6 Saat Süren Sabah Rutiniyle Gündem Olan İnternet Fenomeni Meme'lere Konu Oldu
6 Saat Süren Sabah Rutiniyle Gündem Olan İnternet Fenomeni Meme'lere Konu Oldu
Çoğumuz sabahları yataktan kalkmakta zorlanırken, bazıları güne adeta enerji patlamasıyla başlıyor.
İnternet fenomeni Ashton Hall da tam 6 saat süren sabah rutinini paylaşınca sosyal medyada olay oldu. Öyle ki MrBeast ve Duolingo bile bu duruma kayıtsız kalamadı! Hall’un sabah rutini kısa sürede meme’lere konu olup binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Ashton Hall isimli bir internet fenomeninin '6 saatlik sabah rutini' küresel çapta gündem olmuştu.
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O videoyu beraber hatırlayalım:
Malum video o kadar geniş kitlelere ulaştı ki birbirinden ünlü isimler bu internet fenomeniyle de bir araya geldi, meme'lere konu oldu.
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Drake de fenomenin sabah rutinine gönderme yaptı.
"Sanki ilk defa yazmayı öğreniyormuş gibi görünüyor"
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"Günaydın, oyuncular"
"Ashton Hall meme'leri kontrolden çıktı"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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