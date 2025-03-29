Gelişim Psikoloğu Açıkladı: Bu Oyun Anne ve Bebekler Arasındaki Güven Duygusunu Pekiştiriyor

Aliza ise 'Altı aylık bir bebek, örneğin masanın üstünde bir çift gözlüğü gösterseniz, üzerine bir peçete koysanız, bebek o gözlüğü bir daha hatırlamaz. Çünkü 'nesne kalıcılığı' dediğimiz şey yoktur.'

'Bir şeyin ya da bir kişinin, siz orada olmadığınızda da var olduğunu anlama kapasitesine nesne kalıcılığı denir. Ve on bir aylıkken, nesne ve kişi kalıcılığınız gelişir.' cevabını verdi.