Yeni Özellik Artık Ücretsiz: ChatGPT’de Fotoğraflarınıza Uygulayabileceğiniz 9 Farklı Efekt!
Yeni Özellik Artık Ücretsiz: ChatGPT’de Fotoğraflarınıza Uygulayabileceğiniz 9 Farklı Efekt!
Sosyal medyayı aktif kullanan birisiyseniz son günlerde takip ettiğiniz pek çok kişinin fotoğraflarını çizgi film efektleriyle paylaştığına şahit olmuşsunuzdur. Son zamanlarda yeni trend haline gelen bu efektler ChatGPT aboneleri tarafından kullanılıyordu. Ancak ChatGPT bu efektleri ücretsiz olarak herkesin kullanıma sundu. X’te ‘@yapaylar’ isimli kullanıcı 9 efekti paylaşarak yeni uygulamaya dair bilgi verdi.
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ChatGPT fotoğraflara efekt nasıl yapılır?
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1. Ultra Gerçekçi Vesikalık
2. Reklam Afişi
3. Van Gogh Yağlı Boya
4. Cyberpunk
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5. Fantastik Dünya
6. Muppet
7. Pixar / 3D Karakter
8. Yağlı Boya / Realistik Portre
9. Anime Karakter
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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