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6 Saat Süren Sabah Rutiniyle Gündem Olan İnternet Fenomeni Meme'lere Konu Oldu

6 Saat Süren Sabah Rutiniyle Gündem Olan İnternet Fenomeni Meme'lere Konu Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.03.2025 - 16:56

Çoğumuz sabahları yataktan kalkmakta zorlanırken, bazıları güne adeta enerji patlamasıyla başlıyor.

İnternet fenomeni Ashton Hall da tam 6 saat süren sabah rutinini paylaşınca sosyal medyada olay oldu. Öyle ki MrBeast ve Duolingo bile bu duruma kayıtsız kalamadı! Hall’un sabah rutini kısa sürede meme’lere konu olup binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Ashton Hall isimli bir internet fenomeninin '6 saatlik sabah rutini' küresel çapta gündem olmuştu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Ashton Hall isimli bir internet fenomeninin '6 saatlik sabah rutini' küresel çapta gündem olmuştu.

'Neden bu kadar popüler oldu?' diye soruyor olabilirsiniz. Aslında paylaştığı video gerçek anlamda bir amaca hizmet etmiyor. Dikkat çeken tek nokta, neredeyse sabah rutinine tam tamına bir mesai günü harcaması.

O videoyu beraber hatırlayalım:

Sabah rutinini en ince detayına kadar anlatan fenomenin küresel çapta dalga konusu olması da ayrı bir konu tabii. Yorumlara burada yer vermiştik:

Malum video o kadar geniş kitlelere ulaştı ki birbirinden ünlü isimler bu internet fenomeniyle de bir araya geldi, meme'lere konu oldu.

Malum video o kadar geniş kitlelere ulaştı ki birbirinden ünlü isimler bu internet fenomeniyle de bir araya geldi, meme'lere konu oldu.

MrBeast ile birlikte video çekip onunla aynı sabah rutinini uygulayan fenomen, neredeyse tüm dünyanın gündemine oturdu.

Bu da Ashton'ın 'gece rutini'

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👇
twitter.com
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Duolingo da bu sabah rutinine katılan isimlerden bir tanesiydi.😂

👇

👇
twitter.com

'Hiç kimse / Ashton Hall'

Drake de fenomenin sabah rutinine gönderme yaptı.

Drake de fenomenin sabah rutinine gönderme yaptı.

"Sanki ilk defa yazmayı öğreniyormuş gibi görünüyor"

"Sanki ilk defa yazmayı öğreniyormuş gibi görünüyor"
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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"Sabah 5'te bir kase buzlu su"

"Günaydın, oyuncular"

"Günaydın, oyuncular"
twitter.com

"Ashton Hall meme'leri kontrolden çıktı"

"Ashton Hall meme'leri kontrolden çıktı"
twitter.com

👇

👇

"Ross Smith'in büyükannesi Ashton Hall'un sabah rutinini yapıyor"

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"Sabah rutininin Ashton Hall'unkinden daha iyi"

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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