Pin simgesine dokunun

  • Sabitlemeyi kaldırmak için tekrar sağa kaydırmanız yeterli

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın