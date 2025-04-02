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Yeni Özellik Artık Ücretsiz: ChatGPT’de Fotoğraflarınıza Uygulayabileceğiniz 9 Farklı Efekt!

Yeni Özellik Artık Ücretsiz: ChatGPT’de Fotoğraflarınıza Uygulayabileceğiniz 9 Farklı Efekt!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.04.2025 - 17:00

Sosyal medyayı aktif kullanan birisiyseniz son günlerde takip ettiğiniz pek çok kişinin fotoğraflarını çizgi film efektleriyle paylaştığına şahit olmuşsunuzdur. Son zamanlarda yeni trend haline gelen bu efektler ChatGPT aboneleri tarafından kullanılıyordu. Ancak ChatGPT bu efektleri ücretsiz olarak herkesin kullanıma sundu. X’te ‘@yapaylar’ isimli kullanıcı 9 efekti paylaşarak yeni uygulamaya dair bilgi verdi. 

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ChatGPT fotoğraflara efekt nasıl yapılır?

ChatGPT fotoğraflara efekt nasıl yapılır?

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT yeni görsel uygulamasını herkese ücretsiz hale getirdi. İlk olarak ücretli aboneler için geliştirilen bu görsel uygulamanın ücretsiz hale getirilmesi ChatGPT CEO’su Sam Altman tarafından duyuruldu. Peki, fotoğraflara efekt nasıl yapılır? 

ChatGPT'ye girdiğiniz zaman fotoğrafı yükleyip yapmasını istediğiniz efekti yazmanız yeterli oluyor. (Örn: Fotoğrafımı Pixar görseline çevir / Fotoğrafıma Anime efekti yap.)

 X'te '@yapaylar' isimli kullanıcının sıraladığı 9 efekt ve vereceğiniz komutlara göz atalım 👇

Kaynak

1. Ultra Gerçekçi Vesikalık

1. Ultra Gerçekçi Vesikalık
twitter.com

'Ultra gerçekçi vesikalık bir portre. Hafif gülümseme, net aydınlatma, simetrik yüz hatları. Arka plan açık gri. Fotoğraf stüdyosu kalitesinde.'

2. Reklam Afişi

2. Reklam Afişi
twitter.com

'3 görselini yüklediğim ürünün reklam afişini hazırla. Ahşap zemin üzerinde bir cam süt şişesi, üzerinde '100. Yıl Atatürk Orman Çiftliği' etiketi. Yanında slogan: 'Doğal lezzet, gerçek süt'. Arka plan hafif bulanık, sıcak tonlar.'

3. Van Gogh Yağlı Boya

3. Van Gogh Yağlı Boya
twitter.com

'Van Gogh tarzında, yoğun fırça darbeleriyle yapılmış bir portre. Kişi: uzun saçlı, karakteristik bıyıklı bir adam. Arka plan dalgalı mavi-yeşil tonlarda. Yüz ifadesi derin ve melankolik.'

4. Cyberpunk

4. Cyberpunk
twitter.com

'Cyberpunk tarzında, neon ışıklı ve fütüristik İstanbul manzarası. Arka planda Galata Kulesi ya da Kız Kulesi gibi simgeler, etrafta uçan arabalar, neon tabelalar ve mor-mavi-pembe tonlar.'

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5. Fantastik Dünya

5. Fantastik Dünya
twitter.com

'Epik bir fantezi sahnesinde, zırhlı ve kanatlı bir kadın savaşçı. Arka planda dağlar, alacakaranlık gökyüzü. Kadın güçlü bir duruşla, arkasında ejderhaya benzeyen yaratık silueti. Realistik çizim tarzı.'

6. Muppet

6. Muppet
twitter.com

'Muppet’lardan ilham alan kukla tarzında dijital bir illüstrasyon. Gerçekçi keçe dokuları, ifadeli kukla yüzleri, şık kıyafetler, yumuşak sinematik aydınlatma, Pixar kalitesinde render, mizahi ama gerçekçi bir sahne.'

7. Pixar / 3D Karakter

7. Pixar / 3D Karakter
twitter.com

'Pixar tarzında, stüdyo ışıklandırmalı, yüksek çözünürlüklü bir 3D karakter portresi. Karakter: karizmatik, hafif asi ifadeli bir erkek. Cilt detayları, yumuşak renk geçişleri ve animasyon estetiği ön planda.'

8. Yağlı Boya / Realistik Portre

8. Yağlı Boya / Realistik Portre
twitter.com

'Yağlı boya tablo tarzında, gerçekçi detaylarla işlenmiş adam portresi. Siyah takım elbiseli, uzun siyah saçlı ve karizmatik bakışlara sahip. Arka plan sade, hafif dokulu bir zemin. Kişi ciddi ve güçlü bir duruşta, John Wick havasında.'

9. Anime Karakter

9. Anime Karakter
twitter.com

'1970’ler estetiğinde, büyük gözlü ve duygulu bakışlara sahip anime tarzında bir kadın karakter. Uzun dalgalı saçlar, belirgin kirpikler, dudağının kenarında ben, zarif bir yüz ve hafif dramatik hava.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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