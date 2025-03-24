Yaklaşık 6 Saat Süren Sabah Rutinini Paylaşan Kullanıcı Küresel Çapta Dalga Konusu Oldu

Sabah rutini her ne kadar bazılarımız için vazgeçilmez olsa da genelde maksimum 2 saatimizi ayırıyoruz. Daha fazla süren sabah rutini, hem vaktimizi çalabiliyor hem de yorabiliyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 6 saat süren sabah rutinini paylaştı. Sabaha karşı saat 4 gibi başlayan sabah rutinini 9 buçuğa kadar sürdüren kullanıcının o anları büyük dalga konusu oldu.

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