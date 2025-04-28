Great Reset, Büyük Sıfırlama Nedir? George Orwell’ın 1984 Romanı Gerçeğe mi Dönüşüyor?

'Great Reset' ya da Türkçesiyle 'Büyük Sıfırlama' son zamanlarda yepyeni bir komplo teorisinin doğmasına yol açtı. 'Daha adil dünyaya geçiş mi yoksa zenginlerin hükümdarlığında yeni dünya düzeni mi?' tartışmaları bu kavramın baş aktörü oldu. Komplo teorilerine göre bu kavramın arkasında dünyaya yön verdiği iddia edilen güçler var. Peki Great Reset nedir?

2020 yılında Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum - WEF) 'Büyük Sıfırlama (Great Reset) kavramını ortaya attı. Özellikle dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisinin dünya ekonomisinde ve toplumlarında yarattığı büyük sarsıntının ardından, ekonomik ve sosyal sistemlerin daha adil, sürdürülebilir ve dirençli hale getirilmesi gerektiği fikrine dayanıyor.

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) Başkanı Klaus Schwab ve Galler Prensi Charles tarafından ortaya atılan bu Great Ceset, Covid-19 pandemisini bir fırsat penceresi olarak gördüklerini belirtirken bu fırsat iyi değerlendirilse dünyanın gidişatına yeni bir yön verileceğini savunuyorlar. Bu yön ise daha yeşil, daha adil, sürdürülebilir ve daha katılımcı bir dünyaya doğru.