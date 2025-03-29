Gelişim Psikoloğu Açıkladı: Bu Oyun Anne ve Bebekler Arasındaki Güven Duygusunu Pekiştiriyor
Gelişim Psikoloğu Açıkladı: Bu Oyun Anne ve Bebekler Arasındaki Güven Duygusunu Pekiştiriyor
Çocukların duygusal gelişiminde ebeveynlerin rolü büyük. Özellikle bebeklik döneminde, güven duygusunun temelleri atılmaya başlanıyor. Bir gelişim psikoloğu, anne ve bebekler arasındaki güven bağını güçlendirecek bir oyun önerdi. Dr. Aliza Pressman, oynanması gereken bu basit ama etkili oyunun bebeklerin dünyayı ve insanları anlamalarındaki kritik rolü üzerine önemli açıklamalarda bulundu. O oyuna buyurun beraber bakalım...
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Bir gelişim psikoloğu, ebeveynlere bebeklerinin duygusal gelişimini desteklemek için oynanması gereken oyunu açıkladı.
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Podcast sunucusu, Dr. Aliza'ya TikTok'ta yayınlanan bir klipte, "Neden 'ce-ee' oyunu, bu kadar önemli bir oyun?" diye sordu.
Dr. Aliza, "Ce-ee" gibi saklambaç oyunlarının, bebeklerin nesne ve kişi kalıcılığı becerilerini geliştirmeleri için mükemmel bir yol sunduğunu vurguladı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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