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Great Reset, Büyük Sıfırlama Nedir? George Orwell’ın 1984 Romanı Gerçeğe mi Dönüşüyor?

Great Reset, Büyük Sıfırlama Nedir? George Orwell’ın 1984 Romanı Gerçeğe mi Dönüşüyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.04.2025 - 15:37

Covid-19 pandemisiyle birlikte hayatımıza 'Great Reset (Büyük Sıfırlama) kavramı girdi. Son zamanlarda 'Yeni Dünya Düzeni' kavramı komplo teorileri gündeme gelirken Great Reset'in dünya için pembe tablo çizdiği ancak arkasında 'dünyayı yönettiği iddia edilen ailelerin' bulunduğu ileri sürüldü. Great Reset denilince pek çok kişinin aklına George Orwell'ın ünlü romanı 1984 akla geliyor. Peki, Great Reset, Büyük Sıfırlama Nedir?

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Great Reset, Büyük Sıfırlama Nedir?

Great Reset, Büyük Sıfırlama Nedir?

'Great Reset' ya da Türkçesiyle 'Büyük Sıfırlama' son zamanlarda yepyeni bir komplo teorisinin doğmasına yol açtı. 'Daha adil dünyaya geçiş mi yoksa zenginlerin hükümdarlığında yeni dünya düzeni mi?' tartışmaları bu kavramın baş aktörü oldu. Komplo teorilerine göre bu kavramın arkasında dünyaya yön verdiği iddia edilen güçler var. Peki Great Reset nedir?

2020 yılında Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum - WEF) 'Büyük Sıfırlama (Great Reset) kavramını ortaya attı. Özellikle dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisinin dünya ekonomisinde ve toplumlarında yarattığı büyük sarsıntının ardından, ekonomik ve sosyal sistemlerin daha adil, sürdürülebilir ve dirençli hale getirilmesi gerektiği fikrine dayanıyor.

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) Başkanı Klaus Schwab ve Galler Prensi Charles tarafından ortaya atılan bu Great Ceset, Covid-19 pandemisini bir fırsat penceresi olarak gördüklerini belirtirken bu fırsat iyi değerlendirilse dünyanın gidişatına yeni bir yön verileceğini savunuyorlar. Bu yön ise daha yeşil, daha adil, sürdürülebilir ve daha katılımcı bir dünyaya doğru.

Great Reset nasıl yorumlanıyor?

Great Reset nasıl yorumlanıyor?

'Great Reset'in üç temel maddesi şöyle açıklanabilir:

  • Kapitalizmin sadece hissedarları değil, tüm paydaşları (çalışanlar, toplumlar, doğa) dikkate alan bir modele dönüşmesi.

  • Özellikle yeşil enerji, dijital dönüşüm ve sosyal eşitlik gibi alanlara odaklanılması.

  • Ülkeler ve özel sektörler arasında daha sıkı bir dayanışmanın teşvik edilmesi.

Büyük Sıfırlama'nın temel unsurlarından biri, Endüstri 4.0 devriminden en üst düzeyde yararlanmak olarak öne çıkıyor. Dijital dönüşümle birlikte, elektronik cihazların neredeyse tamamı 'akıllı' hale gelerek sensörler aracılığıyla hem çevrelerini algılayacak hem de ihtiyaç halinde yapay zekâ desteğiyle bağımsız kararlar alabilecek. Bu yeni dönemde, bireysel iletişim araçlarından evlerdeki beyaz eşyalara, üretim tesislerindeki makinelerden otomobillerdeki elektronik sistemlere kadar her alanda, sürekli veri üreten ve işleyen bir ekosistem kuruluyor.

Bir yandan bu devasa veri akışının merkezde olduğu bir dünya inşa edilirken, diğer yandan Büyük Sıfırlama kavramıyla tüm küresel sistemlerin baştan tasarlanması çağrısı yapılıyor. Bu iki sürecin birleşimi, insanın tüm eylemlerinin hatta düşüncelerinin dahi izlenebildiği George Orwell’ın ünlü 1984 romanındaki distopik dünyayı akla getiriyor. Bu nedenle, Büyük Sıfırlama ve 4. Sanayi Devrimi'nin teknolojiye ve teknoloji devlerine yaptığı güçlü vurgu, bu projenin yalnızca daha adil bir dünya kurma hedefi taşımadığını; perde arkasında çok daha derin, belki de karanlık planlar barındırabileceği yönünde ciddi endişeler doğuruyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Can Arat

Fakirlerin daha da fakirleşeceği bir dünya her zaman kesindir. Fakat burada önemli bir detay var. Eğer zenginler zenginleşmeyi fazla abartır ve bunun için fa... Devamını Gör

Alin Doğan Karaböcek

mümkünse zenginlerin hükümdarlığı dakika Yeni Dünya düzenini istemiyorum bide bu çıktı yeni dinya düzeni rodhsfiheld denilen zengin yahudi ailenin parmağında... Devamını Gör

Pasif Kullanıcı

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dusunur-tartisir

seçkin zümrenin diktatörlüğü kuruluyor. umarım sistem başarısız olur ve köleliğe-bize özgürlük ve mutluluk diye pazarladıkları- zorlanmayız.