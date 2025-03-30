Dünyanın En Zengin İsimlerinden Jeff Bezos'un Milyon Dolarlık Düğünüyle İlgili Detaylar

Amazon'un kurucusu, milyarder iş insanı Jeff Bezos, 2025 yılı itibariyle dünyanın en zengin ikinci insanı! Ocak ayı itibarıyla 233.5 milyar dolar serveti bulunan Bezos, şimdilerde nişanlısıyla dünya evine girmek için gün sayıyor. Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, bu yaz Venedik'te romantik bir düğün planlıyor. Düğünün davetli listesi de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Peki dünyanın en zengin isimlerinden olan Bezos, nasıl bir düğün yapacak dersiniz?

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