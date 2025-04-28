Great Reset, Büyük Sıfırlama Nedir? George Orwell’ın 1984 Romanı Gerçeğe mi Dönüşüyor?
Covid-19 pandemisiyle birlikte hayatımıza 'Great Reset (Büyük Sıfırlama) kavramı girdi. Son zamanlarda 'Yeni Dünya Düzeni' kavramı komplo teorileri gündeme gelirken Great Reset'in dünya için pembe tablo çizdiği ancak arkasında 'dünyayı yönettiği iddia edilen ailelerin' bulunduğu ileri sürüldü. Great Reset denilince pek çok kişinin aklına George Orwell'ın ünlü romanı 1984 akla geliyor. Peki, Great Reset, Büyük Sıfırlama Nedir?
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Great Reset, Büyük Sıfırlama Nedir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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seçkin zümrenin diktatörlüğü kuruluyor. umarım sistem başarısız olur ve köleliğe-bize özgürlük ve mutluluk diye pazarladıkları- zorlanmayız.