Yaklaşık 6 Saat Süren Sabah Rutinini Paylaşan Kullanıcı Küresel Çapta Dalga Konusu Oldu

Sabah rutini her ne kadar bazılarımız için vazgeçilmez olsa da genelde maksimum 2 saatimizi ayırıyoruz. Daha fazla süren sabah rutini, hem vaktimizi çalabiliyor hem de yorabiliyor.
Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 6 saat süren sabah rutinini paylaştı. Sabaha karşı saat 4 gibi başlayan sabah rutinini 9 buçuğa kadar sürdüren kullanıcının o anları büyük dalga konusu oldu.
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İşte o ilginç sabah rutini:
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Bir internet kullanıcısının yaklaşık 6 saatlik süren "sabah rutini" dünya çapında dalga konusu oldu.
Kullanıcının neredeyse tam bir gün mesai harcadığı o anlar hayatı sorgulattı.
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"Sabahın 4'ünde uyanıp 6 saat saçmalamakla uğraşmış"
"İçerik üreticisi erkeklerden nefret ediyorum"
"Her 5 saniyede bir aktif özelliğe sahip Sims karakteri"
"Bizim sabah rutini"
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"Sabah 3:45'te uyandığınızı ve saat 9'da egzersiz ve yemek dışında hiçbir şey yapmadığınızı hayal edin."
"Bu noktada kayboldum"
"Yazdığı şey"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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