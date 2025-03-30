Dünyanın En Zengin İsimlerinden Jeff Bezos'un Milyon Dolarlık Düğünüyle İlgili Detaylar
Dünyanın En Zengin İsimlerinden Jeff Bezos'un Milyon Dolarlık Düğünüyle İlgili Detaylar
Amazon'un kurucusu, milyarder iş insanı Jeff Bezos, 2025 yılı itibariyle dünyanın en zengin ikinci insanı! Ocak ayı itibarıyla 233.5 milyar dolar serveti bulunan Bezos, şimdilerde nişanlısıyla dünya evine girmek için gün sayıyor. Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, bu yaz Venedik'te romantik bir düğün planlıyor. Düğünün davetli listesi de yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Peki dünyanın en zengin isimlerinden olan Bezos, nasıl bir düğün yapacak dersiniz?
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Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evleniyor!
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Milyon dolarlık düğünün detayları belli olmaya başladı.
Davetli listesi de belli oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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