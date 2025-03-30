Sosyal Medyanın Yeni Akımı: ChatGPT’nin Viral Olan “Studio Ghibli” Tasarımları Nasıl Yapılır?
Sosyal Medyanın Yeni Akımı: ChatGPT’nin Viral Olan “Studio Ghibli” Tasarımları Nasıl Yapılır?
OpenAI'ın sahibi olduğu ChatGPT, yeni güncellemeler almaya devam ediyor. İlk başlarda yalnızca sohbet robotu olarak karşımıza çıkan ChatGPT, yalnızca birkaç ay içerisinde görsel ve video üretim konusunda rakiplerine fark atmayı başardı. Çin'den yapay zeka alanında büyük atılımlar gelirken ChatGPT de yeni bir kozunu kullandı.
ChatGPT'nin yeni güncellemesiyle gelen 'Studio Ghibli' tarzındaki görseller, sosyal medyada çoktan viral oldu!
Peki bu viral 'Ghibli' görselleri nasıl yapılır?
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ChatGPT'nin "4o Image Generation” Güncellemesi
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Sosyal Medyanın Yeni Akımı: Studio Ghibli Tarzı Görseller
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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