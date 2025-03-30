onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Sosyal Medyanın Yeni Akımı: ChatGPT’nin Viral Olan “Studio Ghibli” Tasarımları Nasıl Yapılır?

Sosyal Medyanın Yeni Akımı: ChatGPT’nin Viral Olan “Studio Ghibli” Tasarımları Nasıl Yapılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.03.2025 - 14:57

OpenAI'ın sahibi olduğu ChatGPT, yeni güncellemeler almaya devam ediyor. İlk başlarda yalnızca sohbet robotu olarak karşımıza çıkan ChatGPT, yalnızca birkaç ay içerisinde görsel ve video üretim konusunda rakiplerine fark atmayı başardı. Çin'den yapay zeka alanında büyük atılımlar gelirken ChatGPT de yeni bir kozunu kullandı. 

ChatGPT'nin yeni güncellemesiyle gelen 'Studio Ghibli' tarzındaki görseller, sosyal medyada çoktan viral oldu!

Peki bu viral 'Ghibli' görselleri nasıl yapılır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ChatGPT'nin "4o Image Generation” Güncellemesi

ChatGPT'nin "4o Image Generation” Güncellemesi

OpenAI, yapay zeka alanında öncü olduğu ChatGPT'de güncellemeler yapmaya devam ediyor. Son olarak Çin'in DeepSeek ve Manus ile girdiği yapay zeka rekabetinde, ChatGPT güncellemeler ile varlığını sürdürüyor. Son olarak ChatGPT'ye “4o Image Generation” güncellemesi geldi.

Bu güncelleme ile fotoğrafını çektiğiniz bir ürüne reklam afişi hazırlanabildiği, fotoğrafların farklı sanat anlayışlarıyla yeniden yorumlanabildiği, başarılı illüstrasyonlar yapılabildiği ve hatta çizgi roman tarzında yaratıcı metinler üretilebildiği görüldü. 

“4o Image Generation” güncellemesinin en dikkat çekici özelliği ise 'manga' tarzında görseller oluşturulması oldu. ChatGPT'nin Studio Ghibli’nin tarzını birebir kopyalabildiği görüldü!

Sosyal Medyanın Yeni Akımı: Studio Ghibli Tarzı Görseller

Sosyal Medyanın Yeni Akımı: Studio Ghibli Tarzı Görseller

ChatGPT'nin yeni özellikleri arasında en dikkat çekeni, Studio Ghibli tarzında üretilebilen görseller oldu. Studio Ghibli, 1985 tarihinde Hayao Miyazaki öncülüğünde kurulmuştu. Miyazaki, çizimleri sayesinde Japon animasyonunun yaşayan efsanesi olarak anılmaya başlamıştı. Ghibli Stüdyosu, bugüne kadar farklı tarzıyla dikkat çeken 'Ruhların Kaçışı' gibi birçok animasyona imza attı.

Tarihler henüz 2016'yı gösterirken Miyazaki, yapay zeka tarafında oluşturulan bir animasyonun demosunu izlemiş ve 'hayatın kendisine bir hakaret' diyerek değerlendirmişti. Geldiğimiz noktada ise istenen bütün görseller, yapay zeka sayesinde Miyazaki'nin yaratıcılığından çıkan 'Studio Ghibli' tarzına dönüştürülebiliyor!

Peki Studio Ghibli Görseller Yapay Zekayla Nasıl Yapılır?

Peki Studio Ghibli Görseller Yapay Zekayla Nasıl Yapılır?
www.instagram.com

Etik tartışmaları süredursun, yapay zekanın bu denli gelişmiş olması birçok kişiyi heyecanlandırdı. Kısa süre içerisinde ünlü meme'lerden efsaneleşmiş fotoğraflara birçok görsel, Ghibli tarzıyla yeniden yorumlandı. Peki bu görseller nasıl oluşturuluyor?

ChatGPT ile Studio Ghibli tarzında görsel üretmek için, ChatGPT'ye bir görsel yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra 'Bu görseli Studio Ghibli tarzında yorumla/ Bu görseli Studio Ghibli tarzına çevir' gibi komutlar girmeniz yeterli oluyor. 

Ancak daha özenli bir çalışma istiyorsanız, biraz daha detay verebilirsiniz. Örneğin:

  • Renk Paleti: Yumuşak, pastel renk paleti kullan.

  • Arka Plan: Büyülü bir orman veya pitoresk bir kasaba gibi ayrıntılı, ilginç bir arka plan ekle.

  • Karakterler: Karakterleri Ghibli filmlerindeki gibi çiz. Büyük gözleri, çizgiden oluşan burunları ve ince saçları olsun...Gerisi sizin hayal gücünüze kalmış!

  • Belirli filmlerle detaylandırın: Görüntüyü 'Komşum Totoro', 'Ruhların Kaçışı' veya 'Prenses Mononoke' filmlerinden bir sahne gibi stilize et.

Siz bu özelliği daha önce kullandınız mı? Yorumlara bekliyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın