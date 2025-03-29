6 Saat Süren Sabah Rutiniyle Gündem Olan İnternet Fenomeni Meme'lere Konu Oldu

Çoğumuz sabahları yataktan kalkmakta zorlanırken, bazıları güne adeta enerji patlamasıyla başlıyor.

İnternet fenomeni Ashton Hall da tam 6 saat süren sabah rutinini paylaşınca sosyal medyada olay oldu. Öyle ki MrBeast ve Duolingo bile bu duruma kayıtsız kalamadı! Hall’un sabah rutini kısa sürede meme’lere konu olup binlerce kişi tarafından paylaşıldı.