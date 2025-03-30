Sosyal Medyanın Yeni Akımı: ChatGPT’nin Viral Olan “Studio Ghibli” Tasarımları Nasıl Yapılır?

OpenAI, yapay zeka alanında öncü olduğu ChatGPT'de güncellemeler yapmaya devam ediyor. Son olarak Çin'in DeepSeek ve Manus ile girdiği yapay zeka rekabetinde, ChatGPT güncellemeler ile varlığını sürdürüyor. Son olarak ChatGPT'ye “4o Image Generation” güncellemesi geldi.

Bu güncelleme ile fotoğrafını çektiğiniz bir ürüne reklam afişi hazırlanabildiği, fotoğrafların farklı sanat anlayışlarıyla yeniden yorumlanabildiği, başarılı illüstrasyonlar yapılabildiği ve hatta çizgi roman tarzında yaratıcı metinler üretilebildiği görüldü.

“4o Image Generation” güncellemesinin en dikkat çekici özelliği ise 'manga' tarzında görseller oluşturulması oldu. ChatGPT'nin Studio Ghibli’nin tarzını birebir kopyalabildiği görüldü!