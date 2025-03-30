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Dünyanın En Zengin İsimlerinden Jeff Bezos'un Milyon Dolarlık Düğünüyle İlgili Detaylar

Dünyanın En Zengin İsimlerinden Jeff Bezos'un Milyon Dolarlık Düğünüyle İlgili Detaylar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.03.2025 - 09:28

Amazon'un kurucusu, milyarder iş insanı Jeff Bezos, 2025 yılı itibariyle dünyanın en zengin ikinci insanı! Ocak ayı itibarıyla 233.5 milyar dolar serveti bulunan Bezos, şimdilerde nişanlısıyla dünya evine girmek için gün sayıyor. Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, bu yaz Venedik'te romantik bir düğün planlıyor. Düğünün davetli listesi de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Peki dünyanın en zengin isimlerinden olan Bezos, nasıl bir düğün yapacak dersiniz?

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Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evleniyor!

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evleniyor!

Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez ile evlenmeye hazırlanıyor. Dünyanın en zengin ikinci ismi olan Bezos, bu yaz Venedik'te dünya evine girecek. 2019 yılında tanışan çift, uzun bir süre boyunca ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Davetlerde boy gösteren ikilinin ilişkilerinde ciddi düşündükleri iddia edilmeye başlanmıştı.

Bezos, 2023 yılında sevgilisi Sanchez'e 2.5 milyon dolarlık bir yüzükle evlilik teklif etmişti. O gün bugündür, çiftin ne zaman dünya evine gireceği merak ediliyordu.

Milyon dolarlık düğünün detayları belli olmaya başladı.

Milyon dolarlık düğünün detayları belli olmaya başladı.

Bezos'un düğününün, dünyanın en çok konuşulan düğünlerinden biri olması bekleniyor. Sanchez, dünyanın takip edeceği düğünde giyeceği gelinliğini şimdiden seçti! Sanchez, 'Oscar de la Renta' imzalı bir gelinlik giymeye hazırlanıyor. 

Düğünün, Venedik açıklarında, Bezos'un 500 milyon dolarlık 'Koru' adlı yatında gerçekleşeceği düşünülüyor. Neredeyse her yaz Akdeniz kıyılarında yatlarıyla tatil yapan çiftin, konuklarını da kutlamalar için gezdireceği düşünülüyor.

Davetli listesi de belli oldu.

Davetli listesi de belli oldu.

Bezos ve Sanchez'in davetli listesi de belli olmaya başladı. Haziran ayının sonlarında düğünlerini planlayan çift, Hollywood'un birçok ünlü ismini davet etti.

Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Orlando Bloom, Katy Perry ve Brian Glazer düğünün davetlileri arasında. Ayrıca tüm dünyanın tanıdığı Kim Kardashian, Kris Jenner, Bill Gates, Barbra Streisand, Anna Wintour, model Camila Morrone, Brooks Nader ve Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah da bu düğüne davetli.

Trump'ın düğüne davetli olup olmadığı merak konusu. Fakat kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, davetli listesinde yer alıyor.

Bakalım bu düğünle ilgili daha hangi detaylar ortaya çıkacak...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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