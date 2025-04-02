ChatGPT fotoğraflara efekt nasıl yapılır?

Sosyal medyayı aktif kullanan birisiyseniz son günlerde takip ettiğiniz pek çok kişinin fotoğraflarını çizgi film efektleriyle paylaştığına şahit olmuşsunuzdur. Son zamanlarda yeni trend haline gelen bu efektler ChatGPT aboneleri tarafından kullanılıyordu. Ancak ChatGPT bu efektleri ücretsiz olarak herkesin kullanıma sundu. X’te ‘@yapaylar’ isimli kullanıcı 9 efekti paylaşarak yeni uygulamaya dair bilgi verdi.

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