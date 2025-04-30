iPhone’daki Notlar Uygulamasının Bilinmeyen 11 Muhteşem Özelliği
Kaynak: https://x.com/HallJennif37114/status/...
Teknoloji ilerliyor, kağıt kalemin yerini dijital ekranlar almaya başlıyor. Telefonlarda hayatımızı kolaylaştıracak pek çok uygulama mevcut. O uygumalardan biri de iPhone’da bulunan “Notlar” kısmı. Ufak tefek notlar almak için sıklıkla kullanılan “Notlar” uygulamasının pek çok bilinmeyen özelliği mevcut. Notlar uygulamasını nasıl vazgeçilmeziniz yapacağınızı X'te Jennifer Hall isimli kullanıcı paylaştı. İşte iPhone’daki Notlar Uygulamasının Bilinmeyen 11 Muhteşem Özelliği.
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1. Belge Tarama
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2. Bir Notu Parola ile Koruyun
3. Notu PDF Olarak Kaydetme
4. Notları Paylaşılan Yapılacaklar Listesine Dönüştürün
5. Etiketlerle Organize Edin ve Hatırlatıcılar Ayarlayın
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6. Çizim Yapın
7. Hızlı Erişim İçin Hızlı Notlar
8. El Yazısıyla Yaratıcılığınızı Açığa Çıkarın
9. Bağlantı Notları
10. Notları Kontrol Merkezinize ekleyin
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11. Notunuzu sabitleyin
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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